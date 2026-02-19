Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Библия для всех - Серия комментариев Конфессиональной Евангелическо-Лютеранской Церкви - Peoples Bible Commentary

Джон Джеске – Бытие – Ранняя история милостивого отношения Бога к человечеству
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
«Библия для всех» - это как раз то, что подразумевается в названии - Библия с комментариями для самого широкого круга читателей. Она включает полный текст Священного Писания. Комментарии, сопровождающие отрывки из Писания, содержат рассуждения авторов, а также исторические справки и пояснения к тексту.
Авторы «Библии для всех» - образованные люди, обладающие большим практическим опытом в области преподавания и проповедования. Они пытались избежать специальных терминов, которые ограничивают круг читателей комментированных изданий Библии, сводя его к небольшой группе профессионалов.
Самая важная особенность книг этой серии состоит в том, что в центре их внимания - Христос. Говоря о Писаниях Ветхого Завета, Сам Иисус заявлял: «Писания... свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Каждый том «Библии для всех» направляет наше внимание на Иисуса Христа. Он - центр всей Библии. Он - единственный наш Спаситель.
Комментарии также включают, по мере необходимости, карты, иллюстрации и археологические данные. Каждая страница книги снабжена подзаголовком в верхнем углу, обозначающим обсуждаемое место из Писания. Это поможет читателю легче ориентироваться в тексте.
Эта серия комментариев была создана по инициативе Комиссии по христианской литературе при Евангелическом Лютеранском Синоде штата Висконсин, США.
Мы молимся, чтобы это начинание было продолжено в том же духе. Пусть эти издания послужат Славе Божьей и благу Его народа.

Джон Джеске – Бытие – Ранняя история милостивого отношения Бога к человечеству

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2007. – 374 с.
ISBN 978-5-7620-1184-4

Джон Джеске – Бытие – Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЫ I
  • ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: Происхождение Вселенной, Бытие 2:4-4:26
  • ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: Родословие Адама, Бытие 5:1-6:8
  • ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: Родословие Ноя, Бытие 6:9-9:29
  • ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ: Родословие сыновей Ноя, Бытие 10:1-11:9
  • ИСТОРИЯ ПЯТАЯ: Родословие Сима, Бытие 11:10-26
ЧАСТЬ II
  • ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ: Родословие Фарры, Бытие 11:27-25:11
  • ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ: Родословие Измаила, Бытие 25:12-18
  • ИСТОРИЯ ВОСЬМАЯ: Родословие Исаака, Бытие 25:19-35:29
  • ИСТОРИЯ ДЕВЯТАЯ: Родословие Исава, Бытие 36:1-43
  • ИСТОРИЯ ДЕСЯТАЯ: Родословие Иакова, Бытие 37:1-50:26
ИЛЛЮСТРАЦИИ
  • Грехопадение
  • Голубь возвращается к Ною
  • Сим, Хам и Иафет
  • Сара и Агарь
  • Встреча Ревекки и Исаака
  • Рахиль и Лия
  • Воссоединение Исава и Иакова
  • Шествие Иосифа по Египту
  • Иаков и его сыновья

Эрнст Г. Вендланд – Исход

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская церковь «Согласие», 2004. – 273 с.
ISBN 5-7620-1030-9

Эрнст Г. Вендланд – Исход – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА (Лорен А. Шаллер)
ВВЕДЕНИЕ
  • Часть 1. ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДА ЗАВЕТА ИЗ ЕГИПТА (1-18)
  • Часть 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВЕТА ИЕГОВЫ С ИЗРАИЛЕМ (19-24)
  • Часть 3. ВВЕДЕНИЕ В МЕСТО ЗАВЕТА - СКИНИЮ (25-40)

Пол В. Куске – ЧислаПол В. Куске – Числа

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2008. – 234 с.
ISBN 978-5-7620-1339-0

Пол В. Куске – Числа - Содержание

Предисловие редактора
Введение
  • ЧАСТЬ I. От Синая до Кадеса (1-14)
  • ЧАСТЬ II. Годы скитаний (15-19)
  • ЧАСТЬ III. От Кадеса до Иордана (20-27)
  • ЧАСТЬ IV. Приготовления у Иордана (28-36)

Арно Дж. Вольфграмм - 3 и 4 книги Царств

Пер. с англ. – Милуоки: Северо-Западное издательство.

