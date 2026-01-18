Прекрасное пополнение серии - Аткинсон Послание книги Иова 2023

"Библия говорит сегодня" представляет нам серию книг, посвященных Ветхому и Новому Заветам. Авторы этих книг ставят перед собой три задачи: дать точное изложение и разъяснение библейского текста, связать его с современной жизнью и сделать это так, чтобы читателю было интересно.

Эти книги, следовательно, не являются комментариями, ибо цель комментариев - скорее прояснить текст, чем способствовать его применению. Они больше похожи на справочники, чем на литературные произведения. С другой стороны, нет здесь и чего-то вроде «проповедей», когда пытаются говорить интересно и в духе времени, но без достаточно серьезного отношения к Писанию.



Все, работавшие над серией, едины в убеждении, что Бог по-прежнему говорит с нами через Библию, и нет ничего более необходимого для жизни, здоровья и духовного роста христиан, чем умение чутко внимать тому, что говорит им Дух через Свое древнее - и вечно юное - Слово.



Алек Мотиер

Джон Стотт

Дерек Тидболл

Редакторы серии

Работниками клуба "Эсхатос" проделана большая работа: в 2022 году обновлены и переделаны все файлы серии, которые ранее были доступны в формате djvu, часто без текстового слоя, а также созданы качественные файлы в формате PDF небольшого размера, что позволило собрать их в общий файл разумного размера - это, безусловно, удача клуба. Дополнительно, вышла новинка этой серии - последняя книга новозаветной части серии - Евангелие от Матфея Майкла Грина. Она украшает этот общий файл.

В 2024 году сборка пополнилась новым файлом - Аткинсон Послание книги Иова 2023.

Библия говорит сегодня - 25 книг в 1 файле Санкт-Петербург, Издательство «Мирт» 1997 - 2023 Библия говорит сегодня - 25 книг в 1 файле - Содержание общего файла Аткинсон Послание книги Иова 2023 Гледхилл - Песнь Песней 2010 Уоллес Книга пророка Даниила 2005 Грин Евангелие Матфея 2022 Стотт Нагорная проповедь 2004 Инглиш Евангелие Марка 2000 Уилкок Евангелие Луки 2003 Милн Евангелие Иоанна 2005 Стотт Деяния апостолов 1998 Стотт Послание Римлянам 2004 Прайер 1 Послание Коринфянам 2002 Барнетт 2 Послание Коринфянам 2002 Стотт Послание Галатам 2002 Стотт Послание Ефесянам 1999 Мотиер Послание Филиппийцам 1997 Лукас Послание Колоссянам - Филимону 2007 Стотт Послания Фессалоникийцам 1997 Стотт 1 Тимофею - Титу 2005 Стотт 2 Тимофею 2000 Браун Послание Евреям 2002 Мотиер Плослание Иакова 2000 Клоуни 1 Петра 2001 Грин 2 Петра - Иуды 2010 Джекман Послания Иоанна 2004 Уилкок Откровение Иоанна 2000

Размер общего файла с таким количеством книг относительно невелик:

djvu - 107 mb

PDF - 155 mb

2024-03-26