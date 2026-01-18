Библия говорит сегодня - 25 книг в 1 файле
Прекрасное пополнение серии - Аткинсон Послание книги Иова 2023
"Библия говорит сегодня" представляет нам серию книг, посвященных Ветхому и Новому Заветам. Авторы этих книг ставят перед собой три задачи: дать точное изложение и разъяснение библейского текста, связать его с современной жизнью и сделать это так, чтобы читателю было интересно.
Эти книги, следовательно, не являются комментариями, ибо цель комментариев - скорее прояснить текст, чем способствовать его применению. Они больше похожи на справочники, чем на литературные произведения. С другой стороны, нет здесь и чего-то вроде «проповедей», когда пытаются говорить интересно и в духе времени, но без достаточно серьезного отношения к Писанию.
Все, работавшие над серией, едины в убеждении, что Бог по-прежнему говорит с нами через Библию, и нет ничего более необходимого для жизни, здоровья и духовного роста христиан, чем умение чутко внимать тому, что говорит им Дух через Свое древнее - и вечно юное - Слово.
Алек Мотиер
Джон Стотт
Дерек Тидболл
Редакторы серии
Джон Стотт
Дерек Тидболл
Редакторы серии
Работниками клуба "Эсхатос" проделана большая работа: в 2022 году обновлены и переделаны все файлы серии, которые ранее были доступны в формате djvu, часто без текстового слоя, а также созданы качественные файлы в формате PDF небольшого размера, что позволило собрать их в общий файл разумного размера - это, безусловно, удача клуба. Дополнительно, вышла новинка этой серии - последняя книга новозаветной части серии - Евангелие от Матфея Майкла Грина. Она украшает этот общий файл.
В 2024 году сборка пополнилась новым файлом - Аткинсон Послание книги Иова 2023.
Библия говорит сегодня - 25 книг в 1 файле
Санкт-Петербург, Издательство «Мирт»
1997 - 2023
Библия говорит сегодня - 25 книг в 1 файле - Содержание общего файла
- Аткинсон Послание книги Иова 2023
- Гледхилл - Песнь Песней 2010
- Уоллес Книга пророка Даниила 2005
- Грин Евангелие Матфея 2022
- Стотт Нагорная проповедь 2004
- Инглиш Евангелие Марка 2000
- Уилкок Евангелие Луки 2003
- Милн Евангелие Иоанна 2005
- Стотт Деяния апостолов 1998
- Стотт Послание Римлянам 2004
- Прайер 1 Послание Коринфянам 2002
- Барнетт 2 Послание Коринфянам 2002
- Стотт Послание Галатам 2002
- Стотт Послание Ефесянам 1999
- Мотиер Послание Филиппийцам 1997
- Лукас Послание Колоссянам - Филимону 2007
- Стотт Послания Фессалоникийцам 1997
- Стотт 1 Тимофею - Титу 2005
- Стотт 2 Тимофею 2000
- Браун Послание Евреям 2002
- Мотиер Плослание Иакова 2000
- Клоуни 1 Петра 2001
- Грин 2 Петра - Иуды 2010
- Джекман Послания Иоанна 2004
- Уилкок Откровение Иоанна 2000
Размер общего файла с таким количеством книг относительно невелик:
- djvu - 107 mb
- PDF - 155 mb
2024-03-26
Благодарствую за книги.
Очень нравится что много книг в одном файле.
Отличная серия толкований !