Арно Дж. Вольфграмм - 3 и 4 книги Царств - Содержание

Предисловие редактора
Введение
3 книга Царств
  • Царь Соломон отвергает Благословившего его Царя (1:1-11:43)
  • Цари Израиля отвергают Царя, который желает их благословить (12:1-22:53)
4 книга Царств
  • Царь отвергает Израиля (1:1-17:41)
  • Царь отвергает Иудею (18:1-25:30)
Иллюстрации
  • Соломон становится царем
  • Мудрость Соломона
  • Построение храма
  • Умывальница
  • Соломон освящает Иерусалимский храм
  • Соломон и царица Савская
  • Медаль Астарты
  • Вороны кормят Илию
  • Огонь с неба поглощает жертвоприношение
  • Илия обитает в пещере
  • Иезавель дает совет Ахаву
  • Ахав ранен в битве
  • Илия возносится в огненной колеснице
  • Смерть Иезавели
  • Мертвые тела выброшены из храма
  • Седекия взят в вавилонский плен
Карта
  • Царство разделено и подверглось нападениям

Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 1

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2006. – 274 с.
ISBN 5-7620-1155-0

Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 1 – Содержание

Предисловие редактора
Предисловие автора
Введение
  • КНИГА I: Псалмы 1-40
  • КНИГА II: Псалмы 41-71

Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 2

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2006. – 275 с.
ISBN 5-7620-1148-4

Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 2 – Содержание

Предисловие редактора
Введение
  • КНИГА III: Псалмы 72- 88
  • КНИГА IV: Псалмы 89-105
  • КНИГА V: Псалмы 106-150

Джон Браун – Исаия 1-39

Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2003. – 390 с.
ISBN 5-93240-055-2 (pyc.)
ISBN 0-8100-1177-8 (англ.)

Джон Браун – Исаия 1-39 – Содержание

Введение к книге пророка Исаии 1-39
I. Горе и суды (1:1-39:8)
  • Пророчества об Иудее и Иерусалиме (1:1-12:6)
  • Пророчества, возвещающие суд над различными народами (13:1-23:18)
  • Пророчества о Божьем суде над землею (24:1-35:10)
  • Исаия оставляет Ассирию и переходит к Вавилону (36:1-39:8)
II. Утешение и ободрение (40:1-66:24)
  • Иллюстрации
  • Пророк Исаия
  • Рождество Младенца
  • Ангел Господень
Карта
  • Средний Восток во времена Исаии

Джон Браун – Исаия 40-66

Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская церковь «СОГЛАСИЕ», 2005. – 394 с.
ISBN 5-7620-1054-6

Джон Браун – Исаия 40-66 – Содержание

Введение к Книге Пророка Исаии 40-66
I. Горе и суды (1:1 - 39:8)
II. Утешение и ободрение (40:1 - 66:24)
  • А. Господь Бог вызволит Свой народ из Вавилона (40:1 -48:21)
  • Б. Господь представляет миру Своего Великого Раба (49:1 -57:21)
  • В. Господь обещает Своему новому Сиону (Иерусалиму) вечную славу (58:1 - 66:24)
Иллюстрации
  • Пророк Исаия
  • Иисус помазан Святым Духом при Крещении
  • Иисус несет Свой крест на Голгофу
  • Волхвы поклоняются Младенцу Христу
Карта
  • Средний Восток во времена Исаии

Эрик С. Хартцелл – Книги пророков Аггея, Захарии и Малахии

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2005. – 162 с.
ISBN 5-7620-1049-Х

Эрик С. Хартцелл – Книги пророков Аггея, Захарии и Малахии – Содержание

Предисловие редактора
  • Введение к Книге Пророка Аггея
  • Книга Пророка Аггея
  • Введение к Книге Пророка Захарии
  • Книга Пророка Захарии
  • Книга Пророка Малахии
ИЛЛЮСТРАЦИИ
  • Пророк Захария на обложке
  • Пророк Аггей
  • Пророк Малахия
  • Хронологическая таблица

Джером Альбрехт, Майкл Альбрехт – Евангелие от Матфея

Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «СОГЛАСИЕ», 2007. – 402 с.
ISBN 978-5-7620-1246-1

