Дмитрий Бинцаровский - Протестантизм без Реформации

От редактора. Признаться честно, я раньше не видел проблему баптизма как отказ от процесса реформирования и направленность на «охранение» традиций. Это оригинальный и многообещающий подход к анализу современного состояния восточного протестантизма.

Историческая причина такой «охранительной» позиции баптизма, по мнению автора статьи, следующая: баптизм родился не в результате реформирования церкви, а в результате отделения от нее. Европейские протестанты — это реформированные католики, но восточные баптисты не могут называть себя реформированными православными.

Я совершенно согласен и с другим тезисом: для реформаторов adfontes означало возвращение не только к «древнему Писанию», но и к «древней традиции», в то время как баптисты начисто отбросили традицию и вернулись к пер-воапостольскому христианству. В этом смысле европейские протестанты были реформаторами, а восточные — сектантами.

Другими словами, западный протестантизм родился в результате реформирования, а не откалывания, если под реформированием понимать принятие и переосмысление богословской традиции прошлого.

Здесь важно сделать одно уточнение насчет «возвращения к первоапостольскому христианству». В статье совершенно верно указано, что это возвращение было полной иллюзией: на самом деле восточный баптизм просто перенял немецкие и английские богословские традиции.

Но не захотел признавать этого! Проханов и другие заявляли об уникальности восточного баптизма и считали его «последним словом Реформации»! Но на самом деле баптисты были полностью зависимы от западного богословия.

Автор также проводит блестящую параллель с русским православием, которому в эсхатологических, мессианских, апокалиптических чаяниях русского народа отводилась решающая историческая роль. А эта параллель соответствует еще одной моей гипотезе: церковное сознание — это отражение окружающего его светского сознания, а сознание секты — сознания главенствующей конфессии.