Учебное пособие "Библейский взгляд на малые группы" было составлено, чтобы подготовить людей к проведению домашних малых групп. Духовное основание этому служению взято из книги Деяний 5:42, "И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе". Первые христиане собирались "по домам". Они собирались там, где они жили. Этот курс разработан, чтобы помочь верующим подготовиться к эффективному руководству для такого типа служения домашних малых групп.

Учебное пособие "Библейский взгляд на малые группы" может использоваться несколькими способами - в беседе один на один или в малой группе. Оно формирует основу по подготовке новых лидеров малой группы под управлением пастора или опытного руководителя программы "Избери жизнь".

Мы предлагаем все задания выполнять на общей встрече, разделившись на группы по три или четыре человека, которые будут читать по очереди вопросы и сообща искать на них ответы.

Если вы занимаетесь индивидуально, мы советуем воспользоваться следующей таблицей расписания для успешного изучения материала "Библейский взгляд на малые группы".

Библейский взгляд на малые группы

Под общ. ред. И.Н. Гриненко; - К.: Библейская Лига Украины, 2002. – 44 с. – (Избери Жизнь.)

Библейский взгляд на малые группы – Содержание

Введение