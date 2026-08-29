Библия в стихах
«Библия в стихах» — масштабная антология русской поэзии на библейские темы, выстроенная в последовательности событий Ветхого и Нового Заветов. В основу современного издания положено собрание, первый выпуск которого был опубликован в 1896 году петербургским издателем Альвином Каспари; в настоящую книгу включены произведения всех трёх выпусков. Библейские сюжеты здесь получают поэтическое воплощение в произведениях Льва Мея, Якова Полонского, Константина Фофанова, Семёна Фруга, Ольги Чюминой, Аполлона Майкова, Афанасия Фета, Василия Жуковского, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, Дмитрия Мережковского и многих других авторов.
Поэтический текст соединён с обширным циклом знаменитых библейских иллюстраций Гюстава Доре. Более трёхсот гравюр и элементов оформления превращают книгу одновременно в литературную антологию и художественное издание по истории восприятия Священного Писания. Перед читателем проходит вся библейская история — от сотворения мира, патриархов, Исхода, судей, царей и пророков до Благовещения, земной жизни Христа, Голгофы и Воскресения, апостольской проповеди и образов Апокалипсиса.
Библия в стихах – Иллюстрации Гюстава Доре
СПб.: СЗКЭО, 2026. – 544 с.: ил. – (Библиотека мировой литературы; т. 391).
ISBN 978-5-9603-1463-3 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-1464-0 (кожаный переплёт)
Библия в стихах – Содержание
Ветхий Завет
Из Моисеевой книги Бытия. Л. Мей
Ева (из Виктора Гюго)
Адамово ребро. С. Фруг
В потерянном раю. Я. Полонский
Осиротелый рай. К. Фофанов
Жертвенник Авеля. К. Фофанов
Каин (из Виктора Гюго)
Всемирный потоп. А. Красницкий
Всемирный потоп. С. Фруг
Иафет. А. Майков
Ковчег на Арарате. А. Лавров
Ковчег на Арарате. А. Фет
Ной проклинает Хама. Н. Григорович
Ной проклинает Хама. А. Красницкий
Вавилонское столпотворение. Я. Полонский
Вавилонская башня. К. Фофанов
Вавилон. С. Надсон
Уход из Харрара. О. Чюмина
Три ангела. О. Чюмина
Три ангела. А. Лавров
Небесный огонь. К. Фофанов
Агарь. Я. Полонский
Авраам приносит в жертву Исаака. О. Чюмина
Авраам приносит в жертву Исаака. А. Красницкий
Жертва Авраама. К. Фофанов
Гробница Сарры. А. Лавров
Гробница Сарры. О. Чюмина
Ревекка у колодца. О. Чюмина
Исаак благословляет Иакова. О. Чюмина
Небесная лестница. К. Фофанов
Иаков и Рахиль у колодца. О. Чюмина
Молитва Иакова. О. Чюмина
Иаков борется с Богом. А. Лавров
Хромой. Я. Полонский
Примирение Иакова с Исавом. А. Лавров, А. Красницкий, О. Чюмина
Повесть об Иосифе Прекрасном. В. Жуковский
Красота Иосифа. Ф. Сологуб
Моисей на Ниле (из Виктора Гюго). О. Чюмина
Дочь фараона. К. Фофанов
Моисей перед фараоном. А. Лавров, О. Чюмина
Египетская тьма. В. Жуковский
Избиение первенцев. О. Чюмина, А. Красницкий
Фараон повелевает вывести народ. А. Лавров, О. Чюмина
Чермное море. А. Лавров
Песнь Мариам. В. Лихачева
Золотой телец. Я. Полонский
Соглядатаи возвращаются из Ханаана. О. Чюмина, А. Лавров
Пустынный ключ. Л. Мей, С. Фруг
Медный змий. О. Чюмина
Валаамова ослица. К. Льдов
Из книги «Руфь»
Давид и Голиаф
Саул и Давид
Бегство Давида
Давид щадит Саула
Соломон
Илия
Елисей
Падение Иерусалима и Вавилонский плен
Иов. А. Красницкий
Иов. И. Ясинский
Пророк. А. Пушкин
Пророк. М. Лермонтов
Пророк. К. Льдов
Видение Исаии. Н. Яковлев
На разрушение Вавилона. А. Мерзляков
Из пророка Исаии. Д. Мережковский
