Бики - Послания Иоанна
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Молюсь о том, чтобы вы, после изучения Библии через эту книгу, глубже оценили великие евангельские темы, затронутые Иоанном: общение, истина, праведность, умилостивление, самоанализ, религия, основанная на опыте, победа над суетой, пребывание во Христе, вера, любовь, радость, удовлетворенность, усыновление и уверенность. Да использует Святой Дух данный очерк для большего преображения нас в образ Христов и да проложит нам путь, чтобы однажды мы «увидели Его, как Он есть» (1-е Иоанна 3, 2).

Джоэл Бики - Послания Иоанна

перевод с англ. Белозеров Игорь

Одесса: Христианское просвещение, 2014. 256 с.

Джоэл Бики - Послания Иоанна - Содержание

Благодарности

Введение

  • 1. Сущность Евангелия

  • 2. Цели

  • 3. Хождение во тьме или во свете

  • 4. Что мы говорим о своем грехе

  • 5. Умилостивление за грех

  • 6. Твердость веры

  • 7. Испытание любви

  • 8. Испытание практической веры

  • 9. Испытание отречения от мира

  • 10. Испытание здравости учения

  • 11. Пребывание во Христе

  • 12. Наше славное усыновление

  • 13. Контраст между праведностью и грехом

  • 14. Любовь друг к другу

  • 15. Как христиане должны реагировать на сомнения

  • 16. Испытание лжепророков

  • 17. Почему мы должны любить друг друга

  • 18. Источники уверенности

  • 19. Основные истины о вере

  • 20. Верой побеждая мир

  • 21. Божье свидетельство о Сыне

  • 22. Как возрастать в уверенности

  • 23. «Ради истины»

  • 24. Реакция на истину

Вопросы для обсуждения

Added 22.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю

