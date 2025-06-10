Библейские пророчества - По книгам Даниила и Откровение

Время стремительно идет вперед. На наших глазах произошли величайшие эпохальные перемены. Заканчивается спор между атеизмом и христианством, который длился в Европе и за ее пределами со времен французской революции. Страны бывшего Советского Союза вошли в послеатеистическую эпоху. Очевидно, что у нас большая половина населения все еще безразлична к вопросам религии, как и атеизма, но очень многие желают знать, что нас ожидает в будущем. Последний мировой конфликт будет не между атеизмом и религией. Пророческие книги Даниила и Откровения, да и другие пророчества, говорят, что этот конфликт будет в сфере религиозного сознания. Это не будет столкновение различных мировых религий, хотя напряженность между ними нарастает. На заключительных этапах всемирной истории внимание всего человеческого рода будет привлечено к истинам, которые провозглашены в Вечном Евангелии (Откр. 14:6).

Все чуждое Богу, но принятые человеком идеи будут отвергнуты как бесполезный мусор, а Евангелие — как единственная истина, обретёт всемирное значение. Оно будет проповедано не только христианскому миру, но и всем народам, племенам, языкам. В тот момент, когда мир достигнет апогея заблуждения, сила Духа Святого откроет многим людям глаза на истину. Пророчества вновь засияют как светильник, указывающий путь спасения.

Книга пророка Даниила отличается от всех остальных пророческих книг Библии тем, что в ней дается последовательное изложение основных событий всемирной истории вплоть до Второго пришествия Иисуса Христа на нашу землю. Здесь показана очередность выхода на историческую арену великих «мировых держав», начиная с Ново-Вавилонского царства. На смену Вавилону приходит Мидо-Персия, затем Греция, Римская империя, которая переходит в западно-европейское развитие, простирающееся до наших дней. Пророчество обозначило одно из главных направлений всемирной истории, его основное русло.

В этом последовательном движении прослеживается преемственность четырех исторических миров: Древний Восток передает эстафету Греко-Римскому миру, тот, в свою очередь, передает эстафету общеевропейскому развитию, которое является колыбелью современной всемирной цивилизации. Кроме культурной преемственности в этом же русле мы можем увидеть и историю мировых религий: сначала Ветхозаветной иудейской, а затем Новозаветной христианской Церкви, а также ислама. Таким образом, это русло всемирной истории совпадает с главным руслом церковной истории.

Библия описывает исходное начало и конечную цель истории. Поэтому каждая отдельная эпоха должна быть осмыслена как часть этого единого целенаправленного движения. Пророчества описывают то, как будут развиваться события, в то время как Божественный Завет объясняет, почему события приняли такой характер. Пророческая история в своем поступательном движении к Царствию Божию есть последовательное развитие принципов Божественного Завета между Богом и человеком.

Библейские пророчества (по книгам Даниила и Откровение)

Под редакцией и с дополнениями Р. Н. Волкославского

Ответственный редактор: В. Боков

Минск: Ковчег

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Библейские пророчества (по книгам Даниила и Откровение) — Содержание