Библия - перевод - Герман Менге

Библия - перевод Германа Менге
Библия в переводе Германа Менге
Менге постоянно совершенствовал свой перевод и на 97-м году жизни подготовил 11-е изд. (1939). Перевод на русский язык осуществлен христианами Крефельда.
Библия в переводе Германа Менге - Ветхий Завет
Первая книга Моисея
(названная Бытие или Происхождение, т.е. книга о творении и начале).
Первый день творения: начальное творение и сотворение света.
Второй день творения: сотворение небосвода.
Библия в переводе Германа Менге - Новый Завет
от Марка 13.14
Пророчество касательно лжепророков (Матф.24,23-28).
21 »Если же тогда кто-то скажет вам: >Вот, здесь Христос, вот, там Он!<, то не верьте этому! (ср. Матф. 1,16),
22 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и сотворят знамения и чудеса (Втор. 13,2), чтобы, если возможно, ввести в заблуждение и избранных.
23 Но вы берегитесь! Ибо Я всё сказал вам наперёд«.
Последние знамения и явление Сына Человеческого в последний день. (Матф.24,29-41; Лук.21,25-33).
24 »Во дни же те, после скорби того времени, солнце померкнет и луна потеряет свет свой (Ис. 13, 10; 34,4),
25 звёзды спадут с неба и силы небесные поколеблются (Ис. 34,4).
26 И тогда увидят Сына Человеческого идущего на облаках с властью и славою великою (Дан.7,13);
27 И пошлёт Он тогда Ангелов и соберёт избранных Своих от четырёх направлений ветра, от края земли до края неба (Зах.2,6; Втор. 30,4).
28 Научитесь же подобию от смоковницы: как только ветви её становятся сочными и появляются листья, то по этому вы узнаёте, что близко лето.
29 Так же и вы: когда увидите всё это исполняющимся, то по этому узнаете, что оно близко стоит, у двери.
30 Истинно Я говорю вам: не пройдёт род сей, пока не совершится всё это.
31 Небо и земля пройдут, но слова Мои никогда не пройдут!
32 О дне же том и часе никто не знает, а также ни Ангелы на небе, ни Сын, и никто кроме Отца«.
Заключительный призыв учеников к бдительности. (Матф.24,42-44; Лук.21,34-36; 12,37-40).
33 »Держите глаза открытыми и бодрствуйте! Ибо вы не знаете, когда придёт это время.
34 Как и человек, который отправляясь в путешествие, при уходе из дома своего, передаёт слугам своим власть и каждому своё дело и повелевает придвернику бодрствовать.
35 Поэтому бодрствуйте! Ибо вы не знаете, когда придёт Господин дома: поздно ли вечером или в полночь или при пении петухов или только рано поутру,
36 чтобы, если Он придёт внезапно, то не нашёл вас спящими!
37 А что Я говорю вам, то говорю и всем: бодрствуйте!«
Хотя библеистика не стоит на месте и с момента первой публикации этого перевода Семинар Иисуса наработал много всего, тем не менее, перевод интересный.