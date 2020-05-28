Библия - перевод - Герман Менге

Библия Менге опубликована Германом Менге в Штутгарте (1926).

Библия в переводе Германа Менге

Менге постоянно совершенствовал свой перевод и на 97-м году жизни подготовил 11-е изд. (1939). Перевод на русский язык осуществлен христианами Крефельда.

Библия в переводе Германа Менге - Ветхий Завет

Первая книга Моисея

(названная Бытие или Происхождение, т.е. книга о творении и начале).

I. Начальная история: гл. 1-11. 1. Сотворение мира за шесть дней творения: 1,1-2,4.

(ср. Иов 38; Пс. 103; Пр. 8,22-23).

Первый день творения: начальное творение и сотворение света.

1 В начале сотворил Бог небо и зем­лю;

2 земля же была безвидна и пус­тынна, и тьма лежала над бездною вод, и Дух Божий парил над поверх­ностью вод.

3 И сказал Бог: »Да будет свет!« и стал свет.

4 И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы.

5 И назвал Бог свет »днём«, а тьме дал Он имя »ночь«. И настал вечер, и настало утро: день первый.

Второй день творения: сотворение небосвода.

6 Затем сказал Бог: »Да возникнет твёрдый свод посреди вод и да ста­нет он разделяющей стеной между двусторонними водами!« И стало так.

7 И сделал Бог твёрдый свод и от­делил им воду под сводом от воды над сводом. И стало так.

8 И назвал Бог твёрдый свод "небом". И настал вечер, и настало ут­ро: день второй.

Библия в переводе Германа Менге - Новый Завет

от Марка 13.14

Пророчество касательно лжепророков (Матф.24,23-28).

21 »Если же тогда кто-то скажет вам: >Вот, здесь Христос, вот, там Он!<, то не верьте этому! (ср. Матф. 1,16),

22 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и сотворят знамения и чудеса (Втор. 13,2), чтобы, если возможно, ввести в заблуждение и избранных.

23 Но вы берегитесь! Ибо Я всё сказал вам наперёд«.

Последние знамения и явление Сына Человеческого в последний день. (Матф.24,29-41; Лук.21,25-33).

24 »Во дни же те, после скорби того времени, солнце померкнет и луна потеряет свет свой (Ис. 13, 10; 34,4),

25 звёзды спадут с неба и силы небесные поколеблются (Ис. 34,4).

26 И тогда увидят Сына Человеческого идущего на облаках с властью и славою великою (Дан.7,13);

27 И пошлёт Он тогда Ангелов и соберёт избранных Своих от четырёх направлений ветра, от края земли до края неба (Зах.2,6; Втор. 30,4).

28 Научитесь же подобию от смоковницы: как только ветви её становятся сочными и появляются листья, то по этому вы узнаёте, что близко лето.

29 Так же и вы: когда увидите всё это исполняющимся, то по этому узнаете, что оно близко стоит, у двери.

30 Истинно Я говорю вам: не пройдёт род сей, пока не совершится всё это.

31 Небо и земля пройдут, но слова Мои никогда не пройдут!

32 О дне же том и часе никто не знает, а также ни Ангелы на небе, ни Сын, и никто кроме Отца«.

Заключительный призыв учеников к бдительности. (Матф.24,42-44; Лук.21,34-36; 12,37-40).

33 »Держите глаза открытыми и бодрствуйте! Ибо вы не знаете, когда придёт это время.

34 Как и человек, который отправляясь в путешествие, при уходе из дома своего, передаёт слугам своим власть и каждому своё дело и повелевает придвернику бодрствовать.

35 Поэтому бодрствуйте! Ибо вы не знаете, когда придёт Господин дома: поздно ли вечером или в полночь или при пении петухов или только рано поутру,

36 чтобы, если Он придёт внезапно, то не нашёл вас спящими!

37 А что Я говорю вам, то говорю и всем: бодрствуйте!«