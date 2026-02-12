Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I- VIII веков - Новый Завет - Том III - Евангелие от Луки

При нашем чтении Евангелия от Луки возникают многие вопросы относительно церковного контекста этого повествования, которые были также существенны для аудитории I века:

Для кого было написано Евангелие от Луки?

В каком контексте оно было принято Церковью?

Как оно использовалось в жизни Церкви?

С какой целью Лука его писал?

Ответ на эти вопросы требует чтения повествования Луки вместе с отцами Церкви. Это означает оставление в стороне современного понимания того, каким должен быть библейский комментарий, и вхождение в мир, который был ближе к миру библейскому, чем к нашему. Многие из вопросов, с которыми сталкиваются современные комментаторы, не являются вопросами, на которые отвечали церковные комментаторы древности. Раннехристианские авторы отвечали на богословские споры как пастыри, а не как академики, несмотря на то что их анализ был глубоко богословским.

Их изложение Писания 1) обнаруживает пастырскую озабоченность спасением членов их общин через исповедание христианской веры в ее истине и чистоте, и 2) демонстрирует связь в их экзегезе божественного откровения с апостольской проповедью (керигмой1). Исторические и грамматические2 вопросы, с которыми они сталкивались, были лишь средствами для осуществления более важной работы христологической интерпретации, которая ведет к керигматической проповеди. Их изъяснение Луки содержалось в проповедях, богословских трактатах, пастырских письмах и катехизических лекциях, и поэтому является главным образом богословским и пастырским. Патристическая экзегеза Евангелия от Луки напоминает нам, что Евангелие всегда слышится и толкуется в поклоняющейся общине.