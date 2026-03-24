Библейские уроки – Пособие для изучающих Библию
Пособие «Библейские уроки», составленное Платоном Харчлаа, представляет собой монументальный труд, охватывающий более трехсот тематических занятий для систематического изучения Священного Писания. Издание, выпущенное славянским миссионерским издательством «Сеятель Истины», ставит задачу дать верующим целостное понимание библейской истории — от сотворения мира до формирования ранней церкви. Основная идея пособия заключается в том, что Библия является не просто историческим документом, а живым Божьим откровением, которое должно направлять каждый аспект личной, семейной и общественной жизни современного христианина.
Содержательная часть пособия впечатляет своей широтой и детальностью, последовательно проводя читателя через все ключевые этапы домостроительства спасения. Харчлаа уделяет равное внимание как ветхозаветным образам (патриархи, закон, пророки), так и новозаветному учению о Христе и Духе Святом. Огромный блок уроков посвящен практическим вопросам: этике взаимоотношений, роли верующего в государстве, борьбе с вредными привычками (алкоголь) и воспитанию детей. Автор не избегает и сложных интеллектуальных тем, включая уроки о соотношении веры и науки, формировании канона Библии и миссионерской стратегии церкви в условиях меняющегося мира.
Текст пособия выдержан в строгом, методическом и глубоко назидательном стиле, характерном для евангельской традиции славянской диаспоры США. Платон Харчлаа мастерски структурирует материал, превращая каждый урок в законченное исследование, которое сочетает богословскую глубину с доступностью изложения. Работа служит фундаментальным ресурсом для воскресных школ, групп по изучению Библии и индивидуального духовного возрастания, помогая христианам строить свою жизнь на твердом основании Слова. Это чтение способствует формированию осознанной веры, способной отвечать на вызовы современности, сохраняя верность вечным библейским истинам.
Составил Платон Харчлаа. – Mansfield Center, Conn.: Славянское Миссионерское Издательство «Сеятель Истины», б.г. – 162 с.
Библейские уроки – Содеражение
Вступительное слово
Урок 1-й. Начало Евангелия - Урок 2-й. Новое учение - Урок 3-й. Отношение людей к Иисусу - Урок 4-й. Неправильное понимание Иисуса - Урок 5-й. Подобие Царства Божия - Урок 6-й. Сила Христа - Урок 7-й. Поручение ученика - Урок 8-й. Истинная религия - Урок 9-й. Учение Христа о Его страдании - Урок 10-й. Значение ученичества - Урок 11-й. Власть Иисуса Христа - Урок 12-й. Приготовление Иисуса к смерти - Урок 13-й. Иисуса отвергли и распяли - Урок 15-й. Библия - писанное откровение - Урок 16-й. Божественно-человеческая книга - Урок 17-й. Авторитет Библии - Урок 18-й. Формирование и сбережение Библии - Урок 19-й. Библия на языках всех народов - Урок 20-й. Ключи к пониманию Библии - Урок 21-й. Страна и народы Библии - Урок 22-й. Литературные формы Библии - Урок 23-й. Единство Библии - Урок 24-й. Библия в жизни церкви - Урок 25-й. Библия - личная Книга - Урок 26-й. Библия и мир - Урок 27-й. Божий план и падение человека - Урок 28-й. Избранный Богом народ - Урок 29-й. Наследники обетования - Урок 30-й. Освобождение из египетского рабства - Урок 31-й. Завет Божий и заповеди - Урок 32-й. Бог среди Своего народа - Урок 33-й. Неверность Израиля - Урок 34-й. Израиль в обетованной земле - Урок 35-й. Смятение народа Божия - Урок 36-й. Первый царь Израиля - Урок 37-й. Царствование Давида - слава Израиля - Урок 38-й. Народ служит Богу - Урок 39-й. Слава царя и падение - Урок 40-й. Почему Израиль разделился? - Урок 41-й. Бог или Ваал - Урок 42-й. Божий суд над Израилем - Урок 43-й. Реформы в народе Божием - Урок 44-й. Божия кара над Иудой - Урок 45-й. Надежда в трудное время - Урок 46-й. Обещание о возвращении - Урок 47-й. Восстановление храма - Урок 48-й. Законы Божии утверждены - Урок 49-й. Обещанный Мессия - Урок 50-й. Между Заветами - Урок 51-й. "С нами Бог" - Урок 52-й. Божий вестник - Урок 53-й. Возлюбленный Сын Божий - Урок 54-й. Искушение Иисуса Христа - Урок 55-й. Царство Небесное - Урок 56-й. Толкование Закона Иисусом - Урок 57-й. Бог - Судья всех народов - Урок 58-й. Божие прощение - Урок 59-й. Чудеса Божии через Иисуса - Урок 60-й. Кем Христос является? - Урок 61-й. Новый народ Божий - Урок 62-й. Условия для ученичества - Урок 63-й. Обещанный Дух Святой - Урок 64-й. Бог отдал Сына Своего - Урок 65-й. Победа над грехом и смертью - Урок 66-й. Сила для свидетельства - Урок 67-й. Свидетельство церкви жизнью - Урок 68-й. Благая весть для всех - Урок 69-й. Свидетельство умножается - Урок 70-й. Из преследователя - призванный Апостол - Урок 71-й. Водительство Духа Святого - Урок 72-й. Закон и благодать - Урок 73-й. Евангелие и мир - Урок 74-й. Новый Завет - Урок 75-й. Характеристика церкви - Урок 77-й. Служение Богу в мире - Урок 78-й. Надежда верующего - Урок 79-й. Бытие - Книга о начале - Урок 80-й. Творение - дело рук Божиих - Урок 81-й. Человек в Божием плане - Урок 82-й. Проблема греха - Урок 83-й. Плод ненависти - Урок 84-й. Приговор и обетование - Урок 85-й. Опасность гордости - Урок 86-й. Авраам - муж веры - Урок 87-й. Компромисс со злом - Урок 88-й. Жить в мире с другими - Урок 89-й. Пренебрежение первородством - Урок 90-й. Духовное пилигримство - Урок 91-й. Подвиг любви - Урок 92-й. Общее в нашей вере - Урок 93-й. Новая жизнь во Христе - Урок 94-й. Изучение Библии - Урок 95-й. Возрастание через молитву - Урок 96-й. Живое христианское общение - Урок 97-й. Возрастание через Богопоклонение - Урок 98-й. Возрастание через даяние - Урок 99-й. Подготовка для служения - Урок 100-й. Возрастание через испытание - Урок 101-й. Забота о других - Урок 102-й. Требования для посвященной жизни - Урок 103-й. "Слово стало плотью" - Урок 104-й. Жизнь, отданная Христу - Урок 105-й. Иисус пользуется притчами - Урок 106-й. Чему подобно Царство Небесное? - Урок 107-й. Цена следования за Иисусом - Урок 108-й. Ищущая Божия любовь - Урок 109-й. Основание Божиего воздаяния - Урок 110-й. Постоянство в молитве - Урок 111-й. Смирение перед Богом - Урок 112-й. Знание и исполнение воли Божией - Урок 113-й. Богатеть в Боге - Урок 114-й. Жизнь по закону любви - Урок 115-й. "...Прости... как мы прощаем..." - Урок 116-й. Готовность к встрече с Господом - Урок 117-й. Верный во всем - Урок 118-й. Отверженный Мессия - Урок 119-й. Является ли смерть концом? - Урок 120-й. Кто такой пророк? - Урок 121-й. Трагедия греха - Урок 122-й. Бог призывает к справедливости - Урок 123-й. Суд Божий над непокорными - Урок 124-й. Божия любовь к народу - Урок 125-й. Результат отвержения Божией любви - Урок 126-й. Господь истории - Урок 127-й. Божий призыв к вере - Урок 128-й. "Да приидет царство