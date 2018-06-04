Мост через бездну. Для детей

Он ничего не боялся, не имел расчета, сердце его было преисполнено Богом и поэзией. Его звали Джованни Бернардоне, и был он единственным сыном богатого торговца сукном и другими тканями в городе Ассизи в Умбрии.

Джованни Бернардоне — юноша впечатлительный, утонченный — плоть от плоти окружающей его мягкой поэтичности родной Умбрии. Тающая синева небес, тонкая очерченность холмов, пушистость раннего цветения на картинах Рафаэля, Перуджино, Пьеро дела Франческа. Весь настрой нежной, молодой, однако и твердой, таинственной земли Тосканы способствовал деятельному поэтическому гению этих мест. Тогда, на рубеже XII—XIII веков, возникла мода на любовную и религиозную песенную лирикутстранствующих бардов, менестрелей и жонглеров из Франции. Странствовали группы и балаганы в праздники и ярмарочные дни. Но особенно популярны были жонглеры, которые умели все: и петь, и ходить на руках, и быть или казаться чуть-чуть юродивыми. Легенду о «Жонглере Богоматери» знали все. Молодой человек не знал ни молитв, ни грамоты, но страстно, всем сердцем возлюбил Пречистую Деву. Свое служение он доказывал, выделывая антраша, исполняя песни-молитвы собственного сочинения.

Однажды во сне Пречистая явилась ему и в знак благосклонности укрыла сына своего покрывалом, обласкала улыбкой, сиянием глаз небесной чистоты. Эту легенду очень любил юный Джованни. То была куртуазная культура впечатлительного и бурного времени. Джованни был молод, всем своим существом включен в жизнь: пел, любил стихи, любил компании. Его прозвали Франческо, то есть «французистый». Трудно сказать, правда ли это, но так утверждает англичанин Гилберт Честертон в книге «Св. Франциск Ассизский».

Библия в иллюстрациях великих художников. Искусство детям

В пересказе Сергея Нечаева ; пред. Паолы Волковой

Москва : Издательство АСТ, 2018. — 256 с. ; ил.

Мост через бездну. Для детей

ISBN 978-5-17-105426-7

Библия в иллюстрациях великих художников - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ.

Посередине мира

ПРЕДИСЛОВИЕ

РОЖДЕНИЕ И БЛАГОВЕЩЕНИЕ

ДЕВЫ МАРИИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ДЕТСТВО ИИСУСА ХРИСТА

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

ДЕТСТВО ИИСУСА ХРИСТА (2)

СМЕРТЬ ИОСИФА

КРЕЩЕНИЕ

ПОРТРЕТЫ ИИСУСА ХРИСТА

ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ

ПЕРВОЕ ЧУДО В КАНЕ

ЧУДЕСНЫЙ УЛОВ

ИСЦЕЛЕНИЯ Исцеление тещи Симона (Петра) и многих больных Исцеление прокаженного Исцеление слуги сотника Исцеление бесноватых в стране Гадаринской (Гергесинской) Исцеление расслабленного в Капернауме Воскрешение дочери Иаира Исцеление кровоточивой женщины Исцеление двух слепых Исцеление слепорожденного Исцеление глухонемого бесноватого Исцеление расслабленного у овечьей купальни Исцеление сухорукого Исцеление скорченной женщины Исцеление десяти прокаженных

ПОКАЯНИЕ ЗАКХЕЯ

ИИСУС ХРИСТОС В ДОМЕ МАРФЫ И МАРИИ

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

АРЕСТ И СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

ЧУДЕСНОЕ НАСЫЩЕНИЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПЯТЬЮ ХЛЕБАМИ И ДВУМЯ РЫБАМИ

ХОЖДЕНИЕ ИИСУСА ПО ВОДАМ

УКРОЩЕНИЕ БУРИ

ПРИТЧИ Притча о блудном сыне Притча о злом должнике Притча о милосердном самаритянине Притча о двух сыновьях Притча о работнике, пришедшем с поля Притча о неплодной смоковнице в винограднике Притча о неправедном судье Притча о заблудившейся овце

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

ВХОД В ИЕРУСАЛИМ

ИЗГНАНИЕ ТОРГУЮЩИХ ИЗ ХРАМА

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

ПРЕДАТЕЛЬСТВО: ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ

ПЕРВЫЕ ДОПРОСЫ ИИСУСА ХРИСТА

ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА

ОТЧАЯНИЕ ИУДЫ

ХРИСТОС НА СУДЕ ПОНТИЯ ПИЛАТА

СУД ИРОДА АНТИПЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОНТИЮ ПИЛАТУ

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

РАСПЯТИЕ И СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА

СОШЕСТВИЕ В АД

ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ВОЗНЕСЕНИЕ

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Библия в иллюстрациях великих художников - Предисловие

Каждый, кто знакомился с творчеством старых мастеров, неизбежно сталкивался с тем, что в изобразительном искусстве многократно повторяются одни и те же сюжеты и образы. Все старые мастера бесчисленное множество раз изображали Мадонну с младенцем, святое семейство или такие эпизоды из истории Иисуса Христа, как распятие, снятие с креста и т.д.

Почти все художники самых разных стран изображали Иисуса Христа, Богородицу, Марию Магдалину и другие персонажи из Библии. Такое постоянство сюжетов и образов, характерное для искусства всех стран, объясняется тем, что основными заказчиками произведений искусства были монастыри и церкви. Простой народ тоже был глубоко верующим, и художникам было легче объясняться с ним на языке знакомых ему библейских образов и сюжетов. Изображая события из Библии, старые мастера старались выделить в них то нравственное начало, которое было ближе им лично и становилось особенно поучительно для их верующего зрителя.

Но Библия — это очень сложная книга, написанная Богом через людей. Она сложная хотя бы потому, что была переведена способом «слово — за слово», и в ней ряд положений при этом редактировался достаточно произвольно, далеко не всегда обоснованно и верно. Поэтому и делаются постоянно попытки просто и занимательно рассказать о событиях Ветхого и Нового Заветов, чтобы все стало понятно даже детям.

В данном случае, сделана попытка пересказать основное содержание Нового Завета, то есть поведать о земной жизни и учении Иисуса Христа, чтобы дети смогли во всем разобраться, не нуждаясь в объяснениях взрослых, которые, кстати, и сами не всегда все в достаточной степени понимают.