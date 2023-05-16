Бики - Жизнь во славу Бога

Многие годы я пытался найти книгу, в которой бы описывались интеллектуальные и духовные особенности кальвинизма, его влияние на церковную и бытовую жизнь человека, его нравственное и культурное значение. Мне хотелось видеть книгу, где бы автор, наш современник, объяснял читателю, что кальвинизм — это библейское, богоцентричное мировоззрение, которое проникает в сердце человека и воздействует на его повседневную жизнь, а также убедительно показывал, что кальвинизм помогает жить во славу Бога, то есть добиваться той цели, для которой человек был сотворен. Такая книга могла бы исправить те карикатурные представления о кальвинизме, которые распространены в Северной Америке и за ее пределами.

Но мои поиски не увенчались успехом. Я часто пользовался книгами Генри Митера «Основные идеи кальвинизма» и Леонарда Коппера «Достаточно ли пяти пунктов? Десять пунктов кальвинизма», а также некоторыми другими книгами, написанными о пяти пунктах кальвинизма. Но ни одно из этих произведений, каким бы хорошим оно ни было, не раскрывало всех важных, с моей точки зрения, особенностей кальвинизма. После того как я выступил с серией лекций по кальвинизму на конференции, организованной Малькольмом Уоттсом в Солсбери в Англии, прочитал те же лекции в Бразилии для движения под названием «Пуританский проект» и на конференции в австралийской Аделаиде, я еще острее ощутил нужду такой книги. Благодарю организаторов и участников этих конференций за их открытость и общение и рад тому, что наконец-то могу откликнуться на их просьбы и издать прочитанные лекции как часть книги, которая, по сути, будет введением в кальвинизм.

К написанию такой книги меня побудил и Грег Бэйли, работающий в миссии «Лигонер Министриз». Он пообещал мне, что отредактирует ее, а его миссия опубликует в издательстве «Реформейшн Траст Паблишн» при условии, что я закончу ее к первой половине 2008 года, чтобы издать в 2009 году, к 500-й годовщине со дня рождения Кальвина. Итак, я решил взяться за это дело. Сегодня я оборачиваюсь назад и благодарю Грега за то, что он установил жесткие временные рамки для этого проекта, а также за то, что он виртуозно отредактировал мою рукопись.

Мой первый вариант состоял из пятнадцати глав — к моменту завершения работы книга удвоилась в размере. Я приношу свои извинения за это и надеюсь, что размер книги не отпугнет тех, кто хочет больше узнать о кальвинизме. Однако я могу объяснить, почему книга стала такой объемной. В 8о-е годы я писал диссертацию. И отчетливо помню, как мой научный руководитель Клэр Дэвис однажды сказал, что кальвинизм настолько разносто-ронен, что одному человеку описать все его грани не под силу. С некоторой иронией в голосе он заметил, что этой разносторонностью кальвинизм и отличается от лютеранства. В 1580 году лютеране сформулировали все свое учение и смогли вместить его в одну книгу — «Книгу Согласия»1. Но кальвинистская вера оказалась намного богаче: на протяжении XVI и XVII веков было написано несколько вероисповеданий, которые условно можно разделить на три группы: англо-шотландскую, голландско-немецкую и швейцарскую. Во всех этих вероисповеданиях не было противоречий — они лишь дополняли друг друга.

Такая многогранность была присуща и богословию Кальвина. Его богословская система целостна и всеобъемлюща, поэтому она затрагивает множество аспектов жизни отдельного человека, а также общества и культуры в целом. Его целью было сделать так, чтобы Христос господствовал в каждой сфере нашего существования; только так, считал он, мы сможем прожить свою жизнь для Его славы. Поэтому кальвинизм невозможно объяснить одним учением, пятью или даже десятью пунктами! Кальвинизм настолько сложен, насколько сложна сама жизнь.

Наиболее ярко явить сущность кальвинизма на практике удалось пуританам. Поэтому когда я рассматриваю такие вопросы, как освящение (главы 14 и 15), благовесте (глава 21), брак и семейная жизнь (главы 23 и 24), то привожу их в пример. Пуритане могут научить современных верующих умению жить, будучи одной ногой здесь на этой земле, а другой — в вечности, посвящая себя прославлению Бога.

Джоэл Бики - Жизнь во славу Бога - Введение в богословие и практику кальвинизма

Дж. Бики; пер. с англ.

Минск: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2016. — 528 с.

ISBN 978-1-56769-105-4 (англ.)

ISBN 978-985-7122-21-9 (рус.)

Living for God's Glory: An Introduction to Calvinism by Joel R. Beeke

Published by Reformation Trust a division of Ligonier Ministries 400 Technology Park, Lake Mary, FL 32746

First published 2008

Джоэл Бики - Жизнь во славу Бога - Содержание - Введение в богословие и практику кальвинизма - Содержание

Предисловие (Майкл Хейкен)

Введение

Часть первая. История кальвинизма

Глава 1. Зарождение кальвинизма

Глава 2. Вероисповедание

Часть вторая. Теория кальвинизма

Глава 3. Сущность кальвинизма

Глава 4. Полная испорченность

Глава 5. Безусловное избрание

Глава 6. Масштаб искупления

Глава 7. Искупление, гарантированное некоторым

Глава 8. Непреодолимая благодать

Глава 9. Стойкость святых и уверенность в спасении.... Глава ю. Писание, благодать, вера, Христос и слава

Глава 11. Философские основания кальвинизма (Джеймс Гриер)

Часть третья. Вера кальвинизма

Глава 12. Рост в Духе (Майкл Хейкен)

Глава 13. Благочестие Кальвина

Глава 14. Теория освящения пуритан

Глава 15. Практика освящения пуритан

Часть четвертая. Церковь кальвинизма

Глава 16. Реформирование церкви (Дерек Томас)

Глава 17. Реформатское поклонение (РэйЛеннинг)

Глава 18. Истоки реформатской проповеди (Роберт Оливер)

Глава 19. Применение Слова

Глава 20. Благовестив Кальвина

Глава 21. Благовестив пуритан

Часть пятая. Практика кальвинизма

Глава 22. Богословие для всей жизни (Рэй Пеннингс)

Глава 23. Пуританский брак

Глава 24. Пуританская семья

Глава 25. Труд во славу Божью (Рэй Пеннингс)

Глава 26. Политики - служители Божьи (Рэй Пеннингс)

Глава 27. Кальвинистская этика (Нельсон Клостерман)..

Часть шестая. Цель кальвинизма

Глава 28. Доксология (Синклер Фергюсон)

Примечания

Библейский указатель