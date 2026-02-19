Библия для всех - Серия комментариев Конфессиональной Евангелическо-Лютеранской Церкви - Peoples Bible Commentary
«Библия для всех» - это как раз то, что подразумевается в названии - Библия с комментариями для самого широкого круга читателей. Она включает полный текст Священного Писания. Комментарии, сопровождающие отрывки из Писания, содержат рассуждения авторов, а также исторические справки и пояснения к тексту.
Авторы «Библии для всех» - образованные люди, обладающие большим практическим опытом в области преподавания и проповедования. Они пытались избежать специальных терминов, которые ограничивают круг читателей комментированных изданий Библии, сводя его к небольшой группе профессионалов.
Самая важная особенность книг этой серии состоит в том, что в центре их внимания - Христос. Говоря о Писаниях Ветхого Завета, Сам Иисус заявлял: «Писания... свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Каждый том «Библии для всех» направляет наше внимание на Иисуса Христа. Он - центр всей Библии. Он - единственный наш Спаситель.
Комментарии также включают, по мере необходимости, карты, иллюстрации и археологические данные. Каждая страница книги снабжена подзаголовком в верхнем углу, обозначающим обсуждаемое место из Писания. Это поможет читателю легче ориентироваться в тексте.
Эта серия комментариев была создана по инициативе Комиссии по христианской литературе при Евангелическом Лютеранском Синоде штата Висконсин, США.
Мы молимся, чтобы это начинание было продолжено в том же духе. Пусть эти издания послужат Славе Божьей и благу Его народа.
Джон Джеске – Бытие – Ранняя история милостивого отношения Бога к человечеству
Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2007. – 374 с.
ISBN 978-5-7620-1184-4
Джон Джеске – Бытие – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЫ I
- ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: Происхождение Вселенной, Бытие 2:4-4:26
- ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: Родословие Адама, Бытие 5:1-6:8
- ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: Родословие Ноя, Бытие 6:9-9:29
- ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ: Родословие сыновей Ноя, Бытие 10:1-11:9
- ИСТОРИЯ ПЯТАЯ: Родословие Сима, Бытие 11:10-26
ЧАСТЬ II
- ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ: Родословие Фарры, Бытие 11:27-25:11
- ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ: Родословие Измаила, Бытие 25:12-18
- ИСТОРИЯ ВОСЬМАЯ: Родословие Исаака, Бытие 25:19-35:29
- ИСТОРИЯ ДЕВЯТАЯ: Родословие Исава, Бытие 36:1-43
- ИСТОРИЯ ДЕСЯТАЯ: Родословие Иакова, Бытие 37:1-50:26
ИЛЛЮСТРАЦИИ
- Грехопадение
- Голубь возвращается к Ною
- Сим, Хам и Иафет
- Сара и Агарь
- Встреча Ревекки и Исаака
- Рахиль и Лия
- Воссоединение Исава и Иакова
- Шествие Иосифа по Египту
- Иаков и его сыновья
Эрнст Г. Вендланд – Исход
Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская церковь «Согласие», 2004. – 273 с.
ISBN 5-7620-1030-9
Эрнст Г. Вендланд – Исход – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА (Лорен А. Шаллер)
ВВЕДЕНИЕ
- Часть 1. ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДА ЗАВЕТА ИЗ ЕГИПТА (1-18)
- Часть 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВЕТА ИЕГОВЫ С ИЗРАИЛЕМ (19-24)
- Часть 3. ВВЕДЕНИЕ В МЕСТО ЗАВЕТА - СКИНИЮ (25-40)
Пол В. Куске – Числа
Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2008. – 234 с.
ISBN 978-5-7620-1339-0
Пол В. Куске – Числа - Содержание
Предисловие редактора
Введение
- ЧАСТЬ I. От Синая до Кадеса (1-14)
- ЧАСТЬ II. Годы скитаний (15-19)
- ЧАСТЬ III. От Кадеса до Иордана (20-27)
- ЧАСТЬ IV. Приготовления у Иордана (28-36)
Арно Дж. Вольфграмм - 3 и 4 книги Царств
Пер. с англ. – Милуоки: Северо-Западное издательство.
Арно Дж. Вольфграмм - 3 и 4 книги Царств - Содержание
Предисловие редактора
Введение
3 книга Царств
- Царь Соломон отвергает Благословившего его Царя (1:1-11:43)
- Цари Израиля отвергают Царя, который желает их благословить (12:1-22:53)
4 книга Царств
- Царь отвергает Израиля (1:1-17:41)
- Царь отвергает Иудею (18:1-25:30)
Иллюстрации
- Соломон становится царем
- Мудрость Соломона
- Построение храма
- Умывальница
- Соломон освящает Иерусалимский храм
- Соломон и царица Савская
- Медаль Астарты
- Вороны кормят Илию
- Огонь с неба поглощает жертвоприношение
- Илия обитает в пещере
- Иезавель дает совет Ахаву
- Ахав ранен в битве
- Илия возносится в огненной колеснице
- Смерть Иезавели
- Мертвые тела выброшены из храма
- Седекия взят в вавилонский плен
Карта
- Царство разделено и подверглось нападениям
Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 1
Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2006. – 274 с.