Джером Альбрехт, Майкл Альбрехт – Евангелие от Матфея – Содержание

Предисловие редактора
Введение редактора
  • Введение
  • Рождение и детство Иисуса (1:1-2:23)
  • Начало служения Иисуса (3:1-4:25)
  • Нагорная проповедь Иисуса (5:1-7:29)
  • Иисус исцеляет многих людей и посылает с миссией двенадцать апостолов (8:1-10:42)
  • Иисус закрывает Свое Царство для одних и открывает для других (11:1-13:52)
  • Иисус готовит Своих учеников к строительству Христовой Церкви (13:53-18:35)
  • Иисус дает Своим ученикам уверенность в спасении (19:1-25:46)
  • Иисус страдает, умирает и воскресает вновь (26:1-28:20)
ИЛЛЮСТРАЦИИ
  • Путешествие мудрецов в Вифлеем
  • Искушение Иисуса в пустыне
  • Ученики собирают зерно в субботу
  • Преображение
  • Распни Его!
  • Воины у гробницы
КАРТЫ
  • Земля, на которой служил Иисус

Гарольд Э. Викке – Евангелие от Марка

Пер. с англ. – Новосибирск: Конфессиональная Евангелическая Лютеранская Церковь, 1996. – 280 с.
ISBN 5-7620-0805-3

Гарольд Э. Викке – Евангелие от Марка – Содержание

Предисловие редактора
  • Введение
  • Пролог
  • Свидетельства Иисуса как Сына Божьего (1:1-13)
  • Раннее служение Иисуса в Галилее (1:14 — 3:6)
  • Последующее служение Иисуса в Галилее (3:7 — 6:6)
  • Служение Иисуса в Галилее и ее окрестностях подходит к завершению (6:7 — 8:30)
  • Последние дни Иисуса в Галилее (8:31 — 9:50)
  • Иисус на пути в Иерусалим (10:1-52)
  • Служение Иисуса в Иерусалиме (11:1 — 14:11)
  • Великий Четверг (14:12-72)
  • Страстная Пятница (15:1-47)
  • Воскресение и вознесение Иисуса (16:1-20)

Виктор Пранге – Евангелие от Луки

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-лютеранская церковь «Согласие», 2008. – 274 с.
ISBN 978-5-7620-1294-2

Виктор Пранге – Евангелие от Луки - Содержание Предисловие редактора 6

Введение в «Евангелие от Луки»
  • Подготовка к служению
  • Раб Божий готовит людей к Царству Божьему: проповедь, обучение, исцеление, благовествование
  • Раб Божий открывает двери Царства: страдания, смерть и воскресение
ИЛЛЮСТРАЦИИ
  • На первой странице обложки - «Поклонение волхвов» Евангелист Лука
  • «Магнификат», Песнь Богородицы
  • Юность Иисуса
  • Воскрешение сына вдовы в Наине
  • Пахарь за плугом
  • Скорченная женщина, имевшая духа немощи восемнадцать лет
  • Лазарь у дверей богача
  • Уплата налогов Кесарю
  • Народ бьет себя в грудь
  • Ученики на пути в Эммаус

Гари П. Баумлер – Евангелие от Иоанна

Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2002. – 290 с.
ISBN 5-7620-0937-8

Гари П. Баумлер – Евангелие от Иоанна – Содержание

Роланд Кэп Элке. Предисловие редактора
  • Введение
  • Основная тема: Слово являет Бога (1:1-14)
  • Иоанн Креститель свидетельствует первым ученикам, и они следует за Иисусом (1:15-51)
  • Иисус начинает общественное служение знамениями и учениями (2:1- 4:54)
  • Иисус сталкивается с неверием и противостоянием (5:1- 6:71)
  • Иисус перед лицом возрастающих угроз для Его жизни (7:1-11:57)
  • Иисус готовит учеников к Своей смерти (12:1-17:26)
  • Иисус завершает на кресте Свое служение (18:1- 19:42)
  • Иисус воскресает из мертвых и укрепляет веру Своих учеников (20:1- 21:25)
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Спирали 2-7
ИЛЛЮСТРАЦИИ
  • Самарянка у колодца
  • Спираль 1
  • Тогда взяли каменья, чтобы бросить в Него
  • Они отступили назад и пали на землю
  • Смерть Иисуса
  • Христос является Марии Магдалине
  • Неверующий Фома

