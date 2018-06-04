Библия в иллюстрациях великих художников - Искусство детям
Мост через бездну. Для детей
Он ничего не боялся, не имел расчета, сердце его было преисполнено Богом и поэзией. Его звали Джованни Бернардоне, и был он единственным сыном богатого торговца сукном и другими тканями в городе Ассизи в Умбрии.
Джованни Бернардоне — юноша впечатлительный, утонченный — плоть от плоти окружающей его мягкой поэтичности родной Умбрии. Тающая синева небес, тонкая очерченность холмов, пушистость раннего цветения на картинах Рафаэля, Перуджино, Пьеро дела Франческа. Весь настрой нежной, молодой, однако и твердой, таинственной земли Тосканы способствовал деятельному поэтическому гению этих мест. Тогда, на рубеже XII—XIII веков, возникла мода на любовную и религиозную песенную лирикутстранствующих бардов, менестрелей и жонглеров из Франции. Странствовали группы и балаганы в праздники и ярмарочные дни. Но особенно популярны были жонглеры, которые умели все: и петь, и ходить на руках, и быть или казаться чуть-чуть юродивыми. Легенду о «Жонглере Богоматери» знали все. Молодой человек не знал ни молитв, ни грамоты, но страстно, всем сердцем возлюбил Пречистую Деву. Свое служение он доказывал, выделывая антраша, исполняя песни-молитвы собственного сочинения.
Однажды во сне Пречистая явилась ему и в знак благосклонности укрыла сына своего покрывалом, обласкала улыбкой, сиянием глаз небесной чистоты. Эту легенду очень любил юный Джованни. То была куртуазная культура впечатлительного и бурного времени. Джованни был молод, всем своим существом включен в жизнь: пел, любил стихи, любил компании. Его прозвали Франческо, то есть «французистый». Трудно сказать, правда ли это, но так утверждает англичанин Гилберт Честертон в книге «Св. Франциск Ассизский».
Библия в иллюстрациях великих художников. Искусство детям
В пересказе Сергея Нечаева ; пред. Паолы Волковой
Москва : Издательство АСТ, 2018. — 256 с. ; ил.
Мост через бездну. Для детей
ISBN 978-5-17-105426-7
ISBN 978-5-17-105426-7
Библия в иллюстрациях великих художников - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ.
Посередине мира
ПРЕДИСЛОВИЕ
- РОЖДЕНИЕ И БЛАГОВЕЩЕНИЕ
- ДЕВЫ МАРИИ
- РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
- ДЕТСТВО ИИСУСА ХРИСТА
- ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
- БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
- ДЕТСТВО ИИСУСА ХРИСТА (2)
- СМЕРТЬ ИОСИФА
- КРЕЩЕНИЕ
- ПОРТРЕТЫ ИИСУСА ХРИСТА
- ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ
- ПЕРВОЕ ЧУДО В КАНЕ
- ЧУДЕСНЫЙ УЛОВ
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ИСЦЕЛЕНИЯ
- Исцеление тещи Симона (Петра) и многих больных
- Исцеление прокаженного
- Исцеление слуги сотника
- Исцеление бесноватых в стране Гадаринской (Гергесинской)
- Исцеление расслабленного в Капернауме
- Воскрешение дочери Иаира
- Исцеление кровоточивой женщины
- Исцеление двух слепых
- Исцеление слепорожденного
- Исцеление глухонемого бесноватого
- Исцеление расслабленного у овечьей купальни
- Исцеление сухорукого
- Исцеление скорченной женщины
- Исцеление десяти прокаженных
- ПОКАЯНИЕ ЗАКХЕЯ
- ИИСУС ХРИСТОС В ДОМЕ МАРФЫ И МАРИИ
- ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
- АРЕСТ И СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
- ЧУДЕСНОЕ НАСЫЩЕНИЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПЯТЬЮ ХЛЕБАМИ И ДВУМЯ РЫБАМИ
- ХОЖДЕНИЕ ИИСУСА ПО ВОДАМ
- УКРОЩЕНИЕ БУРИ
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ПРИТЧИ
- Притча о блудном сыне
- Притча о злом должнике
- Притча о милосердном самаритянине
- Притча о двух сыновьях
- Притча о работнике, пришедшем с поля
- Притча о неплодной смоковнице в винограднике
- Притча о неправедном судье
- Притча о заблудившейся овце
- НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
- ВХОД В ИЕРУСАЛИМ
- ИЗГНАНИЕ ТОРГУЮЩИХ ИЗ ХРАМА
- ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
- ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
- ПРЕДАТЕЛЬСТВО: ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ
- ПЕРВЫЕ ДОПРОСЫ ИИСУСА ХРИСТА
- ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА
- ОТЧАЯНИЕ ИУДЫ
- ХРИСТОС НА СУДЕ ПОНТИЯ ПИЛАТА
- СУД ИРОДА АНТИПЫ
- ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОНТИЮ ПИЛАТУ
- КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
- РАСПЯТИЕ И СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА
- СОШЕСТВИЕ В АД
- ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
- ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
- ВОЗНЕСЕНИЕ
- СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Библия в иллюстрациях великих художников - Предисловие
Каждый, кто знакомился с творчеством старых мастеров, неизбежно сталкивался с тем, что в изобразительном искусстве многократно повторяются одни и те же сюжеты и образы. Все старые мастера бесчисленное множество раз изображали Мадонну с младенцем, святое семейство или такие эпизоды из истории Иисуса Христа, как распятие, снятие с креста и т.д.
Почти все художники самых разных стран изображали Иисуса Христа, Богородицу, Марию Магдалину и другие персонажи из Библии. Такое постоянство сюжетов и образов, характерное для искусства всех стран, объясняется тем, что основными заказчиками произведений искусства были монастыри и церкви. Простой народ тоже был глубоко верующим, и художникам было легче объясняться с ним на языке знакомых ему библейских образов и сюжетов. Изображая события из Библии, старые мастера старались выделить в них то нравственное начало, которое было ближе им лично и становилось особенно поучительно для их верующего зрителя.
Но Библия — это очень сложная книга, написанная Богом через людей. Она сложная хотя бы потому, что была переведена способом «слово — за слово», и в ней ряд положений при этом редактировался достаточно произвольно, далеко не всегда обоснованно и верно. Поэтому и делаются постоянно попытки просто и занимательно рассказать о событиях Ветхого и Нового Заветов, чтобы все стало понятно даже детям.
В данном случае, сделана попытка пересказать основное содержание Нового Завета, то есть поведать о земной жизни и учении Иисуса Христа, чтобы дети смогли во всем разобраться, не нуждаясь в объяснениях взрослых, которые, кстати, и сами не всегда все в достаточной степени понимают.
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