Библия для всех - Серия комментариев Конфессиональной Евангелическо-Лютеранской Церкви - Peoples Bible Commentary

«Библия для всех» - это как раз то, что подразумевается в названии - Библия с комментариями для самого широкого круга читателей. Она включает полный текст Священного Писания. Комментарии, сопровождающие отрывки из Писания, содержат рассуждения авторов, а также исторические справки и пояснения к тексту.

Авторы «Библии для всех» - образованные люди, обладающие большим практическим опытом в области преподавания и проповедования. Они пытались избежать специальных терминов, которые ограничивают круг читателей комментированных изданий Библии, сводя его к небольшой группе профессионалов.

Самая важная особенность книг этой серии состоит в том, что в центре их внимания - Христос. Говоря о Писаниях Ветхого Завета, Сам Иисус заявлял: «Писания... свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Каждый том «Библии для всех» направляет наше внимание на Иисуса Христа. Он - центр всей Библии. Он - единственный наш Спаситель.

Комментарии также включают, по мере необходимости, карты, иллюстрации и археологические данные. Каждая страница книги снабжена подзаголовком в верхнем углу, обозначающим обсуждаемое место из Писания. Это поможет читателю легче ориентироваться в тексте.

Эта серия комментариев была создана по инициативе Комиссии по христианской литературе при Евангелическом Лютеранском Синоде штата Висконсин, США.

Мы молимся, чтобы это начинание было продолжено в том же духе. Пусть эти издания послужат Славе Божьей и благу Его народа.

Джон Джеске – Бытие – Ранняя история милостивого отношения Бога к человечеству

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2007. – 374 с.

ISBN 978-5-7620-1184-4

Джон Джеске – Бытие – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЫ I

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: Происхождение Вселенной, Бытие 2:4-4:26

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: Родословие Адама, Бытие 5:1-6:8

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: Родословие Ноя, Бытие 6:9-9:29

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ: Родословие сыновей Ноя, Бытие 10:1-11:9

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ: Родословие Сима, Бытие 11:10-26

ЧАСТЬ II

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ: Родословие Фарры, Бытие 11:27-25:11

ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ: Родословие Измаила, Бытие 25:12-18

ИСТОРИЯ ВОСЬМАЯ: Родословие Исаака, Бытие 25:19-35:29

ИСТОРИЯ ДЕВЯТАЯ: Родословие Исава, Бытие 36:1-43

ИСТОРИЯ ДЕСЯТАЯ: Родословие Иакова, Бытие 37:1-50:26

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Грехопадение

Голубь возвращается к Ною

Сим, Хам и Иафет

Сара и Агарь

Встреча Ревекки и Исаака

Рахиль и Лия

Воссоединение Исава и Иакова

Шествие Иосифа по Египту

Иаков и его сыновья

Эрнст Г. Вендланд – Исход

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская церковь «Согласие», 2004. – 273 с.

ISBN 5-7620-1030-9

Эрнст Г. Вендланд – Исход – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА (Лорен А. Шаллер)

ВВЕДЕНИЕ

Часть 1. ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДА ЗАВЕТА ИЗ ЕГИПТА (1-18)

Часть 2. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВЕТА ИЕГОВЫ С ИЗРАИЛЕМ (19-24)

Часть 3. ВВЕДЕНИЕ В МЕСТО ЗАВЕТА - СКИНИЮ (25-40)

Пол В. Куске – Числа

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2008. – 234 с.

ISBN 978-5-7620-1339-0

Пол В. Куске – Числа - Содержание

Предисловие редактора

Введение

ЧАСТЬ I. От Синая до Кадеса (1-14)

ЧАСТЬ II. Годы скитаний (15-19)

ЧАСТЬ III. От Кадеса до Иордана (20-27)

ЧАСТЬ IV. Приготовления у Иордана (28-36)

Арно Дж. Вольфграмм - 3 и 4 книги Царств

Пер. с англ. – Милуоки: Северо-Западное издательство.

Арно Дж. Вольфграмм - 3 и 4 книги Царств - Содержание

Предисловие редактора

Введение

3 книга Царств

Царь Соломон отвергает Благословившего его Царя (1:1-11:43)

Цари Израиля отвергают Царя, который желает их благословить (12:1-22:53)

4 книга Царств

Царь отвергает Израиля (1:1-17:41)

Царь отвергает Иудею (18:1-25:30)

Иллюстрации

Соломон становится царем

Мудрость Соломона

Построение храма

Умывальница

Соломон освящает Иерусалимский храм

Соломон и царица Савская

Медаль Астарты

Вороны кормят Илию

Огонь с неба поглощает жертвоприношение

Илия обитает в пещере

Иезавель дает совет Ахаву

Ахав ранен в битве

Илия возносится в огненной колеснице

Смерть Иезавели

Мертвые тела выброшены из храма

Седекия взят в вавилонский плен

Карта

Царство разделено и подверглось нападениям

Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 1

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2006. – 274 с.

