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Библия в стихах

Библия в стихах
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Cultural Studies Art, Philology Literature

«Библия в стихах» — масштабная антология русской поэзии на библейские темы, выстроенная в последовательности событий Ветхого и Нового Заветов. В основу современного издания положено собрание, первый выпуск которого был опубликован в 1896 году петербургским издателем Альвином Каспари; в настоящую книгу включены произведения всех трёх выпусков. Библейские сюжеты здесь получают поэтическое воплощение в произведениях Льва Мея, Якова Полонского, Константина Фофанова, Семёна Фруга, Ольги Чюминой, Аполлона Майкова, Афанасия Фета, Василия Жуковского, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Дмитрия Мережковского и многих других авторов.

Поэтический текст соединён с обширным циклом знаменитых библейских иллюстраций Гюстава Доре. Более трёхсот гравюр и элементов оформления превращают книгу одновременно в литературную антологию и художественное издание по истории восприятия Священного Писания. Перед читателем проходит вся библейская история — от сотворения мира, патриархов, Исхода, судей, царей и пророков до Благовещения, земной жизни Христа, Голгофы и Воскресения, апостольской проповеди и образов Апокалипсиса.

Библия в стихах – Иллюстрации Гюстава Доре

СПб.: СЗКЭО, 2026. – 544 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы; т. 391).
ISBN 978-5-9603-1463-3 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-1464-0 (кожаный переплёт)

Библия в стихах – Содержание

  • Ветхий Завет

    • Из Моисеевой книги Бытия. Л. Мей

    • Ева (из Виктора Гюго)

    • Адамово ребро. С. Фруг

    • В потерянном раю. Я. Полонский

    • Осиротелый рай. К. Фофанов

    • Жертвенник Авеля. К. Фофанов

    • Каин (из Виктора Гюго)

    • Всемирный потоп. А. Красницкий

    • Всемирный потоп. С. Фруг

    • Иафет. А. Майков

    • Ковчег на Арарате. А. Лавров

    • Ковчег на Арарате. А. Фет

    • Ной проклинает Хама. Н. Григорович

    • Ной проклинает Хама. А. Красницкий

    • Вавилонское столпотворение. Я. Полонский

    • Вавилонская башня. К. Фофанов

    • Вавилон. С. Надсон

    • Уход из Харрара. О. Чюмина

    • Три ангела. О. Чюмина

    • Три ангела. А. Лавров

    • Небесный огонь. К. Фофанов

    • Агарь. Я. Полонский

    • Авраам приносит в жертву Исаака. О. Чюмина

    • Авраам приносит в жертву Исаака. А. Красницкий

    • Жертва Авраама. К. Фофанов

    • Гробница Сарры. А. Лавров

    • Гробница Сарры. О. Чюмина

    • Ревекка у колодца. О. Чюмина

    • Исаак благословляет Иакова. О. Чюмина

    • Небесная лестница. К. Фофанов

    • Иаков и Рахиль у колодца. О. Чюмина

    • Молитва Иакова. О. Чюмина

    • Иаков борется с Богом. А. Лавров

    • Хромой. Я. Полонский

    • Примирение Иакова с Исавом. А. Лавров, А. Красницкий, О. Чюмина

    • Повесть об Иосифе Прекрасном. В. Жуковский

    • Красота Иосифа. Ф. Сологуб

    • Моисей на Ниле (из Виктора Гюго). О. Чюмина

    • Дочь фараона. К. Фофанов

    • Моисей перед фараоном. А. Лавров, О. Чюмина

    • Египетская тьма. В. Жуковский

    • Избиение первенцев. О. Чюмина, А. Красницкий

    • Фараон повелевает вывести народ. А. Лавров, О. Чюмина

    • Чермное море. А. Лавров

    • Песнь Мариам. В. Лихачева

    • Золотой телец. Я. Полонский

    • Соглядатаи возвращаются из Ханаана. О. Чюмина, А. Лавров

    • Пустынный ключ. Л. Мей, С. Фруг

    • Медный змий. О. Чюмина

    • Валаамова ослица. К. Льдов

    • Из книги «Руфь»