ISBN 5-7620-1155-0
Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 1 – Содержание
Предисловие редактора
Предисловие автора
Введение
- КНИГА I: Псалмы 1-40
- КНИГА II: Псалмы 41-71
Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 2
Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2006. – 275 с.
ISBN 5-7620-1148-4
Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 2 – Содержание
Предисловие редактора
Введение
- КНИГА III: Псалмы 72- 88
- КНИГА IV: Псалмы 89-105
- КНИГА V: Псалмы 106-150
Джон Браун – Исаия 1-39
Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2003. – 390 с.
ISBN 5-93240-055-2 (pyc.)
ISBN 0-8100-1177-8 (англ.)
Джон Браун – Исаия 1-39 – Содержание
Введение к книге пророка Исаии 1-39
I. Горе и суды (1:1-39:8)
- Пророчества об Иудее и Иерусалиме (1:1-12:6)
- Пророчества, возвещающие суд над различными народами (13:1-23:18)
- Пророчества о Божьем суде над землею (24:1-35:10)
- Исаия оставляет Ассирию и переходит к Вавилону (36:1-39:8)
II. Утешение и ободрение (40:1-66:24)
- Иллюстрации
- Пророк Исаия
- Рождество Младенца
- Ангел Господень
Карта
- Средний Восток во времена Исаии
Джон Браун – Исаия 40-66
Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская церковь «СОГЛАСИЕ», 2005. – 394 с.
ISBN 5-7620-1054-6
Джон Браун – Исаия 40-66 – Содержание
Введение к Книге Пророка Исаии 40-66
I. Горе и суды (1:1 - 39:8)
II. Утешение и ободрение (40:1 - 66:24)
- А. Господь Бог вызволит Свой народ из Вавилона (40:1 -48:21)
- Б. Господь представляет миру Своего Великого Раба (49:1 -57:21)
- В. Господь обещает Своему новому Сиону (Иерусалиму) вечную славу (58:1 - 66:24)
Иллюстрации
- Пророк Исаия
- Иисус помазан Святым Духом при Крещении
- Иисус несет Свой крест на Голгофу
- Волхвы поклоняются Младенцу Христу
Карта
- Средний Восток во времена Исаии
Эрик С. Хартцелл – Книги пророков Аггея, Захарии и Малахии
Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2005. – 162 с.
ISBN 5-7620-1049-Х
Эрик С. Хартцелл – Книги пророков Аггея, Захарии и Малахии – Содержание
Предисловие редактора
- Введение к Книге Пророка Аггея
- Книга Пророка Аггея
- Введение к Книге Пророка Захарии
- Книга Пророка Захарии
- Книга Пророка Малахии
ИЛЛЮСТРАЦИИ
- Пророк Захария на обложке
- Пророк Аггей
- Пророк Малахия
- Хронологическая таблица
Джером Альбрехт, Майкл Альбрехт – Евангелие от Матфея
Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «СОГЛАСИЕ», 2007. – 402 с.
ISBN 978-5-7620-1246-1
Джером Альбрехт, Майкл Альбрехт – Евангелие от Матфея – Содержание
Предисловие редактора
Введение редактора
- Введение
- Рождение и детство Иисуса (1:1-2:23)
- Начало служения Иисуса (3:1-4:25)
- Нагорная проповедь Иисуса (5:1-7:29)
- Иисус исцеляет многих людей и посылает с миссией двенадцать апостолов (8:1-10:42)
- Иисус закрывает Свое Царство для одних и открывает для других (11:1-13:52)
- Иисус готовит Своих учеников к строительству Христовой Церкви (13:53-18:35)
- Иисус дает Своим ученикам уверенность в спасении (19:1-25:46)
- Иисус страдает, умирает и воскресает вновь (26:1-28:20)
ИЛЛЮСТРАЦИИ
- Путешествие мудрецов в Вифлеем
- Искушение Иисуса в пустыне
- Ученики собирают зерно в субботу
- Преображение
- Распни Его!
- Воины у гробницы
КАРТЫ
- Земля, на которой служил Иисус
Гарольд Э. Викке – Евангелие от Марка
Пер. с англ. – Новосибирск: Конфессиональная Евангелическая Лютеранская Церковь, 1996. – 280 с.
