Библейские повествования

Современный мир полон тревог, горя и разочарований. Житейские проблемы подстерегают на каждом шагу, не минают они и молодого человека или девушку, только вступающих в жизнь. Как укрепить веру человека, как сохранить в душе его добро и свет надежды, как научить сердце отзываться на боли и нещастья людские? Ответ наш таков: сила эта — любовь. Любить надо Бога, любить надо и ближнего, не только кровного, но и всех и каждого — и для других жить столько же, сколько и для себя. Только тогда жизнь получит цену, обретет интерес, радости станут полновесными, а беды — менее тягосными. Это учение любви, постепенно изменяющее весь строй и смысл человеческой жизни, утверждает важность духовных начал, справедливости и добра, призывает к самоотверженности и нравственной чистоте. Вот так просто, верно и глубоко решает задачу земного существования христианское учение. Вот так формулирует главный руководящий закон. Как его узнать, понять и принять сердцем?

Прежде всего с помощью Библии, чтения ее часто, вдумчивого, любовного. Ибо Библия — сокровищница, полная богатств, в печалях и скорбях утешающая, созидающая любовь к Богу и ближнему, грешников ведущая к покаянию, источник вдохновения и силы для миллионов людей во всем мире — и была таковой в течении нескольких тысячелетий.

Библия — Книга книг: потому, что состоит из произведений почти сорока авторов, и потому, что она самая известная, самая читаемая книга за всю историю человечества. Не знающий и никогда не читавший Библии не может

называться человеком образованным, культурным. С Библией в значительной степени связаны искусство, литература, собственно — все культурное поле и нравственные традиции большинства народов Земли. Поэтому Библия бесценна и как памятник всемирной истории и культуры. Ведь Библия к тому же — если ты этого не знаешь, то теперь запомнишь — писалась на протяжении полутора тысяч лет на трех континентах. Библейские книги несут на себе отпечаток особенностей разных эпох, истории многих стран, их культуры, познаний людей.

Библия — первая в мире печатная книга, она занимает и первое место в мире по переводам, по тиражам. Сейчас переводов Книги книг насчитывается более 1900. И лишь около двух процентов населения нашей планеты не имеют ни одной книги Библиии на языке своего народа. Как известно, продолжается работа по переводу Библии на тысячу языков малых народов. Кроме того, специальные издания доносят Слово Божие до слепых с помощью шрифта Брайля.