Из пророка Иезекииля. К. Льдов
Даниил. А. Лавров
Даниил. Н. Языков
Трое в огненной печи. Н. Григорович
Валтасар. А. Полежаев
Пир Валтасара. О. Чюмина
Даниил во рву львином. О. Чюмина
Видение Даниила. О. Чюмина
Книга пророка Ионы. К. Льдов
Из пророка Михея. А. Красницкий
Видение Захарии. Н. Григорович
Юдифь. О. Чюмина
Юдифь. Л. Мей
Товия и ангел. В. Козлов
Варух. А. Майков
Маттафия призывает иудеев к оружию. Н. Григорович
Иуда Маккавей. А. Красницкий
Старец Елеазар. А. Красницкий
Мать Маккавеев. П. Вейнберг, А. Лавров
Маккавеи. А. Красницкий
Есфирь пред Артаксерксом. А. Лавров
Сусанна и старцы. Ю. Михайлов
Оправдание Сусанны. В. Козлов
Даниил и служители Ваала. Н. Григорович
Новый Завет
Пресвятое Благовещенье. В. Бенедиктов
В день Святого Благовещения. А. Красницкий
Святая ночь. В. Жуков
Волхвы. К. Льдов
Бегство в Египет. Ф. Глинка
Избиение младенцев. А. Боголюбов
Иисус-Отрок. А. Боголюбов
Иоанн Креститель в пустыне. Ф. Глинка
Богоявление Господне. В. Бажанов
Крещение Господне. О. Чюмина
Отойди от меня, Сатана! Л. Мей
Брак в Кане Галилейской
Жена самарянка. В. Жуков
Христос и самарянка. О. Чюмина
Иисус Христос в синагоге. В. Крестовский
Сеятель. В. Жемчужников, В. Жуков
Лов рыбы. Ю. Миллер, В. Жуков
Проповедь Иисуса Христа в Галилее. В. Богословский
Исцеление больных в Галилее. Л. Мей
Нагорная проповедь. В. Богословский
Иисус утишает бурю. О. Чюмина
Мария Магдалина. Ф. Глинка, В. Благовещенский
Воскрешение дочери Иаира. В. Богословский
Хождение по водам. В. Жуков
Преображение Господне. В. И., Н. Богословский
Милосердный самарянин. Ю. Жадовская
Иисус у Марфы и Марии. О. Чюмина
Блудный сын. Ф. Глинка
Лазарь и богач. Д., В. Благовещенский
Грешница. Вс. Крестовский, А. Полежаев
Мытарь и фарисей
Вход Господень в Иерусалим
Ночь в саду Гефсиманском
В Гефсиманском саду. И. Никитин
Моление о чаше. А. Апухтин, А. Эльский
Предательство Иуды. А. Эльский
Иисус в Гефсимании и Иуда-предатель. В. Жуков
Отречение Петра
Бичевание Христа. Э. Губер
Терновый венец
Страсти Господни. А. Толстой
Се — Человек. А. Красницкий, И. Ильин
Иисус Христос на пути к Голгофе. А. Эльский, А. Фет
Несение креста. Л. Граве
Голгофа. А. Иванов, К. Льдов, К. Фомичев, А. Апухтин
Богоматерь у креста. В. Жуковский
На Голгофе перед смертью Спасителя. А. Эльский
Воскресение Христово. С. Штейнберг
Жены-мироносицы. М. Еленев, В. Жуков
Дорога в Эммаус
На пути в Эммаус. Диодор
Вознесение Господне. В. Благовещенский, С. Клопшток
Сошествие Святого Духа. Н. Григорович, В. Богословский, С. Петров
Савл на дороге в Дамаск. В. Жуковский
Обращение Савла. В. Благовещенский
Чудеса и проповедь святых апостолов. Б. Кудрин
Святого Стефана побивают каменьями. О. Чюмина
Проповедь апостолов. А. Лавров, Н. Григорович
Апостол Петр у язычников. П. Масленников
Освобождение святого апостола Петра из темницы. В. Жуков, Н. Григорович
Проповедь апостола Павла в Фессалонике. Н. Островский, Н. Григорович
Апостол Павел в Эфесе. О. Чюмина
Иудеи угрожают апостолу Павлу. О. Михайлова, И. Карташев
Спасение корабля апостола Павла у острова Мелита. В. Горбачев
Апостол Иоанн на острове Патмосе. С. Иванов
Из Апокалипсиса. А. Майков
Суд Божий. И. Ясинский
Страшный суд. Д. Мережковский
Жена и дракон. А. Красницкий
Гибель Вавилона. Н. Селезнев
Великий Престол. К. Иванов
Святой Иерусалим. К. Румянцев
Рисунки Гюстава Доре
Алфавитный указатель авторов, чьи произведения вошли в сборник
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