Ричард Д. Балге – Деяния

Пер. с англ. – Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2001. – 314 с.
ISBN 5-7620-0891-6

Ричард Д. Балге – Деяния - Содержание

Роланд Кэп Элке. Предисловие редактора
Введение
  • ЧАСТЬ 1. Петр и его соратники свидетельствуют в Иерусалиме и его окрестностях (1 — 12)
  • ЧАСТЬ 2. Павел и его соратники свидетельствуют в Малой Азии и Европе (13 — 21:16)
  • ЧАСТЬ 3. Павел, будучи узником, свидетельствует на пути из Иерусалима в Рим (21:17 — 28:31)

Армин Дж. Пэннинг – Послание к Римлянам

Пер. с англ. – Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2003. – 290 с.
ISBN 5-7620-0970-Х

Армин Дж. Пэннинг – Послание к Римлянам – Содержание

Предисловие редактора
  • Введение
  • Вступление (1:1-15)
  • Тема послания: Праведность от Бога (1:16,17)
  • Неправедность всех людей (1:18-3:20)
  • Вмененная праведность: оправдание (3:21-5:21)
  • Праведность в христианской жизни: освящение (6:1-8:39)
  • Праведность Бога по отношению к «Израилю» (9:1-11:36)
  • Праведность на практике (12:1-15:13)
  • Праведность, разделенная с другими (15:14-33)
  • Заключение (16:1-27)

Карлтон A. Топпе – 1 Послание к Коринфянам

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская церковь «Согласие», 2005. – 170 с.
ISBN 5-7620-1084-8

Карлтон A. Топпе – 1 Послание к Коринфянам – Содержание

Предисловие редактора
  • Введение
  • Приветствие и благодарение (1:1-9)
  • Разделения в приходе (1:10-17)
  • Христос, премудрость и сила Божья (1:18-2:16)
  • Задача христианского служения (3:1-23)
  • Характер апостолов Христа (4:1-21)
  • Проблемы, требовавшие наведения порядка в приходе (5:1-13)
  • Два упущения освящения (6:1 -20)
  • Брачные дела (7:1 -40)
  • Проблема нарушения закона: мясо, приносимое идолам (8:1-13)
  • Самопожертвование Павла ради Евангелия (9:1-27)
  • Предостережение о связи с идолами (10:1-11:1)
  • Пристойность в Богослужении (11:2-34)
  • Духовные дары (12:1-31)
  • Христианская любовь (12:31-13:13)
  • Надлежащее использование духовных даров в общем поклонении (14:1-40)
  • Телесное воскресение (15:1-58)
  • Заключительные комментарии и приветствия (16:1-24)

Давид Валески – 2 Послание к Корифнянам

Пер. с англ. – Милуоки: Северо-Западное издательство, 1992.
ISBN 0–8100–1193–X

Давид Валески – 2 Послание к Корифнянам – Содержание

Предисловие редактора
  • Введение ко Второму посланию к Коринфянам
  • Приветствие и благодарение (1:1–11)
  • Взгляд в прошлое: Павел объясняет изменение своего маршрута и в процессе воспевает славу служения (1:12–7:16)
  • Взгляд в настоящее: Павел призывает собрать пожертвование для церкви в Иерусалиме (8:1–9:15)
  • Взгляд в будущее: Павел говорит о своем предстоящем визите в Коринф и о том, что это означает для его противников (10:1–13:10)
  • Заключительные приветствия (13:11–14)
ИЛЛЮСТРАЦИИ
  • «То же самое покрывало доныне остается … при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом» (3:14)
  • «Он, будучи богат, обнищал ради вас» (8:9)
  • «Довольно для тебя благодати Моей» (12:9)
КАРТЫ
  • Первое и Второе миссионерские путешествия Павла
  • Третье миссионерское путешествие Павла и путешествие Павла в Рим

Давид П. Куске – 1 Послание к Фессалоникийцам

Пер. с англ. – Милуоки: Северо-западное издательство. Содержание

Давид П. Куске – 1 Послание к Фессалоникийцам - Содержание

Предисловие редактора
  • Введение к 1-му Посланию к Фессалоникийцам
  • Божье слово рождает верность (1:1 – 10)
  • Работа верного пастора (2:1-12)
  • Неизменная стойкость при гонениях (2:13 – 3:9)
  • Жить угодно Богу (3:10 – 4:12)
  • Пришествие Господа (4:13 – 5:11)
  • Последние наставления (5:12 – 28)

