Мы рады приветствовать Вас на страницах первого номера нашего журнала, который будет посвящён библейским исследованиям. Название журнала происходит от греческого слова σχόλιον — небольшие комментарии на полях или между строк рукописи. Схолии представляют собой древнейшую форму комментария к текстам и предназначены прежде всего для разъяснения трудных мест. Поскольку главной целью деятельности кафедры библеистики является изучение Священного Писания, мы в той или иной степени можем рассматривать наши публикации как комментарий к тексту Нового и Ветхого Завета.

Другой аспект деятельности нашего журнала связан с происхождением слова «схолии» — от понятия «школьный комментарий» (от греческого σχολή — «школа»). Школа для нас не только здание, в котором читают лекции, но и место встречи учителей и учеников, место диалога, место поисков Истины и понимания Предания. Очень значимо для нас, в этом смысле, понятие «научная школа кафедры», которая должна свидетельствовать как об общих научных интересах, так и о системно выработанном подходе. Журнал логически продолжает традиции издания кафедрой «Сборника трудов кафедры библеистики Московской духовной академии», выходящего с 2013 г., но при этом отражает и новый уровень научного дискурса, приемлемого в формате научных публикаций.

Статьи нашего журнала нередко представляют собой переработанные версии докладов, сделанных на конференциях и семинарах кафедры библеистики и других научных площадок, что свидетельствует об апробации некоторых тем и идей. По этой причине мы приветствуем публикации статей преподавателей других кафедр, учебных и научных заведений для стимуляции межкафедральных и междисциплинарных исследований.

Разделы нашего журнала будут касаться различных аспектов библейской науки и будут дополняться по мере поступления статей. Планируются следующие разделы журнала: «Новозаветные исследования», «Ветхозаветные исследования», «Библейское богословие», «Библейская апологетика», «Современная библеистика», «Библейская археология», «Проблематика преподавания библейско-богословских дисциплин», «Святоотеческая экзегетика», «Библия и философия», «Библейские переводы», «Библейская филология» и другие.

Библейские схолии: научный журнал МДА - № 1 (1)

Московская духовная академия

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. - № 1 (1). - 252 с.

ISSN 2712-8504

Библейские схолии: научный журнал - № 1 (1) - Содержание

Список сокращений

Предисловие главного редактора

Библейская апологетика

Протоиерей Олег Мумриков - В поисках утраченного рая: библейская метаистория и современная апологетика

Диакон Николай Серебряков - О различении состояний мира до и после грехопадения в трудах отечественных богословов и религиозных мыслителей XIX - начала ХХ в.

Михаил Андреевич Скворцов - Грехопадение как всемирная катастрофа и проблема выработки языка её описания

Библейское богословие

Священник Сергий Фуфаев - Всё ли существо человека создано по образу Божию?

Священник Александр Тодиев - Эсхатология в межзаветный период в свете 3 Книги Ездры 6, 7-10

Новозаветные исследования

Михаил Всеволодович Ковшов, священник Михаил Ерёмин - Учение о Втором пришествии Христовом в 1-м послании св. ап. Павла к Фессалоникийцам (1 Фес. 5, 1-11): опыт богословско-экзегетического комментария

Пётр Александрович Коротков - Эсхатологический аспект учения св. ап. Павла о «теле душевном» и «теле духовном» в трудах русских библеистов

Священник Димитрий Ходарин - Тема спасения в Послании ап. Павла к Евреям

Ветхозаветные исследования

Священник Андрей Выдрин - Давид как новый Моисей в богословии Книг Паралипоменон

Александр Вячеславович Брегеда - К вопросу о происхождении концепта «День Господень» в пророческих книгах Ветхого Завета

Иеромонах Ириней (Пиковский) - Старые и новые дискуссии в отношении авторства и датировки 118 псалма

Святоотеческая экзегетика

Павел Кириллович Доброцветов - Блж. Августин как экзегет в «Толковании на Евангелие от Иоанна»: некоторые наблюдения

Библейская филология

Диакон Николай Шаблевский - Трудности понимания и перевода Быт. 11, 1-9 на греческий (LXX), арамейские и латинский (Vulg) языки

Библия и философия

Розалия Моисеевна Рупова - Истина и история. Библейский историзм как путь к богословскому синтезу

РЕЦЕНЗИИ