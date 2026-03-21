Слова Аслана о том, что он уже умирал, кажутся вполне понятными. Прочитай предыдущую книгу этой серии, которая называется «Лев, колдунья и платяной шкаф», где подробно рассказывается о том, как он был убит Белой колдуньей и потом ожил. Когда ты ее прочитаешь, то, возможно, увидишь, что за этим кроется более глубокий смысл. Вся история Нарнии говорит о Христе. Иными словами, я спрашивал себя: «А что, если бы на самом деле существовал мир, подобный Нарнии, и он пошел бы по неверному пути (как это случилось с нашим миром)? Что бы произошло, если бы Христос пришел спасти тот мир (как Он спас наш)?» Эти истории служат моим ответом.

Я рассуждал, что поскольку Нарния является миром говорящих животных, то Он тоже станет Говорящим Животным, подобно тому, как Он стал человеком в нашем мире. Я изобразил Его львом, потому что:

а) лев считается царем зверей;

б) в Библии Христос называется «львом из колена Иудина»;

в) с начала работы над книгой мне виделись необычные сны о львах.

В целом вся серия книг составлена следующим образом:

«Племянник чародея» повествует о сотворении мира и о том, как зло проникло в Нарнию.

«Лев, колдунья и платяной шкаф» рассказывает о распятии и воскресении.

«Принц Каспиан» говорит о восстановлении истинной религии на месте искаженной.

«Конь и его мальчик» рассказывает о призвании и обращении язычника.

«Путешествие на Край Света» посвящено духовной жизни (в особенности Рипичипа).

«Серебряное кресло» повествует о постоянной войне против сил тьмы.

В «Последней битве» говорится о пришествии Антихриста (Обезьяны), конце света и последнем суде.

Все ли тебе понятно?

С уважением, К С. Льюис

Дерек Бинхам - Клайв Льюис и его сказки

