Бики - Нет иного
Эта книга послужит руководством для всякого, кто желает размышлять о качествах Бога и расти в любви к Нему, уповая на благодатное действие Святого Духа. Хотя сегодня много книг, которые помогают размышлять о Слове Божьем, наша книга поможет углубить ваше знание великого Бога. Мы молимся, чтобы ваш разум был преображен, ваше сердце стало другим, а в вашей жизни могла отразиться личность Сына Божьего, Иисуса Христа. Все построено так, чтобы направить вас к истинному и живому Богу. Он влечет грешников к себе и желает иметь общение с каждым из вас.
В шестнадцатом веке благодаря Мартину Лютеру началась протестантская Реформация — движение, которое привело к расколу внутри Римско-католической церкви. Лютер спорил на разные темы: оправдание, вера, авторитет церкви. Одним из оппонентов Лютера был Эразм Роттердамский. Эразм считал, что человек сам способен выбрать Бога. На что Лютер ответил: «Вы думаете о Боге слишком по-человечески».
Возможно, читая эту книгу, вы поймете, что и ваши мысли о Боге слишком человеческие. Например, вы, как и многие из нас, могли поддаться искушению думать, что Бог обязан благословлять нас. Истина в том, что никто из нас не знает Бога во всей Его полноте. Павел писал, что мы — «домостроители тайн Божьих» (1 Кор. 4:1). Бог подарил нам доступ к себе, к тому, чтобы все больше открывать и узнавать на опыте, каков Он. Он дал нам этот дар ради Своей славы и нашей радости.
Джоэл Бики, Брайан Косби - Нет иного - 31 день размышлений о личности и качествах Бога
Минск : А. Н. Вараксин, 2021. — 192 с.
ISBN 978-985-7265-25-1
Джоэл Бики, Брайан Косби - Нет иного - 31 день размышлений о личности и качествах Бога - Содержание
1. Введение: как размышлять о личности Бога
2. Истинное знание Бога
3. Природа и качества Бога
4. Бог есть Бог
5. Имя Бога — Яхве (Господь)
6. Бог свят
7. Бог есть дух
8. Простота Бога
9. Бог есть Троица
10. Бог есть Творец
11. Бог есть Хранитель
12. Бог бесконечный
13. Бог непостижимый
14. Бог самодостаточный
15. Бог безграничный
16. Бог вездесущий
17. Бог неизменный
18. Бог всезнающий
19. Предузнание Бога
20. Бог мудрый
21. Бог всевластный
22. Бог всемогущий
23. Бог благой
24. Любовь Бога
25. Бог благодатный
26. Бог истинный
27. Бог верный
28. Бог справедливый
29. Бог ревнивый
30. Бог сострадающий
31. Бог славный
