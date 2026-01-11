Библейские схолии - научный журнал МДА
Мы рады приветствовать Вас на страницах первого номера нашего журнала, который будет посвящён библейским исследованиям. Название журнала происходит от греческого слова σχόλιον — небольшие комментарии на полях или между строк рукописи. Схолии представляют собой древнейшую форму комментария к текстам и предназначены прежде всего для разъяснения трудных мест. Поскольку главной целью деятельности кафедры библеистики является изучение Священного Писания, мы в той или иной степени можем рассматривать наши публикации как комментарий к тексту Нового и Ветхого Завета.
Другой аспект деятельности нашего журнала связан с происхождением слова «схолии» — от понятия «школьный комментарий» (от греческого σχολή — «школа»). Школа для нас не только здание, в котором читают лекции, но и место встречи учителей и учеников, место диалога, место поисков Истины и понимания Предания. Очень значимо для нас, в этом смысле, понятие «научная школа кафедры», которая должна свидетельствовать как об общих научных интересах, так и о системно выработанном подходе. Журнал логически продолжает традиции издания кафедрой «Сборника трудов кафедры библеистики Московской духовной академии», выходящего с 2013 г., но при этом отражает и новый уровень научного дискурса, приемлемого в формате научных публикаций.
Статьи нашего журнала нередко представляют собой переработанные версии докладов, сделанных на конференциях и семинарах кафедры библеистики и других научных площадок, что свидетельствует об апробации некоторых тем и идей. По этой причине мы приветствуем публикации статей преподавателей других кафедр, учебных и научных заведений для стимуляции межкафедральных и междисциплинарных исследований.
Разделы нашего журнала будут касаться различных аспектов библейской науки и будут дополняться по мере поступления статей. Планируются следующие разделы журнала: «Новозаветные исследования», «Ветхозаветные исследования», «Библейское богословие», «Библейская апологетика», «Современная библеистика», «Библейская археология», «Проблематика преподавания библейско-богословских дисциплин», «Святоотеческая экзегетика», «Библия и философия», «Библейские переводы», «Библейская филология» и другие.
Библейские схолии: научный журнал МДА - № 1 (1)
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. - № 1 (1). - 252 с.
ISSN 2712-8504
Библейские схолии: научный журнал - № 1 (1) - Содержание
Список сокращений
Предисловие главного редактора
Библейская апологетика
- Протоиерей Олег Мумриков - В поисках утраченного рая: библейская метаистория и современная апологетика
- Диакон Николай Серебряков - О различении состояний мира до и после грехопадения в трудах отечественных богословов и религиозных мыслителей XIX - начала ХХ в.
- Михаил Андреевич Скворцов - Грехопадение как всемирная катастрофа и проблема выработки языка её описания
Библейское богословие
- Священник Сергий Фуфаев - Всё ли существо человека создано по образу Божию?
- Священник Александр Тодиев - Эсхатология в межзаветный период в свете 3 Книги Ездры 6, 7-10
Новозаветные исследования
- Михаил Всеволодович Ковшов, священник Михаил Ерёмин - Учение о Втором пришествии Христовом в 1-м послании св. ап. Павла к Фессалоникийцам (1 Фес. 5, 1-11): опыт богословско-экзегетического комментария
- Пётр Александрович Коротков - Эсхатологический аспект учения св. ап. Павла о «теле душевном» и «теле духовном» в трудах русских библеистов
- Священник Димитрий Ходарин - Тема спасения в Послании ап. Павла к Евреям
Ветхозаветные исследования
- Священник Андрей Выдрин - Давид как новый Моисей в богословии Книг Паралипоменон
- Александр Вячеславович Брегеда - К вопросу о происхождении концепта «День Господень» в пророческих книгах Ветхого Завета
- Иеромонах Ириней (Пиковский) - Старые и новые дискуссии в отношении авторства и датировки 118 псалма
Святоотеческая экзегетика
- Павел Кириллович Доброцветов - Блж. Августин как экзегет в «Толковании на Евангелие от Иоанна»: некоторые наблюдения
Библейская филология
- Диакон Николай Шаблевский - Трудности понимания и перевода Быт. 11, 1-9 на греческий (LXX), арамейские и латинский (Vulg) языки
Библия и философия
- Розалия Моисеевна Рупова - Истина и история. Библейский историзм как путь к богословскому синтезу
РЕЦЕНЗИИ
- Михаил Всеволодович Ковшов - Рецензия на: Добыкин Д. Г. Неканонические книги Ветхого Завета: учебное пособие. СПб.: Изд. СПбДА, 2020. 168 с. ISBN: 978-5-906627-81-0
Библейские схолии: научный журнал - № 2 (3)
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. — № 2 (3). — 220 с.
ISSN 2712-8504
Библейские схолии: научный журнал - № 2 (3) - СодержаниеИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
Библейское богословие
- Иеромонах Николай (Сахаров) - Христос как Завершитель акта творения в Евангелии от Иоанна: от «ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι» (Быт. 2, 3) до «τετέλεσται» (Ин. 19, 30)
- Михаил Всеволодович Ковшов, священник Дмитрий Ходарин, священник Александр Тодиев - Богословские аспекты Священства Христова в послании св. апостола Павла к Евреям
- Священник Сергий Фуфаев - О некоторых путях решения проблемы согласования идей богословского персонализма со святоотеческим толкованием библейских понятий образа и подобия Божиих в человеке
Новозаветные исследования
- Монахиня Александра (Мушкетова) - Вифлеем, Рождество Христово: новый взгляд из XXI в.
- Священник Дмитрий Бондаренко - «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо <…> в темнице был, и вы пришли ко Мне»: к вопросу о толковании Мф. 25, 31–46
- Иеромонах Таврион (Смыков) - К вопросу о толковании Апок. 1, 15: «И ноги Его подобны халколивану»
Ветхозаветные исследования
- Священник Александр Тодиев, Михаил Всеволодович Ковшов - Пастырская проблематика в книге святого пророка Божия Иезекииля
Экзегетика Священного Писания
- Иеромонах Филофей (Артюшин) - Идейное своеобразие толкований блж. Августина на избранные Евангельские притчи
- Протоиерей Георгий Климов - Сравнительное значение христианских девства и брака: объяснение слов апостола Павла (1 Кор. 7, 26) отцами-доникейцами
- Диакон Сергий Кожухов - Примеры использования Оригеном Св. Писания для наставления христианской общины в «Гомилиях на Иеремию»
Библейская филология
- Священник Сергий Ульянов - Лингвистический парадокс самообозначения фразы 2-го стиха 127 псалма «τοὺς πóνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι» в дочерних версиях Септуагинты
РЕЦЕНЗИИ
- Михаил Анатольевич Скобелев - Рецензия на издание: Выдрин А., иер. Возникновение монархии в Древнем Израиле: Комментарий на Первую книгу Царств. Сергиев Посад: Изд. Московской духовной академии, 2020. 464 с.: илл. ISBN 978-5-6044668-0-3
Спасибо за новый журнал.
Скромно...