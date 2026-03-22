Молюсь о том, чтобы вы, после изучения Библии через эту книгу, глубже оценили великие евангельские темы, затронутые Иоанном: общение, истина, праведность, умилостивление, самоанализ, религия, основанная на опыте, победа над суетой, пребывание во Христе, вера, любовь, радость, удовлетворенность, усыновление и уверенность. Да использует Святой Дух данный очерк для большего преображения нас в образ Христов и да проложит нам путь, чтобы однажды мы «увидели Его, как Он есть» (1-е Иоанна 3, 2).

Джоэл Бики - Послания Иоанна

перевод с англ. Белозеров Игорь

Одесса: Христианское просвещение, 2014. 256 с.

Джоэл Бики - Послания Иоанна - Содержание

Благодарности

Введение

1. Сущность Евангелия

2. Цели

3. Хождение во тьме или во свете

4. Что мы говорим о своем грехе

5. Умилостивление за грех

6. Твердость веры

7. Испытание любви

8. Испытание практической веры

9. Испытание отречения от мира

10. Испытание здравости учения

11. Пребывание во Христе

12. Наше славное усыновление

13. Контраст между праведностью и грехом

14. Любовь друг к другу

15. Как христиане должны реагировать на сомнения

16. Испытание лжепророков

17. Почему мы должны любить друг друга

18. Источники уверенности

19. Основные истины о вере

20. Верой побеждая мир

21. Божье свидетельство о Сыне

22. Как возрастать в уверенности

23. «Ради истины»

24. Реакция на истину

Вопросы для обсуждения