Дмитрий Бинцаровский - Протестантизм без Реформации

Бинцаровский - Протестантизм без Реформации
От редактора. Признаться честно, я раньше не видел проблему баптизма как отказ от процесса реформирования и направленность на «охранение» традиций. Это оригинальный и многообещающий подход к анализу современного состояния восточного протестантизма.
Историческая причина такой «охранительной» позиции баптизма, по мнению автора статьи, следующая: баптизм родился не в результате реформирования церкви, а в результате отделения от нее. Европейские протестанты — это реформированные католики, но восточные баптисты не могут называть себя реформированными православными.
Я совершенно согласен и с другим тезисом: для реформаторов adfontes означало возвращение не только к «древнему Писанию», но и к «древней традиции», в то время как баптисты начисто отбросили традицию и вернулись к пер-воапостольскому христианству. В этом смысле европейские протестанты были реформаторами, а восточные — сектантами.
Другими словами, западный протестантизм родился в результате реформирования, а не откалывания, если под реформированием понимать принятие и переосмысление богословской традиции прошлого.
Здесь важно сделать одно уточнение насчет «возвращения к первоапостольскому христианству». В статье совершенно верно указано, что это возвращение было полной иллюзией: на самом деле восточный баптизм просто перенял немецкие и английские богословские традиции.
Но не захотел признавать этого! Проханов и другие заявляли об уникальности восточного баптизма и считали его «последним словом Реформации»! Но на самом деле баптисты были полностью зависимы от западного богословия.
Автор также проводит блестящую параллель с русским православием, которому в эсхатологических, мессианских, апокалиптических чаяниях русского народа отводилась решающая историческая роль. А эта параллель соответствует еще одной моей гипотезе: церковное сознание — это отражение окружающего его светского сознания, а сознание секты — сознания главенствующей конфессии.
И в заключение я хочу сказать, что считаю данную статью новым словом современного русскоязычного богословия. Она задает совершенно новый стандарт богословского и исторического анализа. В ней заложен мощный импульс для реформирования восточного евангельского христианства.
Я. Вязовский
Дмитрий Бинцаровский - Протестантизм без Реформации
Минск : Позитив-центр, 2014.—40 с.
ISBN 978-985-6983-30-9
Дмитрий Бинцаровский - Протестантизм без Реформации - Вступление
Я назвал свою статью «Протестантизм без Реформации», потому что, как мне кажется, эта фраза, использованная Дитрихом Бонхеффером в совсем другом контексте, как нельзя лучше подходит для описания постсоветского протестантизма. Конечно, такое определение — «протестантизм без Реформации» — кажется странным и даже бессмысленным. Ниже на четырех примерах я постараюсь показать, почему посчитал эту фразу удачной и актуальной для нашего контекста. Но сначала необходимо кратко остановиться на понятии «постсоветский протестантизм».
Под «протестантизмом» в этой статье понимаются в первую очередь движения, которые происходят из «большого» протестантского братства советских времен (ЕХБ), в которое входили евангельские христиане, баптисты, пятидесятники и меннониты. Такое обобщение может показаться неоправданным по двум причинам: во-первых, эти движения, особенно сейчас, слишком отличаются, чтобы говорить о них как о чем-то едином; во-вторых, в постсоветское время были основаны (или возрождены) и другие протестантские церкви, не входившие в братство ЕХБ советских времен.
Тем не менее, в контексте данной статьи эти факторы несущественны, поскольку, во-первых, различия между упомянутыми движениями для поднимаемых в статье вопросов непринципиальны; во-вторых, остальные протестантские церкви на постсоветском пространстве либо очень немногочисленны, либо склоннык преувеличению степени своего отличия от церквей, выросших из братства ЕХБ (опять же — по тем вопросам, которые здесь рассматриваются).
Слово «постсоветский» служит здесь географическим, а не хронологическим указанием: понятие «протестантизм без Реформации» в этой статье описывает не только протестантизм в постсоветское время, но и весь протестантизм, развивавшийся, начиная с XIX века, на территориях, которые раньше входили в состав Советского Союза. В этом же смысле употребляются слова «восточнославянский», «русский», «русско-украинский», «евразийский», но для вступления слово «постсоветский» мне показалось самым точным. Дальше в этой статье используются разные прилагательные в зависимости от контекста. Безусловно, за этот период и на этих территориях протестантизм не был полностью однородным. Но, как и в случае со словом «протестантизм», я не смог здесь устоять перед искушением обобщения, потому что эти различия не влияют на общие выводы данной статьи[1].
Наконец, под словом Реформация (с прописной буквы) здесь имеется в виду религиозное движение, которое началось в 1517 году и ассоциируется прежде всего с именами Мартина Лютера и Жана Кальвина. Соответственно, сказанное в этой статье о реформаторах XVI века в большинстве случаев не касается так называемых радикалов (анабаптистов, рационалистов, спиритуалистов и др.), которые ни тогда, ни позднее не определяли облик Реформации.
[1] Я согласен с выводом М. Черенкова о том, что «мы еще до сих пор живем в плену баптизма советского» [Черенков, 2012: с. 81].
Привіт, де можна придбати/скачати?
Дякую
спасибо