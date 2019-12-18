Эта небольшая книга - первая в своем роде попытка познакомить русскоязычного читателя, интересующегося еврейской философией и теологией, с плодами новейших исследований в этой области, проводимых современными авторами на основе духовного наследия мудрецов прошедших поколений.

При попытке перевода книги раввина Эзры Бика, преподавателя йешивы «Гар Эцион», где я имел счастливую возможность получить основной комплекс знаний по еврейской традиции, мы столкнулись с ожидаемыми, но от этого не менее серьезными трудностями - как передать русскоязычному читателю тонкости и различные аспекты анализа классических текстов иудаизма, и при этом сохранить читабельность перевода, не отдаляясь от оригинального текста. Эта непростая работа заняла больше двух лет, текст многократно редактировался, вычитывался, и постепенно обрел более-менее приемлемую форму. Впрочем, судить об этом мы предоставляем нашим читателям.

Рав Эзра Бик - 13 качеств милосердия Вс-вышнего

Москва: Мосты культуры, 2019. — 128 с.

ISBN 978-5-93273-543-5

Рав Эзра Бик - 13 качеств милосердия Вс-вышнего - Содержание

Предисловие редактора и переводчика

Вступление

Глава 1. Введение

Глава 2. Га-Шем, га-Шем

Глава 3. Э-ль (Б-г)

Глава 4. Рахум вэ-Ханун (Милосердный и милостивый)

Глава 5. Эрэх Апаим (Долготерпивый)

Глава 6. Рав Хэсед (Многомилостивый)

Глава 7. Эмэт (Истинный)

Глава 8. Ноцер хэсед ла-алафим (Хранящий милость на тысячи поколений)

Глава 9. Носэ авон, ва-феша, вэ-хатаа, (Несущий грех, преступление и проступок)

Глава 10. Вэ-Накэ (И очищающий)

Рав Эзра Бик - 13 качеств милосердия Вс-вышнего - Вступление

Да будет Имя Вс-вышнего благословляемо и превозносимо превыше любого благословения и восхваления, ибо Он чудесным образом проявляет свою милость ко всем творениям Его, создавая их из полного ничто, и в своей великой милости Он указал им возможность посредством союза 13 качеств милосердия поддержать существование мира даже после того, как грех был совершен.

Этот курс читался много лет подряд в месяце Элуль перед разнообразными группами учеников в йешиве Гар Эцион. Идеи, предлагаемые на этих уроках, прошли горнило совместных дискуссий среди студентов и слушателей, а задаваемые после уроков вопросы и предлагаемые комментарии завершили их формирование. Я ставил себе целью выяснить, зачем вообще произносят чслихот», а также понять различные качества милосердия Вс-вышнего, в первую очередь - согласно комментариям ХаЗаЛь3 и наиболее значительных комментаторов более поздних эпох. Поэтому в том, что касается большинства качеств милосердия, я основывался на словах наших Мудрецов, и в большинстве случаев я только лишь расширил сказанное ими. Не смотря на это, в выяснение этих понятий и концепций был вложен немалый труд, и я молюсь и надеюсь, что эта книга найдет отклик и понимание у ее читателей.

Когда группа студентов высказала идею переноса уроков, до тех пор существовавших лишь в устной форме, на бумагу, в начале меня переполняли сомнения в целесообразности этого шага. Часть идей, высказанных в этом курсе, касаются самых основных моментов в понимании связи, существующей между сотворенным человеком, и между Творцом, да будет Имя Его благословенно, и то, что возможно высказать изустно, может быть передано письменно не всегда удачно. Я опасался, и все еще опасаюсь, что личностная связь между учителем и учеником является очень важным, и даже необходимым элементом в понимании этих вещей. Не смотря на это, я пошел на этот шаг, изучил конспекты студентов, расширил и исправил их, углубленно изучая каждый аспект и советуясь с самыми знающими из моих коллег и друзей, а также добавил две главы, которые приведены в конце книги как приложения; и все это в надежде, что благодаря расширению аудитории читателей в разъяснение этих понятий будет внесена дополнительная ясность. Поэтому я прошу всех читателей, у которых возникнут вопросы по поводу прочитанного, или какие-либо дополнения и замечания, написать мне, и тогда я смогу продолжить работу по наиболее полному раскрытию затрагиваемых в книге тем. Эта книга на всем своем протяжении наглядно демонстрирует принцип «у своих учеников я выучился большему, чем у своих учителей», и я убежден в том, что только посредством дискуссий и общения между изучающими материал можно подойти еще ближе к основам истины, заложенной в этих словах.

Я благодарю от всего сердца моих студентов, занимавшихся изданием этой книги, ибо без них эти слова вообще не были бы записаны. Я обращаю к Царю Милосердия и Господину Милости свою молитву, чтобы эта книга стала подспорьем, пусть и самым малым, в молитвах Народа Израиля, в деле возвышения трона Царя Милосердия, и достижения конечного избавления.

7 Элу ля 5769 года

Эзра Агарон Бик