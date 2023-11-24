Мы оба чувствовали, что в наших отношениях мы постоянно как будто натыкаемся на мины; каждый очередной конфликт заставлял нас бежать вукрытие,уклоняться от перекрёстного огня, который открывали наши языки. Наш брак рушился, превращаясь в поле брани, а мы становились враждующими сторонами. И уровень потерь бьm очень высоким. Любовь и смех, которые вначале наполняли наш дом и которыми отличался период ухаживаний, теперь казались какими-то далёкими воспоминаниями; и я начал задумываться - а действительно ли те наши первые годы семейной жизни были реальными. Может, тогда мы просто обманывали себя; может, настоящей любви не было вовсе. Может, и не бывает ничего лучше, чем было тогда. И всё же я чувствовал, что Бог желает наделить нас чем-то гораздо лучшим - и для нашего блага, и для Его славы.

Казалось, что мы с женой совершенно разные люди, впрочем, никто из нас не мог сказать, что же именно пошло не так. Где мы впервые оступились? На каком этапе мы сошли с пути супружеского счастья? И каким образом те самые отношения, которые были задуманы Богом как наивысшее земное утешение, превратились в крупномасштабную войну? Мы бесконечно спорили, по замкнутому кругу защищая себя и обвиняя другого. Мы обращались за помощью к семейным парам старшего поколения, надеясь, что они помогут разобраться, что же не так в нашем браке. И всякий раз к нам относились очень великодушно и направляли к библейской истине, говоря, например, что-то вроде: «Вам обоим нужно просто умереть для своего "я"». Однако никто так и не смог уловить, что же в действительности кроется за нашими стычками; никто так и не смог докопаться до основ наших сердец и выявить нашу настоящую проблему - идолопоклонство.

Биrни Брэд - Измена Евангелию: Как мы нарушаем верность Евангелию с тайными идолами

Брэд Бигни; перевод с англ. - Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2023. - 264 с.

ISBN 978-617-8232-25-2

Биrни Брэд - Измена Евангелию: Как мы нарушаем верность Евангелию с тайными идолами - Содержание

Часть 1: Так в чём же, собственно, проблема?

1. Идолопоклонство начинается с отдаления от Евангелия

2. Идолопоклонство - это то, что происходит внутри

3. Никогда не бывает достаточно

4. Идолопоклонство разрушает ваши отношения с людьми

5. Идолопоклонство изменяет вашу идентичность

Часть 2: Каково же решение?

6. Нам необходим рентген сердца

7. Идите по следу ваши привязанностей, времени и денег

8. Ищите, где хаос!

9. Даже не думайте следовать зову своего сердца

10. Определите самые уязвимые места вашего сердца

11. Пусть Бог будет Богом!

12. Божий рецепт свободы

Часть З: Итак, какие изменения произойдут в моей жизни?