    • Давид и Голиаф

    • Саул и Давид

    • Бегство Давида

    • Давид щадит Саула

    • Соломон

    • Илия

    • Елисей

    • Падение Иерусалима и Вавилонский плен

    • Иов. А. Красницкий

    • Иов. И. Ясинский

    • Пророк. А. Пушкин

    • Пророк. М. Лермонтов

    • Пророк. К. Льдов

    • Видение Исаии. Н. Яковлев

    • На разрушение Вавилона. А. Мерзляков

    • Из пророка Исаии. Д. Мережковский

    • Из пророка Иезекииля. К. Льдов

    • Даниил. А. Лавров

    • Даниил. Н. Языков

    • Трое в огненной печи. Н. Григорович

    • Валтасар. А. Полежаев

    • Пир Валтасара. О. Чюмина

    • Даниил во рву львином. О. Чюмина

    • Видение Даниила. О. Чюмина

    • Книга пророка Ионы. К. Льдов

    • Из пророка Михея. А. Красницкий

    • Видение Захарии. Н. Григорович

    • Юдифь. О. Чюмина

    • Юдифь. Л. Мей

    • Товия и ангел. В. Козлов

    • Варух. А. Майков

    • Маттафия призывает иудеев к оружию. Н. Григорович

    • Иуда Маккавей. А. Красницкий

    • Старец Елеазар. А. Красницкий

    • Мать Маккавеев. П. Вейнберг, А. Лавров

    • Маккавеи. А. Красницкий

    • Есфирь пред Артаксерксом. А. Лавров

    • Сусанна и старцы. Ю. Михайлов

    • Оправдание Сусанны. В. Козлов

    • Даниил и служители Ваала. Н. Григорович

  • Новый Завет

    • Пресвятое Благовещенье. В. Бенедиктов

    • В день Святого Благовещения. А. Красницкий

    • Святая ночь. В. Жуков

    • Волхвы. К. Льдов

    • Бегство в Египет. Ф. Глинка

    • Избиение младенцев. А. Боголюбов

    • Иисус-Отрок. А. Боголюбов

    • Иоанн Креститель в пустыне. Ф. Глинка

    • Богоявление Господне. В. Бажанов

    • Крещение Господне. О. Чюмина

    • Отойди от меня, Сатана! Л. Мей

    • Брак в Кане Галилейской

    • Жена самарянка. В. Жуков

    • Христос и самарянка. О. Чюмина

    • Иисус Христос в синагоге. В. Крестовский

    • Сеятель. В. Жемчужников, В. Жуков

    • Лов рыбы. Ю. Миллер, В. Жуков

    • Проповедь Иисуса Христа в Галилее. В. Богословский

    • Исцеление больных в Галилее. Л. Мей

    • Нагорная проповедь. В. Богословский

    • Иисус утишает бурю. О. Чюмина

    • Мария Магдалина. Ф. Глинка, В. Благовещенский

    • Воскрешение дочери Иаира. В. Богословский

    • Хождение по водам. В. Жуков

    • Преображение Господне. В. И., Н. Богословский

    • Милосердный самарянин. Ю. Жадовская

    • Иисус у Марфы и Марии. О. Чюмина

    • Блудный сын. Ф. Глинка

    • Лазарь и богач. Д., В. Благовещенский

    • Грешница. Вс. Крестовский, А. Полежаев

    • Мытарь и фарисей

    • Вход Господень в Иерусалим

    • Ночь в саду Гефсиманском

    • В Гефсиманском саду. И. Никитин

    • Моление о чаше. А. Апухтин, А. Эльский

    • Предательство Иуды. А. Эльский

    • Иисус в Гефсимании и Иуда-предатель. В. Жуков

    • Отречение Петра

    • Бичевание Христа. Э. Губер

    • Терновый венец

    • Страсти Господни. А. Толстой

    • Се — Человек. А. Красницкий, И. Ильин

    • Иисус Христос на пути к Голгофе. А. Эльский, А. Фет

    • Несение креста. Л. Граве

    • Голгофа. А. Иванов, К. Льдов, К. Фомичев, А. Апухтин

    • Богоматерь у креста. В. Жуковский

    • На Голгофе перед смертью Спасителя. А. Эльский

    • Воскресение Христово. С. Штейнберг

    • Жены-мироносицы. М. Еленев, В. Жуков

    • Дорога в Эммаус

    • На пути в Эммаус. Диодор

    • Вознесение Господне. В. Благовещенский, С. Клопшток

    • Сошествие Святого Духа. Н. Григорович, В. Богословский, С. Петров

    • Савл на дороге в Дамаск. В. Жуковский

    • Обращение Савла. В. Благовещенский

    • Чудеса и проповедь святых апостолов. Б. Кудрин

    • Святого Стефана побивают каменьями. О. Чюмина

    • Проповедь апостолов. А. Лавров, Н. Григорович

    • Апостол Петр у язычников. П. Масленников

    • Освобождение святого апостола Петра из темницы. В. Жуков, Н. Григорович

    • Проповедь апостола Павла в Фессалонике. Н. Островский, Н. Григорович

    • Апостол Павел в Эфесе. О. Чюмина

    • Иудеи угрожают апостолу Павлу. О. Михайлова, И. Карташев

    • Спасение корабля апостола Павла у острова Мелита. В. Горбачев

    • Апостол Иоанн на острове Патмосе. С. Иванов

    • Из Апокалипсиса. А. Майков

    • Суд Божий. И. Ясинский

    • Страшный суд. Д. Мережковский

    • Жена и дракон. А. Красницкий

    • Гибель Вавилона. Н. Селезнев

    • Великий Престол. К. Иванов

    • Святой Иерусалим. К. Румянцев

  • Рисунки Гюстава Доре

  • Алфавитный указатель авторов, чьи произведения вошли в сборник

Views 52
Rating 5.0 / 5
Added 29.08.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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