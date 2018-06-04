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Библия в иллюстрациях великих художников - Искусство детям

Библия в иллюстрациях великих художников. Искусство детям.
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Translations, Bible Commentaries, Family, Philology Literature
Мост через бездну. Для детей
Он ничего не боялся, не имел расчета, сердце его было преисполнено Богом и поэзией. Его звали Джованни Бернардоне, и был он единственным сыном богатого торговца сукном и другими тканями в городе Ассизи в Умбрии.
Джованни Бернардоне — юноша впечатлительный, утонченный — плоть от плоти окружающей его мягкой поэтичности родной Умбрии. Тающая синева небес, тонкая очерченность холмов, пушистость раннего цветения на картинах Рафаэля, Перуджино, Пьеро дела Франческа. Весь настрой нежной, молодой, однако и твердой, таинственной земли Тосканы способствовал деятельному поэтическому гению этих мест. Тогда, на рубеже XII—XIII веков, возникла мода на любовную и религиозную песенную лирикутстранствующих бардов, менестрелей и жонглеров из Франции. Странствовали группы и балаганы в праздники и ярмарочные дни. Но особенно популярны были жонглеры, которые умели все: и петь, и ходить на руках, и быть или казаться чуть-чуть юродивыми. Легенду о «Жонглере Богоматери» знали все. Молодой человек не знал ни молитв, ни грамоты, но страстно, всем сердцем возлюбил Пречистую Деву. Свое служение он доказывал, выделывая антраша, исполняя песни-молитвы собственного сочинения.
Однажды во сне Пречистая явилась ему и в знак благосклонности укрыла сына своего покрывалом, обласкала улыбкой, сиянием глаз небесной чистоты. Эту легенду очень любил юный Джованни. То была куртуазная культура впечатлительного и бурного времени. Джованни был молод, всем своим существом включен в жизнь: пел, любил стихи, любил компании. Его прозвали Франческо, то есть «французистый». Трудно сказать, правда ли это, но так утверждает англичанин Гилберт Честертон в книге «Св. Франциск Ассизский».

Библия в иллюстрациях великих художников. Искусство детям

В пересказе Сергея Нечаева ; пред. Паолы Волковой
Москва : Издательство АСТ, 2018. — 256 с. ; ил.
Мост через бездну. Для детей
ISBN 978-5-17-105426-7

Библия в иллюстрациях великих художников - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ.
Посередине мира
ПРЕДИСЛОВИЕ
  • РОЖДЕНИЕ И БЛАГОВЕЩЕНИЕ
  • ДЕВЫ МАРИИ
  • РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
  • ДЕТСТВО ИИСУСА ХРИСТА
  • ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
  • БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
  • ДЕТСТВО ИИСУСА ХРИСТА (2)
  • СМЕРТЬ ИОСИФА
  • КРЕЩЕНИЕ
  • ПОРТРЕТЫ ИИСУСА ХРИСТА
  • ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ
  • ПЕРВОЕ ЧУДО В КАНЕ
  • ЧУДЕСНЫЙ УЛОВ
  • ИСЦЕЛЕНИЯ
    • Исцеление тещи Симона (Петра) и многих больных
    • Исцеление прокаженного
    • Исцеление слуги сотника
    • Исцеление бесноватых в стране Гадаринской (Гергесинской)
    • Исцеление расслабленного в Капернауме
    • Воскрешение дочери Иаира
    • Исцеление кровоточивой женщины
    • Исцеление двух слепых
    • Исцеление слепорожденного
    • Исцеление глухонемого бесноватого
    • Исцеление расслабленного у овечьей купальни
    • Исцеление сухорукого
    • Исцеление скорченной женщины
    • Исцеление десяти прокаженных
  • ПОКАЯНИЕ ЗАКХЕЯ
  • ИИСУС ХРИСТОС В ДОМЕ МАРФЫ И МАРИИ
  • ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ
  • АРЕСТ И СМЕРТЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
  • ЧУДЕСНОЕ НАСЫЩЕНИЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПЯТЬЮ ХЛЕБАМИ И ДВУМЯ РЫБАМИ
  • ХОЖДЕНИЕ ИИСУСА ПО ВОДАМ
  • УКРОЩЕНИЕ БУРИ
  • ПРИТЧИ
    • Притча о блудном сыне
    • Притча о злом должнике
    • Притча о милосердном самаритянине
    • Притча о двух сыновьях
    • Притча о работнике, пришедшем с поля
    • Притча о неплодной смоковнице в винограднике
    • Притча о неправедном судье
    • Притча о заблудившейся овце
  • НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
  • ВХОД В ИЕРУСАЛИМ
  • ИЗГНАНИЕ ТОРГУЮЩИХ ИЗ ХРАМА
  • ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ
  • ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
  • ПРЕДАТЕЛЬСТВО: ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ
  • ПЕРВЫЕ ДОПРОСЫ ИИСУСА ХРИСТА
  • ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА
  • ОТЧАЯНИЕ ИУДЫ
  • ХРИСТОС НА СУДЕ ПОНТИЯ ПИЛАТА
  • СУД ИРОДА АНТИПЫ
  • ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПОНТИЮ ПИЛАТУ
  • КРЕСТНЫЙ ПУТЬ
  • РАСПЯТИЕ И СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА
  • СОШЕСТВИЕ В АД
  • ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
  • ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
  • ВОЗНЕСЕНИЕ
  • СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
страница книги

Библия в иллюстрациях великих художников - Предисловие

Каждый, кто знакомился с творчеством старых мастеров, неизбежно сталкивался с тем, что в изобразительном искусстве многократно повторяются одни и те же сюжеты и образы. Все старые мастера бесчисленное множество раз изображали Мадонну с младенцем, святое семейство или такие эпизоды из истории Иисуса Христа, как распятие, снятие с креста и т.д.
Почти все художники самых разных стран изображали Иисуса Христа, Богородицу, Марию Магдалину и другие персонажи из Библии. Такое постоянство сюжетов и образов, характерное для искусства всех стран, объясняется тем, что основными заказчиками произведений искусства были монастыри и церкви. Простой народ тоже был глубоко верующим, и художникам было легче объясняться с ним на языке знакомых ему библейских образов и сюжетов. Изображая события из Библии, старые мастера старались выделить в них то нравственное начало, которое было ближе им лично и становилось особенно поучительно для их верующего зрителя.
Но Библия — это очень сложная книга, написанная Богом через людей. Она сложная хотя бы потому, что была переведена способом «слово — за слово», и в ней ряд положений при этом редактировался достаточно произвольно, далеко не всегда обоснованно и верно. Поэтому и делаются постоянно попытки просто и занимательно рассказать о событиях Ветхого и Нового Заветов, чтобы все стало понятно даже детям.
В данном случае, сделана попытка пересказать основное содержание Нового Завета, то есть поведать о земной жизни и учении Иисуса Христа, чтобы дети смогли во всем разобраться, не нуждаясь в объяснениях взрослых, которые, кстати, и сами не всегда все в достаточной степени понимают.
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Rating 5.0 / 5
Added 04.06.2018
Author brat Vasil
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5.0/5 (4)

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