ISBN 5-7620-1155-0

Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 1 – Содержание

Предисловие редактора

Предисловие автора

Введение

КНИГА I: Псалмы 1-40

КНИГА II: Псалмы 41-71

Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 2

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2006. – 275 с.

ISBN 5-7620-1148-4

Джон Ф. Бруг – Псалтирь – Том 2 – Содержание

Предисловие редактора

Введение

КНИГА III: Псалмы 72- 88

КНИГА IV: Псалмы 89-105

КНИГА V: Псалмы 106-150

Джон Браун – Исаия 1-39 Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2003. – 390 с. ISBN 5-93240-055-2 (pyc.) ISBN 0-8100-1177-8 (англ.) Джон Браун – Исаия 1-39 – Содержание Введение к книге пророка Исаии 1-39 I. Горе и суды (1:1-39:8) Пророчества об Иудее и Иерусалиме (1:1-12:6)

Пророчества, возвещающие суд над различными народами (13:1-23:18)

Пророчества о Божьем суде над землею (24:1-35:10)

Исаия оставляет Ассирию и переходит к Вавилону (36:1-39:8) II. Утешение и ободрение (40:1-66:24) Иллюстрации

Пророк Исаия

Рождество Младенца

Ангел Господень Карта Средний Восток во времена Исаии Джон Браун – Исаия 40-66 Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская церковь «СОГЛАСИЕ», 2005. – 394 с. ISBN 5-7620-1054-6 Джон Браун – Исаия 40-66 – Содержание Введение к Книге Пророка Исаии 40-66 I. Горе и суды (1:1 - 39:8) II. Утешение и ободрение (40:1 - 66:24) А. Господь Бог вызволит Свой народ из Вавилона (40:1 -48:21)

Б. Господь представляет миру Своего Великого Раба (49:1 -57:21)

В. Господь обещает Своему новому Сиону (Иерусалиму) вечную славу (58:1 - 66:24) Иллюстрации Пророк Исаия

Иисус помазан Святым Духом при Крещении

Иисус несет Свой крест на Голгофу

Волхвы поклоняются Младенцу Христу Карта Средний Восток во времена Исаии

Эрик С. Хартцелл – Книги пророков Аггея, Захарии и Малахии

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «Согласие», 2005. – 162 с.

ISBN 5-7620-1049-Х

Эрик С. Хартцелл – Книги пророков Аггея, Захарии и Малахии – Содержание

Предисловие редактора

Введение к Книге Пророка Аггея

Книга Пророка Аггея

Введение к Книге Пророка Захарии

Книга Пророка Захарии

Книга Пророка Малахии

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Пророк Захария на обложке

Пророк Аггей

Пророк Малахия

Хронологическая таблица

Джером Альбрехт, Майкл Альбрехт – Евангелие от Матфея Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская Церковь «СОГЛАСИЕ», 2007. – 402 с. ISBN 978-5-7620-1246-1 Джером Альбрехт, Майкл Альбрехт – Евангелие от Матфея – Содержание Предисловие редактора Введение редактора Введение

Рождение и детство Иисуса (1:1-2:23)

Начало служения Иисуса (3:1-4:25)

Нагорная проповедь Иисуса (5:1-7:29)

Иисус исцеляет многих людей и посылает с миссией двенадцать апостолов (8:1-10:42)

Иисус закрывает Свое Царство для одних и открывает для других (11:1-13:52)

Иисус готовит Своих учеников к строительству Христовой Церкви (13:53-18:35)

Иисус дает Своим ученикам уверенность в спасении (19:1-25:46)

Иисус страдает, умирает и воскресает вновь (26:1-28:20) ИЛЛЮСТРАЦИИ Путешествие мудрецов в Вифлеем

Искушение Иисуса в пустыне

Ученики собирают зерно в субботу

Преображение

Распни Его!

Воины у гробницы КАРТЫ Земля, на которой служил Иисус

Гарольд Э. Викке – Евангелие от Марка

Пер. с англ. – Новосибирск: Конфессиональная Евангелическая Лютеранская Церковь, 1996. – 280 с.

