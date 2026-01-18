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Библия говорит сегодня - 25 книг в 1 файле

Библия говорит сегодня - 25 книг в 1 файле
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational
Прекрасное пополнение серии - Аткинсон Послание книги Иова 2023
"Библия говорит сегодня" представляет нам серию книг, посвященных Ветхому и Новому Заветам. Авторы этих книг ставят перед собой три задачи: дать точное изложение и разъяснение библейского текста, связать его с современной жизнью и сделать это так, чтобы читателю было интересно.
Эти книги, следовательно, не являются комментариями, ибо цель комментариев - скорее прояснить текст, чем способствовать его применению. Они больше похожи на справочники, чем на литературные произведения. С другой стороны, нет здесь и чего-то вроде «проповедей», когда пытаются говорить интересно и в духе времени, но без достаточно серьезного отношения к Писанию.

Все, работавшие над серией, едины в убеждении, что Бог по-прежнему говорит с нами через Библию, и нет ничего более необходимого для жизни, здоровья и духовного роста христиан, чем умение чутко внимать тому, что говорит им Дух через Свое древнее - и вечно юное - Слово.
Алек Мотиер
Джон Стотт
Дерек Тидболл
Редакторы серии
Работниками клуба "Эсхатос" проделана большая работа: в 2022 году обновлены и переделаны все файлы серии, которые ранее были доступны в формате djvu, часто без текстового слоя, а также созданы качественные файлы в формате PDF небольшого размера, что позволило собрать их в общий файл разумного размера - это, безусловно, удача клуба. Дополнительно, вышла новинка этой серии - последняя книга новозаветной части серии - Евангелие от Матфея Майкла Грина. Она украшает этот общий файл.
В 2024 году сборка пополнилась новым файлом - Аткинсон Послание книги Иова 2023.

Библия говорит сегодня - 25 книг в 1 файле

Санкт-Петербург, Издательство «Мирт»
1997 - 2023

Библия говорит сегодня - 25 книг в 1 файле - Содержание общего файла

  1. Аткинсон Послание книги Иова 2023
  2. Гледхилл - Песнь Песней 2010
  3. Уоллес Книга пророка Даниила 2005
  4. Грин Евангелие Матфея 2022
  5. Стотт Нагорная проповедь 2004
  6. Инглиш Евангелие Марка 2000
  7. Уилкок Евангелие Луки 2003
  8. Милн Евангелие Иоанна 2005
  9. Стотт Деяния апостолов 1998
  10. Стотт Послание Римлянам 2004
  11. Прайер 1 Послание Коринфянам 2002
  12. Барнетт 2 Послание Коринфянам 2002
  13. Стотт Послание Галатам 2002
  14. Стотт Послание Ефесянам 1999
  15. Мотиер Послание Филиппийцам 1997
  16. Лукас Послание Колоссянам - Филимону 2007
  17. Стотт Послания Фессалоникийцам 1997
  18. Стотт 1 Тимофею - Титу 2005
  19. Стотт 2 Тимофею 2000
  20. Браун Послание Евреям 2002
  21. Мотиер Плослание Иакова 2000
  22. Клоуни 1 Петра 2001
  23. Грин 2 Петра - Иуды 2010
  24. Джекман Послания Иоанна 2004
  25. Уилкок Откровение Иоанна 2000
Размер общего файла с таким количеством книг относительно невелик:
  • djvu - 107 mb
  • PDF - 155 mb
2024-03-26
Views 1 126
Rating 5.0 / 5
Added 18.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (3 comments)

E
Exb achinsk 11 months ago

Благодарствую за книги.
A
AndreyM 2 years ago
Благодарю вас!
Очень нравится что много книг в одном файле.
B
brat Andron 2 years ago

Отличная серия толкований !

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