ISBN 5-7620-0805-3
Гарольд Э. Викке – Евангелие от Марка – Содержание
Предисловие редактора
- Введение
- Пролог
- Свидетельства Иисуса как Сына Божьего (1:1-13)
- Раннее служение Иисуса в Галилее (1:14 — 3:6)
- Последующее служение Иисуса в Галилее (3:7 — 6:6)
- Служение Иисуса в Галилее и ее окрестностях подходит к завершению (6:7 — 8:30)
- Последние дни Иисуса в Галилее (8:31 — 9:50)
- Иисус на пути в Иерусалим (10:1-52)
- Служение Иисуса в Иерусалиме (11:1 — 14:11)
- Великий Четверг (14:12-72)
- Страстная Пятница (15:1-47)
- Воскресение и вознесение Иисуса (16:1-20)
Виктор Пранге – Евангелие от Луки
Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-лютеранская церковь «Согласие», 2008. – 274 с.
ISBN 978-5-7620-1294-2
Виктор Пранге – Евангелие от Луки - Содержание Предисловие редактора 6
Введение в «Евангелие от Луки»
- Подготовка к служению
- Раб Божий готовит людей к Царству Божьему: проповедь, обучение, исцеление, благовествование
- Раб Божий открывает двери Царства: страдания, смерть и воскресение
ИЛЛЮСТРАЦИИ
- На первой странице обложки - «Поклонение волхвов» Евангелист Лука
- «Магнификат», Песнь Богородицы
- Юность Иисуса
- Воскрешение сына вдовы в Наине
- Пахарь за плугом
- Скорченная женщина, имевшая духа немощи восемнадцать лет
- Лазарь у дверей богача
- Уплата налогов Кесарю
- Народ бьет себя в грудь
- Ученики на пути в Эммаус
Гари П. Баумлер – Евангелие от Иоанна
Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2002. – 290 с.
ISBN 5-7620-0937-8
Гари П. Баумлер – Евангелие от Иоанна – Содержание
Роланд Кэп Элке. Предисловие редактора
- Введение
- Основная тема: Слово являет Бога (1:1-14)
- Иоанн Креститель свидетельствует первым ученикам, и они следует за Иисусом (1:15-51)
- Иисус начинает общественное служение знамениями и учениями (2:1- 4:54)
- Иисус сталкивается с неверием и противостоянием (5:1- 6:71)
- Иисус перед лицом возрастающих угроз для Его жизни (7:1-11:57)
- Иисус готовит учеников к Своей смерти (12:1-17:26)
- Иисус завершает на кресте Свое служение (18:1- 19:42)
- Иисус воскресает из мертвых и укрепляет веру Своих учеников (20:1- 21:25)
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Спирали 2-7
ИЛЛЮСТРАЦИИ
- Самарянка у колодца
- Спираль 1
- Тогда взяли каменья, чтобы бросить в Него
- Они отступили назад и пали на землю
- Смерть Иисуса
- Христос является Марии Магдалине
- Неверующий Фома
Ричард Д. Балге – Деяния
Пер. с англ. – Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2001. – 314 с.
ISBN 5-7620-0891-6
Ричард Д. Балге – Деяния - Содержание
Роланд Кэп Элке. Предисловие редактора
Введение
- ЧАСТЬ 1. Петр и его соратники свидетельствуют в Иерусалиме и его окрестностях (1 — 12)
- ЧАСТЬ 2. Павел и его соратники свидетельствуют в Малой Азии и Европе (13 — 21:16)
- ЧАСТЬ 3. Павел, будучи узником, свидетельствует на пути из Иерусалима в Рим (21:17 — 28:31)
Армин Дж. Пэннинг – Послание к Римлянам
Пер. с англ. – Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2003. – 290 с.
ISBN 5-7620-0970-Х
Армин Дж. Пэннинг – Послание к Римлянам – Содержание
Предисловие редактора
- Введение
- Вступление (1:1-15)
- Тема послания: Праведность от Бога (1:16,17)
- Неправедность всех людей (1:18-3:20)
- Вмененная праведность: оправдание (3:21-5:21)
- Праведность в христианской жизни: освящение (6:1-8:39)
- Праведность Бога по отношению к «Израилю» (9:1-11:36)
- Праведность на практике (12:1-15:13)
- Праведность, разделенная с другими (15:14-33)
- Заключение (16:1-27)
Карлтон A. Топпе – 1 Послание к Коринфянам
Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская церковь «Согласие», 2005. – 170 с.