ISBN 5-7620-0805-3

Гарольд Э. Викке – Евангелие от Марка – Содержание

Предисловие редактора

Введение

Пролог

Свидетельства Иисуса как Сына Божьего (1:1-13)

Раннее служение Иисуса в Галилее (1:14 — 3:6)

Последующее служение Иисуса в Галилее (3:7 — 6:6)

Служение Иисуса в Галилее и ее окрестностях подходит к завершению (6:7 — 8:30)

Последние дни Иисуса в Галилее (8:31 — 9:50)

Иисус на пути в Иерусалим (10:1-52)

Служение Иисуса в Иерусалиме (11:1 — 14:11)

Великий Четверг (14:12-72)

Страстная Пятница (15:1-47)

Воскресение и вознесение Иисуса (16:1-20)

Виктор Пранге – Евангелие от Луки

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-лютеранская церковь «Согласие», 2008. – 274 с.

ISBN 978-5-7620-1294-2

Виктор Пранге – Евангелие от Луки - Содержание Предисловие редактора 6

Введение в «Евангелие от Луки»

Подготовка к служению

Раб Божий готовит людей к Царству Божьему: проповедь, обучение, исцеление, благовествование

Раб Божий открывает двери Царства: страдания, смерть и воскресение

ИЛЛЮСТРАЦИИ

На первой странице обложки - «Поклонение волхвов» Евангелист Лука

«Магнификат», Песнь Богородицы

Юность Иисуса

Воскрешение сына вдовы в Наине

Пахарь за плугом

Скорченная женщина, имевшая духа немощи восемнадцать лет

Лазарь у дверей богача

Уплата налогов Кесарю

Народ бьет себя в грудь

Ученики на пути в Эммаус

Гари П. Баумлер – Евангелие от Иоанна Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2002. – 290 с. ISBN 5-7620-0937-8 Гари П. Баумлер – Евангелие от Иоанна – Содержание Роланд Кэп Элке. Предисловие редактора Введение

Основная тема: Слово являет Бога (1:1-14)

Иоанн Креститель свидетельствует первым ученикам, и они следует за Иисусом (1:15-51)

Иисус начинает общественное служение знамениями и учениями (2:1- 4:54)

Иисус сталкивается с неверием и противостоянием (5:1- 6:71)

Иисус перед лицом возрастающих угроз для Его жизни (7:1-11:57)

Иисус готовит учеников к Своей смерти (12:1-17:26)

Иисус завершает на кресте Свое служение (18:1- 19:42)

Иисус воскресает из мертвых и укрепляет веру Своих учеников (20:1- 21:25) ПРИЛОЖЕНИЕ Спирали 2-7 ИЛЛЮСТРАЦИИ Самарянка у колодца

Спираль 1

Тогда взяли каменья, чтобы бросить в Него

Они отступили назад и пали на землю

Смерть Иисуса

Христос является Марии Магдалине

Неверующий Фома

Ричард Д. Балге – Деяния

Пер. с англ. – Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2001. – 314 с.

ISBN 5-7620-0891-6

Ричард Д. Балге – Деяния - Содержание

Роланд Кэп Элке. Предисловие редактора

Введение

ЧАСТЬ 1. Петр и его соратники свидетельствуют в Иерусалиме и его окрестностях (1 — 12)

ЧАСТЬ 2. Павел и его соратники свидетельствуют в Малой Азии и Европе (13 — 21:16)

ЧАСТЬ 3. Павел, будучи узником, свидетельствует на пути из Иерусалима в Рим (21:17 — 28:31)

Армин Дж. Пэннинг – Послание к Римлянам

Пер. с англ. – Новосибирск: Христианская Евангелическая Лютеранская Церковь, 2003. – 290 с.

ISBN 5-7620-0970-Х

Армин Дж. Пэннинг – Послание к Римлянам – Содержание

Предисловие редактора

Введение

Вступление (1:1-15)

Тема послания: Праведность от Бога (1:16,17)

Неправедность всех людей (1:18-3:20)

Вмененная праведность: оправдание (3:21-5:21)

Праведность в христианской жизни: освящение (6:1-8:39)

Праведность Бога по отношению к «Израилю» (9:1-11:36)

Праведность на практике (12:1-15:13)

Праведность, разделенная с другими (15:14-33)

Заключение (16:1-27)

Карлтон A. Топпе – 1 Послание к Коринфянам

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-Лютеранская церковь «Согласие», 2005. – 170 с.

