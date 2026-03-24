Бики - Нет иного

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Эта книга послужит руководством для всякого, кто желает размышлять о качествах Бога и расти в любви к Нему, уповая на благодатное действие Святого Духа. Хотя сегодня много книг, которые помогают размышлять о Слове Божьем, наша книга поможет углубить ваше знание великого Бога. Мы молимся, чтобы ваш разум был преображен, ваше сердце стало другим, а в вашей жизни могла отразиться личность Сына Божьего, Иисуса Христа. Все построено так, чтобы направить вас к истинному и живому Богу. Он влечет грешников к себе и желает иметь общение с каждым из вас.

В шестнадцатом веке благодаря Мартину Лютеру началась протестантская Реформация — движение, которое привело к расколу внутри Римско-католической церкви. Лютер спорил на разные темы: оправдание, вера, авторитет церкви. Одним из оппонентов Лютера был Эразм Роттердамский. Эразм считал, что человек сам способен выбрать Бога. На что Лютер ответил: «Вы думаете о Боге слишком по-человечески».

Возможно, читая эту книгу, вы поймете, что и ваши мысли о Боге слишком человеческие. Например, вы, как и многие из нас, могли поддаться искушению думать, что Бог обязан благословлять нас. Истина в том, что никто из нас не знает Бога во всей Его полноте. Павел писал, что мы — «домостроители тайн Божьих» (1 Кор. 4:1). Бог подарил нам доступ к себе, к тому, чтобы все больше открывать и узнавать на опыте, каков Он. Он дал нам этот дар ради Своей славы и нашей радости.

Джоэл Бики, Брайан Косби - Нет иного - 31 день размышлений о личности и качествах Бога

Минск : А. Н. Вараксин, 2021. — 192 с.

ISBN 978-985-7265-25-1

Джоэл Бики, Брайан Косби - Нет иного - 31 день размышлений о личности и качествах Бога - Содержание

  • 1. Введение: как размышлять о личности Бога

  • 2. Истинное знание Бога

  • 3. Природа и качества Бога

  • 4. Бог есть Бог

  • 5. Имя Бога — Яхве (Господь)

  • 6. Бог свят

  • 7. Бог есть дух

  • 8. Простота Бога

  • 9. Бог есть Троица

  • 10. Бог есть Творец

  • 11. Бог есть Хранитель

  • 12. Бог бесконечный

  • 13. Бог непостижимый

  • 14. Бог самодостаточный

  • 15. Бог безграничный

  • 16. Бог вездесущий

  • 17. Бог неизменный

  • 18. Бог всезнающий

  • 19. Предузнание Бога

  • 20. Бог мудрый

  • 21. Бог всевластный

  • 22. Бог всемогущий

  • 23. Бог благой

  • 24. Любовь Бога

  • 25. Бог благодатный

  • 26. Бог истинный

  • 27. Бог верный

  • 28. Бог справедливый

  • 29. Бог ревнивый

  • 30. Бог сострадающий

  • 31. Бог славный

Views 35
Rating 5.0 / 5
Added 24.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

