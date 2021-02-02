Уважаемый господин! Мой ответ на письмо, которое Вы направили в мой адрес, задержался из-за постоянной занятости, которая не оставляла места для подобного вдохновения. Однако я не вижу трудности в том, чтобы сообщить Вам об исповедании моего вероучения, но и то, что свободная газета не является именно тем верным местом, где с удовольствием я бы писал моим пером.

Я верю, что христианское призвание является небесным призванием, что христианин, как и его учитель не от мира сего. Христианин на этой земле является письмом Христовым для того, чтобы среди людей засвидетельствовать жизнь Иисуса, в постоянном ожидании пришествия своего Господа, который возьмет своих во славу свою.

Вам, как редактору газеты «Францейс» нет необходимости объяснять, что статьям, которые освещают подобные вопросы, не место в политических газетах.

Сам я живу жизнью только для свидетельства Христова, хотя эта жизнь, я должен признаться, еще практически является слабым свидетельством, но я живу для этого. Поэтому я охотно делюсь с Вами с теми вопросами, которые интересовали бы Вас, а именно, что меня и других побудило занять позицию, в которой мы теперь, как христиане находимся.

В связи с расширяющимся в наше время неверием, было бы хорошо для начала сказать, что мы держимся за все те основы христианского вероучения, как: Божественность Отца, Сына и Святого Духа, единственного Бога, прославленного в вечности, Божественность и воплощение Господа Иисуса, это значит две натуры в одной личности, Его воскресение и прославление в обителях Бога, существование Святого Духа на земле, с небес сошедшего в день пятидесятницы, Его второе пришествие, как Он завещал. Далее мы верим и в то, что Отец из любви послал Своего Сына, чтобы для пользы людей и благодати над ними совершить дело спасения, что также Сын из этой же любви сошел на землю, чтобы совершить это дело, и что Он завершил дело спасения, которое дал Ему Отец для совершения на этой земле.

Библейское учение - GBV