ISBN 5-7620-1084-8

Карлтон A. Топпе – 1 Послание к Коринфянам – Содержание

Предисловие редактора

Введение

Приветствие и благодарение (1:1-9)

Разделения в приходе (1:10-17)

Христос, премудрость и сила Божья (1:18-2:16)

Задача христианского служения (3:1-23)

Характер апостолов Христа (4:1-21)

Проблемы, требовавшие наведения порядка в приходе (5:1-13)

Два упущения освящения (6:1 -20)

Брачные дела (7:1 -40)

Проблема нарушения закона: мясо, приносимое идолам (8:1-13)

Самопожертвование Павла ради Евангелия (9:1-27)

Предостережение о связи с идолами (10:1-11:1)

Пристойность в Богослужении (11:2-34)

Духовные дары (12:1-31)

Христианская любовь (12:31-13:13)

Надлежащее использование духовных даров в общем поклонении (14:1-40)

Телесное воскресение (15:1-58)

Заключительные комментарии и приветствия (16:1-24)

Давид Валески – 2 Послание к Корифнянам

Пер. с англ. – Милуоки: Северо-Западное издательство, 1992.

ISBN 0–8100–1193–X

Давид Валески – 2 Послание к Корифнянам – Содержание

Предисловие редактора

Введение ко Второму посланию к Коринфянам

Приветствие и благодарение (1:1–11)

Взгляд в прошлое: Павел объясняет изменение своего маршрута и в процессе воспевает славу служения (1:12–7:16)

Взгляд в настоящее: Павел призывает собрать пожертвование для церкви в Иерусалиме (8:1–9:15)

Взгляд в будущее: Павел говорит о своем предстоящем визите в Коринф и о том, что это означает для его противников (10:1–13:10)

Заключительные приветствия (13:11–14)

ИЛЛЮСТРАЦИИ

«То же самое покрывало доныне остается … при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом» (3:14)

«Он, будучи богат, обнищал ради вас» (8:9)

«Довольно для тебя благодати Моей» (12:9)

КАРТЫ

Первое и Второе миссионерские путешествия Павла

Третье миссионерское путешествие Павла и путешествие Павла в Рим

Давид П. Куске – 1 Послание к Фессалоникийцам

Пер. с англ. – Милуоки: Северо-западное издательство. Содержание

Давид П. Куске – 1 Послание к Фессалоникийцам - Содержание

Предисловие редактора

Введение к 1-му Посланию к Фессалоникийцам

Божье слово рождает верность (1:1 – 10)

Работа верного пастора (2:1-12)

Неизменная стойкость при гонениях (2:13 – 3:9)

Жить угодно Богу (3:10 – 4:12)

Пришествие Господа (4:13 – 5:11)

Последние наставления (5:12 – 28)

Давид П. Куске – 2 Послание к Фессалоникийцам

Пер. с англ. – Милуоки: Северо-западное издательство. Содержание

Давид П. Куске – 2 Послание к Фессалоникийцам - Содержание

Введение ко 2-му Посланию к Фессалоникийцам

Справедливый Божий суд над гонителями (1:1-12)

Пророчество об Антихристе (2:1-3:5)

Воспитание брата, впавшего в грех праздности (3:6-18)

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Апостол Павел

Карты миссионерских путешествий Павла

Первое и второе миссионерские путешествия Павла

Третье миссионерское путешествие Павла и его путешествие в Рим

Уэйн Д. Мюллер – Откровение

Пер. с англ. – Новосибирск: Евангелическо-лютеранская церковь «Согласие», 2022.

Уэйн Д. Мюллер – Откровение - Содержание

Предисловие редактора

Введение в Откровение

Введение (1:1–11)

Видение семи писем (1:12–3:22)

Видение свитка (4:1–7:17)

Видение труб (8:1–11:19)

Видение семи видений (12:1–15:8)

Видение семи чаш гнева, содержащих семь последних наказаний (15:1–16:21)

Видение Христа и антихриста (17:1–19:21)

Видение окончательной победы (20:1–22:5)

Заключение (22:6–21)

ИЛЛЮСТРАЦИИ

«В центре, вокруг престола, было четыре живых существа».

«Четыре ангела освобождены».

«Древний змей, называемый дьяволом, или сатаной, который Обольщает всю вселенную».

«Все народы придут и поклонятся Тебе».

«Се, гряду скоро».

КАРТА