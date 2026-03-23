В данной книге вы найдете практические ответы на эту нужду. Ее главы подробно останавливаются на четырех обращениях в Лондонской Школе Богословия при церкви Метрополитан Табернакл, 2-4 июля 2002 года. В первом обращении, проповеди на 1 Иоанна 5, 4-5 (гл. 1-3), говорилось о том, как можно победить суетность спасительной верой в Иисуса Христа. Второе обращение показывает, как взгляд Кальвина на благочестие формирует полный и положительный ответ на проблему суетности — с богословской, духовной и личной точек зрения (гл. 4-7). Третье обращение призывает нас взращивать святость в качестве антидота против суетности (гл. 8-12). Последнее обращение, основанное на Д. Ап. 20, 28, исследует вопрос победы над суетностью служителями и всеми, кто служит Господу (гл. 13-22). Второе и третье обращение являются переработкой материала, опубликованного ранее в «Кембриджском спутнике Жана Кальвина», под редакцией Дональда Маккима (Кембридж: Юниверсити Пресс, 2004), 125-52; «Культивируя Святость», «Реформация и Пробуждение» 4.2 (Весна 1995): 81-112; и Святость: Божий призыв к освящению (Эдинбург: Баннер оф труф траст, 1994).

Джоул Р. Бики - Побеждая мир - Благодать для победы в ежедневной битве

Одесса: Христианское просвещение, 2014 г. — 200 с.

ISBN 5-8404-0259-1

Джоул Р. Бики - Побеждая мир - Благодать для победы в ежедневной битве – Содержание

Предисловие

Часть 1. Верой побеждая мир

1. Что такое победа над суетностью?

2. Практика победной жизни

3. Продлевая победу

Часть 2. Победа над миром путем благочестия

4. Что такое благочестие?

5. Общение с Христом

6. Благочестие и церковь

7. Благочестие и христианин

Часть 3. Победа над миром посредством святости

8. Призыв к взращиванию святости

9. Как взращивать святость

10. Поощрение к взращиванию святости

11. Препятствия на пути взращивания святости

12. Радость взращивания святости

13. Ваша личная жизнь

14. Ваша молитвенная жизнь

15. Ваши отношения с Богом

16. Ваша семья

17. Ваша борьба с гордостью

18. Ваша реакция на критику

19. Ваша проповедь

20. Вы как пастырь

21. Основания для вашей победы