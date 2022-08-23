Библия - Большой иллюстрированный атлас

От Бытия до Откровения (Апокалипсиса) Библия включает в себя более 50 книг (точное количество зависит от версии), которые составляют Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете речь идет о том, как еврейский народ стремился обрести и сохранить свою родину, и описываются «договоры» с Богом. В Новом Завете дается хронология и описание жизни и смерти Иисуса Христа, последователи которого верят, что он был долгожданным Спасителем, или Мессией.

Далее рассказывается о распространении учения Христа Павлом и другими святыми апостолами. Однако в Библии не дается историографического описания основания Израиля и последующей его судьбы, нет в ней и подробного описания жизни Иисуса Христа. В обоих Заветах представлен разнообразный материал - исторический, пророческий, поэтический, а некоторые материалы несут отпечаток мифов и легенд. Каков бы ни был характер этих повествований, они все связаны с землей, которая с V в. до н. э. известна под названием Палестина. Эту землю также зачастую рассматривают - целиком или частично - как Святую Землю, Землю Обетованную, Ханаан, Иудею и Израиль.

Земля обетованная впервые упоминается в Книге Бытия, когда Господь повелел Аврааму покинуть дом в Месопотамии и найти Ханаан - землю, которую Бог обещал (обетовал) ему и его детям. Взамен Бог потребовал, чтобы Авраам и его потомки отказались от поклонения другим богам. Вера Авраама и его согласие сделали возможным первый договор (завет) между еврейским народом и Господом. Книга Исход рассказывает о том, как потомки Авраама, израильтяне, спаслись бегством из рабства в Египте. Ведомые Моисеем, они проделали тяжелый путь через пустыню и море, чтобы достичь Ханаана. Именно здесь первые цари - Саул, Давид и Соломон - создали царство Израильское.

Это царство имело большое значение для народа на протяжении всей его истории, где было все: разделение на два царства - Израильское и Иудейское - и последующее подчинение ассирийцам и вавилонянам, жизнь в изгнании и возвращение в страну, которой затем поочередно правили Персия, Греция и Рим. В Новом Завете дается хронология короткой, но динамичной жизни Христа в Святой Земле, в течение которой он учил, что к новому образу жизни можно прийти только через любовь к Богу и ближнему своему; а также Деяния и Послания апостолов и Книга Откровение.

История Святой Земли. Любое понимание Библии должно, таким образом, начинаться с узнавания земли, в которой происходили драматические события, понимания политической географии Древнего Ближнего Востока. Палестина лежит непосредственно между такими великими цивилизациями, как Египет на юго-западе и Месопотамия на северо-востоке, и в течение истории часто подвергалась вторжениям с той и другой стороны. Внутри самой Святой Земли евреи были вынуждены терпеть враждебное отношение местных народов, которым не нравилось их присутствие. Кроме того, группы язычников, бежавших в Ханаан из Ассирии и Вавилона и осевших там, представляли постоянную угрозу еврейскому монотеизму.

Библия. Большой иллюстрированный атлас

Перевод с английского – Н.С. Соколовой

Москва – 2006 г.

Издательство – «Мир книги» – 144 с

ISBN 5-486-00420-6

Библия. Большой иллюстрированный атлас – Содержание