Давид П. Куске – 2 Послание к Фессалоникийцам

Пер. с англ. – Милуоки: Северо-западное издательство. Содержание

Давид П. Куске – 2 Послание к Фессалоникийцам - Содержание

Введение ко 2-му Посланию к Фессалоникийцам
  • Справедливый Божий суд над гонителями (1:1-12)
  • Пророчество об Антихристе (2:1-3:5)
  • Воспитание брата, впавшего в грех праздности (3:6-18)
ИЛЛЮСТРАЦИИ
  • Апостол Павел
  • Карты миссионерских путешествий Павла
  • Первое и второе миссионерские путешествия Павла
  • Третье миссионерское путешествие Павла и его путешествие в Рим

Уэйн Д. Мюллер – Откровение

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-лютеранская церковь «Согласие», 2022.

Уэйн Д. Мюллер – Откровение - Содержание

Предисловие редактора
  • Введение в Откровение
  • Введение (1:1–11)
  • Видение семи писем (1:12–3:22)
  • Видение свитка (4:1–7:17)
  • Видение труб (8:1–11:19)
  • Видение семи видений (12:1–15:8)
  • Видение семи чаш гнева, содержащих семь последних наказаний (15:1–16:21)
  • Видение Христа и антихриста (17:1–19:21)
  • Видение окончательной победы (20:1–22:5)
  • Заключение (22:6–21)
  • ИЛЛЮСТРАЦИИ
  • «В центре, вокруг престола, было четыре живых существа».
  • «Четыре ангела освобождены».
  • «Древний змей, называемый дьяволом, или сатаной, который Обольщает всю вселенную».
  • «Все народы придут и поклонятся Тебе».
  • «Се, гряду скоро».
КАРТА
  • Семь церквей Малой Азии
Views 861
Rating 5.0 / 5
Added 19.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (8)

Comments (5 comments)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.
E
esxatos 2 years ago

Сегодня все изданные в данной серии книги у нас на сайте!
S
Sergey05 2 years ago

Огромное спасибо за ценную, но малоизвестную серию комментариев!
E
esxatos 2 years ago

Спасибо, отличная серия!

Обращаюсь к членам клуба из Новосибирска за помощью, может у кого есть есть книги этой серии, которые мы не нашли:

 


Джон Браун - Исаия

Исаия : Джон Браун; [Пер. с англ. Н.А. Янтаревой]. - Новосибирск : Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2003-____. - 21 см. - (Библия для всех).

40-66. - 2005 (ОАО Полиграфкомбинат). - 388, [2] с. : ил.; ISBN 5-7620-1054-6 (в пер.)

 

Альбрехт Дж. Г., Альбрехт М. Дж. Евангелие от Матфея : [комментарии] / Джером Альбрехт, Майкл Альбрехт ; [пер. с англ. Ольги Козловой]. - Новосибирск : Евангелическо-Лютеранская церковь "Согласие", 2007. - 396, [2] с. : ил., карт. ; 21 см.. - (Библия для всех). - Библиогр. в подстроч. прим.


 
S
Sergey05 2 years ago

Оказывается, комментарий на Исаию включает два тома. И еще есть толкование на Евангелие от Иоанна. Все эти книги есть в РГБ, но там их, конечно, не отсканировать.

 


Браун, Джон.

Исаия.

1-39. - 2003 (Новосибирск : Сиб. изд-во "Наука"). - 387 с. : ил., карт., табл.; ISBN 5-93240-055-2 (в пер.)  

 

Браун, Джон.

Исаия.

40-66. - 2005 (ОАО Полиграфкомбинат). - 388, [2] с. : ил.; ISBN 5-7620-1054-6 (в пер.)  

 

Баумлер, Гари П.

Евангелие от Иоанна / Гари П. Баумлер; [Пер. с англ. Н.А. Янтаревой]. - Новосибирск : Христ. Евангел. Лютер. Церковь, [2001]. - 284 с. : ил.; 21 см. - (Библия для всех).; ISBN 5-7620-0937-8 


 

Related Books

All Books