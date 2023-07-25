Библия тематическая с комментариями - The NIV Topical Study Вiblе

При издании Тематической Библии с комментариями на русском языке преследовалась цель сделать доступными книги Библии для всех желающих постигать "глаголы вечной жизни". Издаваемая книга восполняет недостаток многих необходимых на русском языке пособий и является прекрасным источником для изучения Священного Писания.

Отличительной особенностью Тематической Библии является то, что она включает гармонично систематизированный справочный материал, который не приводит в замешательство, а помогает даже начинающему читателю ориентироваться в этом чудном мире Слова Божия. Книга дает возможность оценить Библию как непререкаемый авторитет при решении проблем любого человека и научиться применять ее в повседневной жизни. Она показывает гармоничность Слова и подчеркивает неиссякаемую силу и вечность божественных ценностей.

Новая Тематическая Библия с комментариями предоставляет вам блестящую возможность изучать полный текст Священного Писания совершенно по-новому. С ее помощью вы имеете возможность без затруднений исследовать желаемые библейские темы, яснее увидеть неразрывную связь Ветхого и Нового Заветов, хронологически связать различные места П исания и, самое главное, преклониться перед великим чудом Божия плана спасения, смысл которого раскрывается во всей полноте в Библии от книги Бытия до Откровения.

Цель Тематической Библии с комментариями - показать безусловную связь различных мест Библии, относящихся к одной и той же теме. С помощью предметно-именного указателя, предметноименных комментариев и тематических связей вы без труда найдете места в Библии по желаемой теме. Например, это может помочь вам найти ответы на такие вопросы, как: "Где мне прочитать о борьбе избранных Богом людей со страданием, если я не могу совладать с болью?", "Что мне дает вера в Иисуса Христа как моего Спасителя?", "Какие места Писания раскрывают тему крещения?", "Какие дары Святого Духа даются христианам?".

Редакторы предлагаемой вам Библии следуют христианской евангелической традиции. Вслед за апостолом Павлом мы верим, что " все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности"(2Тим 3 : 1 6). Мы убеждены, что вся наша жизнь должна направляться Словом Божиим. Серьезно изучая Библию, мы слышим голос Господа, и Он помогает нам решать проблемы современности.