В книге рассматриваются буквальный и смысловой подходы к переводу Священного Писания. Подробно анализируются вопросы соотношения между мировоззрениями и языками различных культур мира.

Джон Бикман, Джон Келлоу - Не искажая слова Божия - Принципы перевода и семантического анализа Библии

Перевод с английского под ред. Дмитриева Д. В.

СПб., изд–во "Hoax", 1994. — с. 464

ISBN 5–7443–0004–X

Книга снабжена библиографией, подробным указателем библейских мест, предметным индексом. Все это делает книгу незаменимым пособием для преподавателей и студентов библейских школ, для переводчиков и для тех, кто собирается стать переводчиком. Безусловный интерес книга должна представлять для священнослужителей, пасторов и миссионерских организаций, а также для широкого круга филологов, лингвистов и всех, кто интересуется вопросами смыслового анализа Библии.

Джон Бикман, Джон Келлоу - Не искажая слова Божия - Принципы перевода и семантического анализа Библии - Содержание

Введение

1 Буквальный и идиоматический перевод

2 Адекватность перевода

3 Имплицитная и эксплицитная информация

4 Анализ компонентов значения слова

5 Анализ слов "СКАКАТЬ" и "ИЗБА"

6 Природа многозначности

7 Перевод многозначных слов

8 Природа метафоры и сравнения

9 Перевод метафоры и сравнения

10 Лексическая согласованность

11 Сочетаемость слов

12 Лексическая эквивалентность: понятия, общие для разных языков

13 Лексическая эквивалентность: понятия, отсутствующие в целевом языке

14 Многозначные грамматические конструкции

15 Риторические вопросы

16 Генитивная конструкция

17 Пропозиции и семантическая структура

18 Соотношение пропозиций

19 Анализ и схематическое изображение крупных семантических единиц

20 Анализ и схематический показ пропозиций в пределах абзаца

Приложения

1 Некоторые замечания по идиоматическому переводу

2 Об эксперименте по использованию основных значений слов носителями языка

3 Употребление OU и МE в вопросах и их значение

4 Некоторые случаи употребления сложных генитивных конструкций

5 Схематический анализ пропозиций Послания к Филимону

Джон Бикман, Джон Келлоу - Не искажая слова Божия - Принципы перевода и семантического анализа Библии - Предисловие автора к русскому изданию

Я рад воспользоваться случаем, чтобы написать предисловие к русскому изданию книги "Не искажая Слова Божия…", которое позволит донести ее содержание до всех тех, кто занимается или интересуется переводами Библии на другие языки, но кто не имел возможности ознакомиться с английским вариантом книги. Я очень надеюсь, что настоящее издание поможет библейским переводчикам, работающим на том огромном географическом пространстве, где русский является языком межнационального общения (lingua franca).

Однако вполне уместно задаться вопросом: зачем нужно переводить и издавать книгу, написанную двадцать лет назад? Ведь, скорее всего, она уже устарела, и на ее место пришли другие, более современные книги?

Отвечая на эти вопросы, остановлюсь на следующих моментах. Во–первых, поскольку в настоящий момент ведется очень много работы по переводу Библии, переводчики нуждаются в апробированном общем пособии такого типа.

Во–вторых, за прошедшие двадцать лет теория, которая излагается и иллюстрируется примерами в настоящей книге, не претерпела каких–либо радикальных изменений. Разумеется, как в теоретической, так и в практической области имели место определенные усовершенствования и доработки, однако за это время не появилось ничего, что полностью отменило бы принципы, изложенные в этой книге.

Наконец, в–третьих, книга полезна тем, что в ней последовательно выдержан педагогический стиль и каждый принцип снабжается примерами. Именно этим объясняется популярность данной книги среди студентов–лингвистов, будущих и настоящих переводчиков Библии.

Наиболее серьезные изменения с 1974 г. претерпела теория текстового анализа. Со многими из них можно ознакомиться в книге М. Ларсон "Смысловой перевод" (часть 5). Однако материал 17–20 глав настоящей книги не является чем–то устаревшим в том смысле, что теперь он может представлять только библиографический интерес, поскольку лингвистика продвинулась далеко вперед. Принципы, которые только начинали устанавливаться в то время, когда вышло в свет первое издание настоящей книги, теперь уже хорошо разработаны и апробированы. Вообще говоря, достаточно интересно сейчас, оглядываясь назад, видеть, как многие принципы были осознаны и реализованы уже тогда, в 1974 году. Впоследствии они были усовершенствованы, но не отменены.

Переводить Библию — это и большая честь, и большая ответственность. Пусть настоящая книга хотя бы в какой–то степени поможет нести эту ответственность и содействует появлению безупречных переводов откровения Божественной Истины всему человечеству.

Оксфорд, 1994

Джон Келлоу