Самая главная, насущная, важнейшая, но и самая пренебрегаемая, нерешенная проблема, которая когда-либо стояла перед Церковью с ее младенчества до настоящего трепещущего момента, — это проблема разделения. Все продолжающееся и широко распространенное деление церкви было скандалом во все века. Это была мастерская стратегия Сатаны. Грех разделения, возможно, послужил гибели большего количества душ, чем все другие грехи, вместе взятые. Возможно, именно это больше, чем что-либо другое, связывает руки Святого Духа и мешает Его труду по обличению мира о грехе, правде и суде.

В день Пятидесятницы Дух Святой пришел, когда церковь была в полном согласии. С тех пор Он действовал только в атмосфере любви и братства. Поэтому, без сомнения, самая важная предпосылка мировой евангелизации и пробуждения — это единство Тела Христова.

Какова основа братства, которая представляет, определяет и дает содержание этому единству? В Вебстерском словаре, словаре Нового мира, слова „собрат" и „братство" обозначают одинаковое происхождение. Другими словами, когда о двух людях говорят, что они братья, то это предполагает, что у них общее происхождение, семейные отношения. Поэтому самая первая и особенная основа для братства — это, скорее, общие предки, чем общие теории, концепции или мнения.

Если это вообще имеет какое-то значение, то оно состоит в том, что братство возрожденных верующих, членов одной и той же семьи, должно основываться более на общих духовных предках, чем общих мнениях, которые не являются существенными для спасения.

Павел Биллхаймер – Любовь покрывает

Санкт-Петербург: «Библия для всех», ОМ, 2001. – 114 с.

ISBN 5-7454-0604-6

Павел Биллхаймер – Любовь покрывает - Содержание

Рекомендация

Посвящение

Моя благодарность

Вступление

Предисловие

Введение

1. Учиться любви-агапе через отношения в поместной церкви

2. Учиться любви-агапе через различия в нормах поведения и обычаях

3. Учиться любви, превосходя деноминационные и доктринальные различия

4. Учиться любви-агапе через различия в труде Духа Святого

5. Вопросы и проблемы, которые разделяют основной вопрос богословия

6. Стремясь исцелить разделение – I. Не различие точек зрения разделяет людей

7. Стремясь исцелить разделение – II. Третья группа

8· Мост — это любовь-агапе

9. Осуждение как оно определяется

10· Самая настоятельная нужда церкви скандал веков

Примечания

Приложение