Твое" - Урок 129-й. Божие требование справедливости - Урок 131-й. Свобода для служения - Урок 132-й. Бог, христианин и государство - Урок 133-й. Бог, христианин и гражданские законы - Урок 134-й. Семья - Урок 135-й. Взаимоотношения в семье - Урок 136-й. Семейный конфликт и примирение - Урок 137-й. Спиртные напитки и семья - Урок 138-й. Спиртные напитки и общество - Урок 139-й. Спиртные напитки и церковь - Урок 140-й. Размышление о Боге - Урок 141-й. Бог превосходит наше разумение - Урок 142-й. Божие самооткровение - Урок 143-й. Бог дает смысл нашей жизни - Урок 144-й. Призвание Моисея - Урок 145-й. Народ Божий - Урок 146-й. Бог отвечает на молитву - Урок 147-й. Бог - целитель сердечных ран - Урок 148-й. Бог - Судья народов - Урок 149-й. Бог поддерживает Свое творение - Урок 150-й. Нравственные нормы - Урок 151-й. Бог побеждает зло - Урок 152-й. Наступление Царства Христа - Урок 153-й. Благая весть от Луки - Урок 154-й. Исполнение Божьего обетования - Урок 155-й. Великая радость - Урок 156-й. Искушение Иисуса Христа - Урок 157-й. Любовь есть... - Урок 158-й. Забота Христа о каждом грешнике - Урок 159-й. Христова любовь и человеческая нужда - Урок 160-й. Следование за Исусом - Урок 161-й. Верность в управлении - Урок 162-й. Христос в Иерусалиме - Урок 163-й. Терпение и христианская надежда - Урок 164-й. Смерть, которая меняет жизнь - Урок 165-й. Хождение с живым Христом - Урок 166-й. Основание церкви - Урок 167-й. Исполненные Духом Святым - Урок 169-й. Одно Тело во Христе - Урок 168-й. Общение искупленных - Урок 170-й. Церковь воскресшего Господа - Урок 171-й. Церковь и Богопоклонение - Урок 172-й. Назначение церкви - Урок 173-й. Свидетельствовать - долг спасенных - Урок 174-й. Миссионерское призвание церкви - Урок 175-й. Участие в нужде других - Урок 176-й. Благовестие - Урок 177-й. Служение Церкви учением - Урок 178-й. Нужда в пробуждении - Урок 179-й. Благочестие - Урок 180-й. Общение с Богом через Писание - Урок 181-й. Общение с Богом через молитву - Урок 182-й. Жажда безопасности - Урок 183-й. Значение веры - Урок 184-й. Сущность Божиего водительства - Урок 185-й. Прославление Господа - Урок 186-й. Как дается Божие прощение - Урок 187-й. Глубокое общение с Богом - Урок 188-й. Богослужение в церкви - Урок 189-й. Семейное Богослужение - Урок 190-й. Служение трудом - Урок 191-й. Служение свидетельством - Урок 192-й. Библия и современный мир - Урок 193-й. Назначение человека в мире - Урок 194-й. Вера и наука - Урок 195-й. Труд и отдых - Урок 196-й. Борьба за разум человека - Урок 197-й. Верующие и современные города - Урок 198-й. Святость души и тела - Урск 199-й. Разовые взаимоотношения - Урок 200-й. В чем состоит христианская свобода? - Урок 201-й. Церковь и государство - Урок 202-й. Все народы под одним Богом - Урок 203-й. Опасное время - Урок 204-й. Какой мир мы ожидаем? - Урок 205-й. Богом избранный и поставленный пророк - Урок 206-й. Нация против Бога - Урок 207-й. Дорогостоющие поступки - Урок 208-й. Обещанный Мессия - Урок 209-й. Преображение жизни - Урок 210-й. Новый Завет - Урок 211-й. Пророк среди переселенцев - Урок 212-й. Действительная забота Божия - Урок 213-й. Личная ответственность - Урок 214-й. Новое сердце и новый дух - Урок 215-й. Восстановление дома Божия - Урок 216-й. Силою Духа Божия - Урок 217-й. Наступление Царства Божия - Урок 218-й. Весь мир принадлежит Богу - Урок 219-й. Человек - подотчетное лицо - Урок 220-й. "Все мы блуждали" - Урок 221-й. Неизменная любовь Божия - Урок 222-й. Бог говорит через Христа - Урок 223-й. Христос страдал за нас - Урок 224-й. Иисус Христос - Царь - Урок 225-й. Победа Христа над грехом и смертью - Урок 226-й. Вера в действии - Урок 227-й. Новая жизнь во Христе - Урок 228-й. Братья во Христе - Урок 229-й. Благодать Божья поддерживает нас - Урок 230-й. Христос - наша надежда - Урок 231-й. Почему надо иметь закон? - Урок 232-й. Бог - наш авторитет - Урок 233-й. Искренность в служении Богу - Урок 234-й. Труд, отдых, богослужение - Урок 235-й. Дети и родители - Урок 236-й. Ценность человеческой жизни - Урок 237-й. Христианская мораль - Урок 238-й. Права владельца и его ответственность - Урок 239-й. Жить по правде - Урок 240-й. Опасность любостяжания - Урок 241-й. Великая заповедь - Урок 242-й. Недисциплинированная личность - Урок 243-й. Жертвенная любовь - Урок 244-й. Слово к разделенной церкви - Урок 245-й. Премудрость Божия - Урок 246-й. Единство и Вечеря Господня - Урок 247-й. Служители примирения - Урок 248-й. Добрая весть для грешников - Урок 249-й. Закон и Евангелие - Урок 250-й. Христово искупление - Урок 251-й. Свобода и ее искушения - Урок 252-й. Уверенность в победе - Урок 253-й. Жизнь в христианской общине - Урок 254-й. Победоносная жизнь в обществе - Урок 255-й. Сильные и слабые - Урок 256-й. Быть всегда мужественным - Урок 257-й. Цель Евангелия от Иоанна - Урок 258-й. Кто - этот Иисус? - Урок 259-й. Вера или неверие? - Урок 260-й. Слово обитало с нами - Урок 261-й. Вода для жаждущих - Урок 262-й. Хлеб для голодных - Урок 263-й. Свет для слепых - Урок 264-й. Любовь между верующими - Урок 265-й. Жизнь во Христе - Урок 266-й. Обещанный Утешитель - Урок 267-й. Победа через поражения - Урок 268-й. Победа через смерть - Урок 269-й. Победа воскресения - Урок 270-й. Сила для возрастания - Урок 271-й. Жизнь, исполненная Духом Святым - Урок 272-й. Преодоление преград на пути к возрастанию Церкви - Урок 273-й. Самоотверженное свидетельство - Урок 274-й. Преодоление человеческих преград - Урок 275-й. Взаимопомощь - Урок 276-й. Обетование и воскресение - Урок 277-й. Руководство Духа Святого - Урок 278-й. Миссионерская стратегия - Урок 279-й. Разный отклик на проповедь Евангелия - Урок 280-й. Евангелие и общественная жизнь - Урок 281-й. Смелое свидетельство - Урок 282-й. Истинная свобода - Урок 283-й. Свидетельствующая церковь - Урок 284-й. Пастырь и члены церкви - Урок 285-й. Наша надежда - второе пришествие Христа - Урок 286-й. Христианская надежда и ежедневные обязанности - Урок 287-й. Спасительная благодать Божия - Урок 288-й. Вечная цель Божия - Урок 290-й. Сотрудничество в благовествовании - Урок 291-й. Стремление к цели - Урок 292-й. Молитва о церкви - Урок 293-й. Христос выше всего - Урок 294-й. Свобода во Христе - Урок 295-й. Развитие христианского взаимоотношения - Урок 296-й. Божия цель для человека - Урок 297-й. Избранный для благословения других - Урок 298-й. Освобождение угнетенных - Урок 299-й. Объединение народа - Урок 300-й. В обстановке перемены - Урок 301-й. Через ответственных вождей - Урок 302-й. Поклонение Богу - Урок 303-й. Руководство для ежедневной жизни - Урок 304-й. Опустошительное действие несправедливости - Урок 305-й. Во время пренебрежения моральных законов - Урок 306-й. Во время всенародного кризиса - Урок 307-й. Новый Дух - новый народ
