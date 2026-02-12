При нашем чтении Евангелия от Луки возникают многие вопросы относительно церковного контекста этого повествования, которые были также существенны для аудитории I века:
Для кого было написано Евангелие от Луки?
В каком контексте оно было принято Церковью?
Как оно использовалось в жизни Церкви?
С какой целью Лука его писал?
Ответ на эти вопросы требует чтения повествования Луки вместе с отцами Церкви. Это означает оставление в стороне современного понимания того, каким должен быть библейский комментарий, и вхождение в мир, который был ближе к миру библейскому, чем к нашему. Многие из вопросов, с которыми сталкиваются современные комментаторы, не являются вопросами, на которые отвечали церковные комментаторы древности. Раннехристианские авторы отвечали на богословские споры как пастыри, а не как академики, несмотря на то что их анализ был глубоко богословским.
Их изложение Писания 1) обнаруживает пастырскую озабоченность спасением членов их общин через исповедание христианской веры в ее истине и чистоте, и 2) демонстрирует связь в их экзегезе божественного откровения с апостольской проповедью (керигмой1). Исторические и грамматические2 вопросы, с которыми они сталкивались, были лишь средствами для осуществления более важной работы христологической интерпретации, которая ведет к керигматической проповеди. Их изъяснение Луки содержалось в проповедях, богословских трактатах, пастырских письмах и катехизических лекциях, и поэтому является главным образом богословским и пастырским. Патристическая экзегеза Евангелия от Луки напоминает нам, что Евангелие всегда слышится и толкуется в поклоняющейся общине.
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I- VIII веков - Новый Завет - Том III - Евангелие от Луки
Пер. с англ., греч., лат., сир.
Под редакцией Артура А. Джаста-младшего / Русское издание под редакцией. — Тверь: Герменевтика, 2021. — 512 с.
ISBN 978-5-901494-29-5
Originally published as
Ancient Chnstian Commentary on Scripture. New Testament HI: Luke, edited by Arthure A. Just Jr.
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2007).
Переводчики:
С.Б. Акишин, A.A. Антошкин, Г.И. Беневич, Ю.Н. Варзонин, В.И. Земскова, Д.М. Омельченко, И.В. Пролыгина, В.В. Ребрик, Е.М. Розенблюм, Т.А. Щукин, К.Б. Юлаев
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I- VIII веков - Новый Завет - Том III - Евангелие от Луки - Содержание
- Предисловие - Митрополит Волоколамский Иларион
- Общее введение к серии - Томас Одэн
- Введение к комментариям на Евангелие от Луки Артур А. Джаст-младшиий
- Ключ к научному аппарату издания
- Принятые сокращения
- Комментарии на Евангелие от Луки
- Справочник имен, названий и терминов
- Библиография первоисточников
Указатель авторов и анонимных произведений
Указатель ссылок на книги Священного Писания
Спасибо за ценную книгу !