ISBN 5-7620-1084-8
Карлтон A. Топпе – 1 Послание к Коринфянам – Содержание
Предисловие редактора
- Введение
- Приветствие и благодарение (1:1-9)
- Разделения в приходе (1:10-17)
- Христос, премудрость и сила Божья (1:18-2:16)
- Задача христианского служения (3:1-23)
- Характер апостолов Христа (4:1-21)
- Проблемы, требовавшие наведения порядка в приходе (5:1-13)
- Два упущения освящения (6:1 -20)
- Брачные дела (7:1 -40)
- Проблема нарушения закона: мясо, приносимое идолам (8:1-13)
- Самопожертвование Павла ради Евангелия (9:1-27)
- Предостережение о связи с идолами (10:1-11:1)
- Пристойность в Богослужении (11:2-34)
- Духовные дары (12:1-31)
- Христианская любовь (12:31-13:13)
- Надлежащее использование духовных даров в общем поклонении (14:1-40)
- Телесное воскресение (15:1-58)
- Заключительные комментарии и приветствия (16:1-24)
Давид Валески – 2 Послание к Корифнянам
Пер. с англ. – Милуоки: Северо-Западное издательство, 1992.
ISBN 0–8100–1193–X
Давид Валески – 2 Послание к Корифнянам – Содержание
Предисловие редактора
- Введение ко Второму посланию к Коринфянам
- Приветствие и благодарение (1:1–11)
- Взгляд в прошлое: Павел объясняет изменение своего маршрута и в процессе воспевает славу служения (1:12–7:16)
- Взгляд в настоящее: Павел призывает собрать пожертвование для церкви в Иерусалиме (8:1–9:15)
- Взгляд в будущее: Павел говорит о своем предстоящем визите в Коринф и о том, что это означает для его противников (10:1–13:10)
- Заключительные приветствия (13:11–14)
ИЛЛЮСТРАЦИИ
- «То же самое покрывало доныне остается … при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом» (3:14)
- «Он, будучи богат, обнищал ради вас» (8:9)
- «Довольно для тебя благодати Моей» (12:9)
КАРТЫ
- Первое и Второе миссионерские путешествия Павла
- Третье миссионерское путешествие Павла и путешествие Павла в Рим
Давид П. Куске – 1 Послание к Фессалоникийцам
Пер. с англ. – Милуоки: Северо-западное издательство. Содержание
Давид П. Куске – 1 Послание к Фессалоникийцам - Содержание
Предисловие редактора
- Введение к 1-му Посланию к Фессалоникийцам
- Божье слово рождает верность (1:1 – 10)
- Работа верного пастора (2:1-12)
- Неизменная стойкость при гонениях (2:13 – 3:9)
- Жить угодно Богу (3:10 – 4:12)
- Пришествие Господа (4:13 – 5:11)
- Последние наставления (5:12 – 28)
Давид П. Куске – 2 Послание к Фессалоникийцам
Пер. с англ. – Милуоки: Северо-западное издательство. Содержание
Давид П. Куске – 2 Послание к Фессалоникийцам - Содержание
Введение ко 2-му Посланию к Фессалоникийцам
- Справедливый Божий суд над гонителями (1:1-12)
- Пророчество об Антихристе (2:1-3:5)
- Воспитание брата, впавшего в грех праздности (3:6-18)
ИЛЛЮСТРАЦИИ
- Апостол Павел
- Карты миссионерских путешествий Павла
- Первое и второе миссионерские путешествия Павла
- Третье миссионерское путешествие Павла и его путешествие в Рим
Уэйн Д. Мюллер – Откровение
Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-лютеранская церковь «Согласие», 2022.
Уэйн Д. Мюллер – Откровение - Содержание
Предисловие редактора
- Введение в Откровение
- Введение (1:1–11)
- Видение семи писем (1:12–3:22)
- Видение свитка (4:1–7:17)
- Видение труб (8:1–11:19)
- Видение семи видений (12:1–15:8)
- Видение семи чаш гнева, содержащих семь последних наказаний (15:1–16:21)
- Видение Христа и антихриста (17:1–19:21)
- Видение окончательной победы (20:1–22:5)
- Заключение (22:6–21)
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- «В центре, вокруг престола, было четыре живых существа».
- «Четыре ангела освобождены».
- «Древний змей, называемый дьяволом, или сатаной, который Обольщает всю вселенную».
- «Все народы придут и поклонятся Тебе».
- «Се, гряду скоро».
КАРТА
- Семь церквей Малой Азии
Сегодня все изданные в данной серии книги у нас на сайте!
Огромное спасибо за ценную, но малоизвестную серию комментариев!
Спасибо, отличная серия!
Обращаюсь к членам клуба из Новосибирска за помощью, может у кого есть есть книги этой серии, которые мы не нашли:
Джон Браун - Исаия
Оказывается, комментарий на Исаию включает два тома. И еще есть толкование на Евангелие от Иоанна. Все эти книги есть в РГБ, но там их, конечно, не отсканировать.
