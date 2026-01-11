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Библейские схолии - научный журнал МДА

Библейские схолии: научный журнал - № 1 (1)
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Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy
Мы рады приветствовать Вас на страницах первого номера нашего журнала, который будет посвящён библейским исследованиям. Название журнала происходит от греческого слова σχόλιον — небольшие комментарии на полях или между строк рукописи. Схолии представляют собой древнейшую форму комментария к текстам и предназначены прежде всего для разъяснения трудных мест. Поскольку главной целью деятельности кафедры библеистики является изучение Священного Писания, мы в той или иной степени можем рассматривать наши публикации как комментарий к тексту Нового и Ветхого Завета.
Другой аспект деятельности нашего журнала связан с происхождением слова «схолии» — от понятия «школьный комментарий» (от греческого σχολή — «школа»). Школа для нас не только здание, в котором читают лекции, но и место встречи учителей и учеников, место диалога, место поисков Истины и понимания Предания. Очень значимо для нас, в этом смысле, понятие «научная школа кафедры», которая должна свидетельствовать как об общих научных интересах, так и о системно выработанном подходе. Журнал логически продолжает традиции издания кафедрой «Сборника трудов кафедры библеистики Московской духовной академии», выходящего с 2013 г., но при этом отражает и новый уровень научного дискурса, приемлемого в формате научных публикаций.
Статьи нашего журнала нередко представляют собой переработанные версии докладов, сделанных на конференциях и семинарах кафедры библеистики и других научных площадок, что свидетельствует об апробации некоторых тем и идей. По этой причине мы приветствуем публикации статей преподавателей других кафедр, учебных и научных заведений для стимуляции межкафедральных и междисциплинарных исследований.
Разделы нашего журнала будут касаться различных аспектов библейской науки и будут дополняться по мере поступления статей. Планируются следующие разделы журнала: «Новозаветные исследования», «Ветхозаветные исследования», «Библейское богословие», «Библейская апологетика», «Современная библеистика», «Библейская археология», «Проблематика преподавания библейско-богословских дисциплин», «Святоотеческая экзегетика», «Библия и философия», «Библейские переводы», «Библейская филология» и другие.

Библейские схолии: научный журнал МДА - № 1 (1)

Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. - № 1 (1). - 252 с.
ISSN 2712-8504

Библейские схолии: научный журнал - № 1 (1) - Содержание

Список сокращений
Предисловие главного редактора
Библейская апологетика
  • Протоиерей Олег Мумриков - В поисках утраченного рая: библейская метаистория и современная апологетика
  • Диакон Николай Серебряков - О различении состояний мира до и после грехопадения в трудах отечественных богословов и религиозных мыслителей XIX - начала ХХ в.
  • Михаил Андреевич Скворцов - Грехопадение как всемирная катастрофа и проблема выработки языка её описания
Библейское богословие
  • Священник Сергий Фуфаев - Всё ли существо человека создано по образу Божию?
  • Священник Александр Тодиев - Эсхатология в межзаветный период в свете 3 Книги Ездры 6, 7-10
Новозаветные исследования
  • Михаил Всеволодович Ковшов, священник Михаил Ерёмин - Учение о Втором пришествии Христовом в 1-м послании св. ап. Павла к Фессалоникийцам (1 Фес. 5, 1-11): опыт богословско-экзегетического комментария
  • Пётр Александрович Коротков - Эсхатологический аспект учения св. ап. Павла о «теле душевном» и «теле духовном» в трудах русских библеистов
  • Священник Димитрий Ходарин - Тема спасения в Послании ап. Павла к Евреям
Ветхозаветные исследования
  • Священник Андрей Выдрин - Давид как новый Моисей в богословии Книг Паралипоменон
  • Александр Вячеславович Брегеда - К вопросу о происхождении концепта «День Господень» в пророческих книгах Ветхого Завета
  • Иеромонах Ириней (Пиковский) - Старые и новые дискуссии в отношении авторства и датировки 118 псалма
Святоотеческая экзегетика
  • Павел Кириллович Доброцветов - Блж. Августин как экзегет в «Толковании на Евангелие от Иоанна»: некоторые наблюдения
Библейская филология
  • Диакон Николай Шаблевский - Трудности понимания и перевода Быт. 11, 1-9 на греческий (LXX), арамейские и латинский (Vulg) языки
Библия и философия
  • Розалия Моисеевна Рупова - Истина и история. Библейский историзм как путь к богословскому синтезу
РЕЦЕНЗИИ
  • Михаил Всеволодович Ковшов - Рецензия на: Добыкин Д. Г. Неканонические книги Ветхого Завета: учебное пособие. СПб.: Изд. СПбДА, 2020. 168 с. ISBN: 978-5-906627-81-0

Библейские схолии: научный журнал - № 2 (3)Библейские схолии: научный журнал - № 2 (3)

Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2022. — № 2 (3). — 220 с.
ISSN 2712-8504

Библейские схолии: научный журнал - № 2 (3) - Содержание

ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ
Библейское богословие
  • Иеромонах Николай (Сахаров) - Христос как Завершитель акта творения в Евангелии от Иоанна: от «ἤρξατο ὁ Θεὸς ποιῆσαι» (Быт. 2, 3) до «τετέλεσται» (Ин. 19, 30)
  • Михаил Всеволодович Ковшов, священник Дмитрий Ходарин, священник Александр Тодиев - Богословские аспекты Священства Христова в послании св. апостола Павла к Евреям
  • Священник Сергий Фуфаев - О некоторых путях решения проблемы согласования идей богословского персонализма со святоотеческим толкованием библейских понятий образа и подобия Божиих в человеке
Новозаветные исследования
  • Монахиня Александра (Мушкетова) - Вифлеем, Рождество Христово: новый взгляд из XXI в.
  • Священник Дмитрий Бондаренко - «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо <…> в темнице был, и вы пришли ко Мне»: к вопросу о толковании Мф. 25, 31–46
  • Иеромонах Таврион (Смыков) - К вопросу о толковании Апок. 1, 15: «И ноги Его подобны халколивану»
Ветхозаветные исследования
  • Священник Александр Тодиев, Михаил Всеволодович Ковшов - Пастырская проблематика в книге святого пророка Божия Иезекииля
Экзегетика Священного Писания
  • Иеромонах Филофей (Артюшин) - Идейное своеобразие толкований блж. Августина на избранные Евангельские притчи
  • Протоиерей Георгий Климов - Сравнительное значение христианских девства и брака: объяснение слов апостола Павла (1 Кор. 7, 26) отцами-доникейцами
  • Диакон Сергий Кожухов - Примеры использования Оригеном Св. Писания для наставления христианской общины в «Гомилиях на Иеремию»
Библейская филология
  • Священник Сергий Ульянов - Лингвистический парадокс самообозначения фразы 2-го стиха 127 псалма «τοὺς πóνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι» в дочерних версиях Септуагинты
РЕЦЕНЗИИ
  • Михаил Анатольевич Скобелев - Рецензия на издание: Выдрин А., иер. Возникновение монархии в Древнем Израиле: Комментарий на Первую книгу Царств. Сергиев Посад: Изд. Московской духовной академии, 2020. 464 с.: илл. ISBN 978-5-6044668-0-3
Views 615
Rating 5.0 / 5
Added 11.01.2026
Author professor Dmitry
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (3 comments)

E
ekspert111 5 years ago

Спасибо за новый журнал.

 
Мишутка81 5 years ago
Благодарю, беру, особенно статьи по апологетике заинтересовали.
T
tarasenko 5 years ago

Скромно...

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