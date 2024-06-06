Бинсвангер - Два случая - Эллен Вест и Лола Фосс
Эллен Вест,не швейцарка,единственная дочь отца-еврея,к которому она испытывает безграничные любовь и преклонение.У нее есть два брата: один на четыре года старше ее,темноволосый и похожий на отца,и второй — младший,блондин.В то время как старший — «человек без нервов»,достаточно хорошо приспособленный к жизни и приветливый,младший — «комок нервов»,мягкий и женственный эстет.В 17 лет он на несколько недель попал в психиатрическую клинику в связи с психическим возбуждением с суицидальными идеями,после выписки из которой по-прежнему оставался легковозбудимым.В настоящий момент женат.
66-летний отец описывается ею как внешне очень сдержанный,довольно строгий и педантичный,очень замкнутый,волевой,человек действия; однако внутренне весьма мягкий4,чувствительный и страдающий от ночных депрессий и страхов,сопровождающихся приступами самоукоров подобно тому,как «захлестывает волна страха».Он плохо спит и во время утреннего пробуждения часто находится под впечатлением ночных страхов.
Сестра отца пережила психическое расстройство в день своей помолвки (?).Что касается его пяти братьев,то один застрелился в возрасте между 20 и 30 годами (подробности отсутствуют),второй покончил жизнь самоубийством,подобным образом,во время периода меланхолии,а третий — суровый аскет,просыпается очень рано и ничего не ест до полудня,считая,что в противном случае распустит себя и обленится.Два других брата были слабоумны на почве атеросклероза,и,в конце концов,оба умерли от инсульта.Отец отца (т.е.дед) как говорили,был весьма ограниченным автократом,тогда как мать отца,в противоположность супругу,по натуре была нежной,всегда умиротворяющей и у нее бывали «тихие недели»,во время которых она не говорила ни слова и сидела неподвижно на одном месте.Как говорили,все это с возрастом усилилось.
Мать бабушки — т.е.прабабушка пациентки со стороны отца тяжело страдала от маниакально- депрессивных состояний.Она происходила из семьи,которая дала много выдающихся одаренных людей,но также и много психотиков,одного из которых я лечил (известный ученый).
Бинсвангер Л. - Два случая - Эллен Вест и Лола Фосс
Пер.с англ.— М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер»,2024.— 339 с.— (Методы психотерапии).
ISBN 978-5-904994-40-2
Бинсвангер Л. - Два случая – Содержание
Вадим Руднев.ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ ИДЕАЛ ЛЮДВИГА БИНСВАНГЕРА
Людвиг Бинсвангер.ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ (пер.В.Хомик)
Примечания
Людвиг Бинсвангер. СЛУЧАЙ ЭЛЛЕН ВЕСТ. Антропологическо-клиническое исследование
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I.История случая
- Наследственность
- Жизнь-история и течение болезни
- Пребывание в Крейцлингенском санатории с 14 января по 30 марта 19__г.
- Ее смерть
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II.Экзистенциальный анализ
- Введение
- Мир
- Смерть
- Время
- Темпоральность эфирного мира
- Темпоральность мира-гробницы
- Темпоральность мира практического действия
- Ретроспектива и прогноз
- Вечность
- III.Экзистенциальный анализ и психоанализ
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IV.Психопатологический клинический анализ
- Случай Нади,описанный Жане,и случай Эллен Вест
- Феномен стыда
- Проблема стыда и шизофренический процесс
- Дальнейшие наблюдения над обжорством
- Эквивалент тревоги? Истерия?
- Аддикция и экзистенциальная одержимость?
- Компульсия,фобия?
- Итак,можем ли мы определить «страх потолстения» как фобию?
- Сверхценная идея? Бредовая идея?
- Колебания настроения: шизофренический психоз или маниакально-депрессивный психоз?
- Диагноз: развитие личности или шизофренический процесс?
- Заключение
- Примечания
Людвиг Бинсвангер.ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ЛОЛЫ ФОСС .
- Отчет
- Наследственность
- Анамнез
- Наблюдения,сделанные во время пребывания Лолы в санатории
- Катамнез
- Экзистенциальный анализ
- Жуть Ужасного
- Тайные действия врагов и Жуть Ужасного
- Материальность «Мира»
- Клинико-психопатологический анализ
- Стадия суеверия: «навязчивое чтение» и «фобия одежды»
- Аутизм и тревога
- Проблема галлюцинаций
- Примечания
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- Людвиг Бинсвангер,Ролло Мэй,Карл Роджерс. ТРИ ВЗГЛЯДА НА СЛУЧАЙ ЭЛЛЕН ВЕСТ (пер.В.Н.Цапкина)
- Литература
- Людвиг Бинсвангер.СЛУЧАЙ ЭЛЛЕН ВЕСТ (пер. А.И.Сосланд)
- Экзистенциальный анализ
- Мир
- Смерть
- Время
- Дазайн-анализ и психоанализ
- Ролло Мэй.ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЯ ЭЛЛЕН ВЕСТ (пер.В.Н.Цапкина)
- Литература
Карл Роджерс.ЭЛЛЕН ВЕСТ И ОДИНОЧЕСТВО (пер. В.Н.Цапкина)
Приводим список основных работ К.Роджерса
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