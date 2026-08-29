«Библия в стихах» — масштабная антология русской поэзии на библейские темы, выстроенная в последовательности событий Ветхого и Нового Заветов. В основу современного издания положено собрание, первый выпуск которого был опубликован в 1896 году петербургским издателем Альвином Каспари; в настоящую книгу включены произведения всех трёх выпусков. Библейские сюжеты здесь получают поэтическое воплощение в произведениях Льва Мея, Якова Полонского, Константина Фофанова, Семёна Фруга, Ольги Чюминой, Аполлона Майкова, Афанасия Фета, Василия Жуковского, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Дмитрия Мережковского и многих других авторов.

Поэтический текст соединён с обширным циклом знаменитых библейских иллюстраций Гюстава Доре. Более трёхсот гравюр и элементов оформления превращают книгу одновременно в литературную антологию и художественное издание по истории восприятия Священного Писания. Перед читателем проходит вся библейская история — от сотворения мира, патриархов, Исхода, судей, царей и пророков до Благовещения, земной жизни Христа, Голгофы и Воскресения, апостольской проповеди и образов Апокалипсиса.

Библия в стихах – Иллюстрации Гюстава Доре

СПб.: СЗКЭО, 2026. – 544 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы; т. 391).

ISBN 978-5-9603-1463-3 (7БЦ)

ISBN 978-5-9603-1464-0 (кожаный переплёт)

Библия в стихах – Содержание