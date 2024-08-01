Библия - Современный русский перевод - РБО - 3 издание - 2020

Перевод Ветхого Завета осуществлялся Российским Библейским Обществом в 1996 ‒ 2010 гг. трудами М. Г. Селезнева, а также В. Ю. Вдовикова, А. Э. Графова, А. С. Десницкого, Л. Е. Когана, Л. В. Маневича, Е. Б. Рашковского, Е. Б. Смагиной,

С. В. Тищенко, Я. Д. Эйделькинда. Он был сделан с текста древнееврейского оригинала, представленного в общепризнанном научном издании Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990). В особо трудных для понимания местах переводчики и научные редакторы следовали наиболее авторитетным и надежным реконструкциям современной ветхозаветной текстологии.

Перевод Нового Завета был начат в середине 1980-х годов по инициативе и при непосредственном участии протоиерея Александра Меня, а затем продолжен Российским Библейским Обществом. В основе Современного русского перевода Нового Завета лежат труды В. Н. Кузнецовой. Перевод был сделан с текста древнегреческого оригинала, представленного в наиболее авторитетном научном издании The Greek New Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft/United Bible Societies, 1983, 1993).

Многочисленные замечания вдумчивых читателей, а также кропотливая работа научных редакторов Российского Библейского Общества позволилиподготовить к 2015 году второе исправленное и дополненное издание Современного русского перевода Библии. Окончательные решения по внесению изменений в текст перевода принимались специальными комиссиями с участием авторитетных ученых-библеистов, принадлежащих к основным христианским конфессиям нашей страны.

Во втором издании примерно вдвое вырос объем кратких примечаний к библейскому тексту. По многочисленным просьбам читателей второе издание Библии в Современном русском переводе было снабжено аппаратом перекрестных ссылок, или параллельных мест Библии, для лучшего отражения взаимосвязи библейских текстов и помощи во всестороннем и целостном изучении Библии. Кроме того, в помощь читателю были намного расширены справочные приложения, в том числе Словарь основных библейских имен и понятий.

С самого начала работы над Современным русским переводом Библии переводчики библейских книг по поручению руководства Российского Библейского Общества готовили историко-филологические комментарии к своим трудам. Эти пояснительные материалы легли в основу Учебного издания современного перевода с расширенными комментариями, увидевшего свет в 2017 году.