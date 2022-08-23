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Библия - Большой иллюстрированный атлас

Библия. Большой иллюстрированный атлас
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, History, Educational, Reference
От Бытия до Откровения (Апокалипсиса) Библия включает в себя более 50 книг (точное количество зависит от версии), которые составляют Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете речь идет о том, как еврейский народ стремился обрести и сохранить свою родину, и описываются «договоры» с Богом. В Новом Завете дается хронология и описание жизни и смерти Иисуса Христа, последователи которого верят, что он был долгожданным Спасителем, или Мессией.
Далее рассказывается о распространении учения Христа Павлом и другими святыми апостолами. Однако в Библии не дается историографического описания основания Израиля и последующей его судьбы, нет в ней и подробного описания жизни Иисуса Христа. В обоих Заветах представлен разнообразный материал - исторический, пророческий, поэтический, а некоторые материалы несут отпечаток мифов и легенд. Каков бы ни был характер этих повествований, они все связаны с землей, которая с V в. до н. э. известна под названием Палестина. Эту землю также зачастую рассматривают - целиком или частично - как Святую Землю, Землю Обетованную, Ханаан, Иудею и Израиль.
Земля обетованная впервые упоминается в Книге Бытия, когда Господь повелел Аврааму покинуть дом в Месопотамии и найти Ханаан - землю, которую Бог обещал (обетовал) ему и его детям. Взамен Бог потребовал, чтобы Авраам и его потомки отказались от поклонения другим богам. Вера Авраама и его согласие сделали возможным первый договор (завет) между еврейским народом и Господом. Книга Исход рассказывает о том, как потомки Авраама, израильтяне, спаслись бегством из рабства в Египте. Ведомые Моисеем, они проделали тяжелый путь через пустыню и море, чтобы достичь Ханаана. Именно здесь первые цари - Саул, Давид и Соломон - создали царство Израильское.
Это царство имело большое значение для народа на протяжении всей его истории, где было все: разделение на два царства - Израильское и Иудейское - и последующее подчинение ассирийцам и вавилонянам, жизнь в изгнании и возвращение в страну, которой затем поочередно правили Персия, Греция и Рим. В Новом Завете дается хронология короткой, но динамичной жизни Христа в Святой Земле, в течение которой он учил, что к новому образу жизни можно прийти только через любовь к Богу и ближнему своему; а также Деяния и Послания апостолов и Книга Откровение.
История Святой Земли. Любое понимание Библии должно, таким образом, начинаться с узнавания земли, в которой происходили драматические события, понимания политической географии Древнего Ближнего Востока. Палестина лежит непосредственно между такими великими цивилизациями, как Египет на юго-западе и Месопотамия на северо-востоке, и в течение истории часто подвергалась вторжениям с той и другой стороны. Внутри самой Святой Земли евреи были вынуждены терпеть враждебное отношение местных народов, которым не нравилось их присутствие. Кроме того, группы язычников, бежавших в Ханаан из Ассирии и Вавилона и осевших там, представляли постоянную угрозу еврейскому монотеизму.

Библия. Большой иллюстрированный атлас

Перевод с английского – Н.С. Соколовой
Москва – 2006 г.
Издательство – «Мир книги» – 144 с
ISBN 5-486-00420-6

Библия. Большой иллюстрированный атлас – Содержание

  • Библия и Святая Земля
  • Ветхий Завет
  • Начало Начал
  • Сотворение мира
  • Повеление Ною
  • Вавилонская башня
  • Патриархи
  • Путешествие Авраама
  • Договор с Авраамом
  • Путешествие Иакова
  • Падение и возвышение Иосифа
  • К Земле Обетованной
  • Израильтяне в Египте
  • Исход
  • Жизнь в пустыне
  • Десять заповедей
  • Переход через Иордан
  • Падение Иерихона
  • Завоевание Ханаана
  • От судий к царям
  • Судии израильские
  • Филистимляне
  • Самсон и филистимляне
  • Самуил и Саул
  • Возвышение Давида
  • Царство Давида
  • Соломон Мудрый
  • Храм Соломона
  • Упадок, падение и возрождение
  • Два царства
  • Пророк Илия
  • Ассирийское вторжение
  • Езекия
  • Битва за Лахис
  • Падение Иерусалима
  • Вавилонское пленение
  • Падение Вавилона
  • Возвращение в Иерусалим
  • Эллинизм
  • Империя Александра
  • Иудейский мир
  • Военные кампании Маккавеев
  • Крепость Ирода
  • Новый Завет
  • Ранние годы жизни Христа
  • Римская империя
  • Рождение Христа
  • Детство Христа
  • Крещение Христа
  • Миссия Христа
  • Странствия Христа
  • Чудеса Христа
  • Учение Христа
  • Нагорная проповедь
  • Последнее путешествие
  • Иерусалим времен Христа
  • Смерть и Воскресение Христовы
  • Неделя Страстей Господних
  • Гефсиманский сад
  • Суд на Христом
  • Крестный путь
  • Распятие
  • Воскресение Христово
  • Первые христиане
  • Пресвятая Троица
  • Путь в Дамаск
  • Миссионерские странствия апостола Павла
  • Первое путешествие апостола Павла
  • Второе путешествие апостола Павла
  • Третье путешествие апостола Павла
  • Ефес
  • Арест апостола Павла
  • Кесария
  • Послания апостола Павла
  • Четвертое путешествие апостола Павла
  • Иудейские войны и Откровение
  • Иудейские войны
  • Падение Масады
  • Откровение святого Иоанна Богослова
  • Алфавитный указатель
  • и выражение благодарности
Views 532
Rating 5.0 / 5
Added 23.08.2022
Author brat librarian
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
T
tarasenko 3 years ago

Эх, вот нам бы такие атласы да в начале 90-х! Их бы "с руками отрывали"...

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