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Бинсвангер - Два случая - Эллен Вест и Лола Фосс

Бинсвангер Л. - Два случая - Эллен Вест и Лола Фосс
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy
Series Методы психотерапии (7 books)
Эллен Вест,не швейцарка,единственная дочь отца-еврея,к которому она испытывает безграничные любовь и преклонение.У нее есть два брата: один на четыре года старше ее,темноволосый и похожий на отца,и второй — младший,блондин.В то время как старший — «человек без нервов»,достаточно хорошо приспособленный к жизни и приветливый,младший — «комок нервов»,мягкий и женственный эстет.В 17 лет он на несколько недель попал в психиатрическую клинику в связи с психическим возбуждением с суицидальными идеями,после выписки из которой по-прежнему оставался легковозбудимым.В настоящий момент женат.
66-летний отец описывается ею как внешне очень сдержанный,довольно строгий и педантичный,очень замкнутый,волевой,человек действия; однако внутренне весьма мягкий4,чувствительный и страдающий от ночных депрессий и страхов,сопровождающихся приступами самоукоров подобно тому,как «захлестывает волна страха».Он плохо спит и во время утреннего пробуждения часто находится под впечатлением ночных страхов.
Сестра отца пережила психическое расстройство в день своей помолвки (?).Что касается его пяти братьев,то один застрелился в возрасте между 20 и 30 годами (подробности отсутствуют),второй покончил жизнь самоубийством,подобным образом,во время периода меланхолии,а третий — суровый аскет,просыпается очень рано и ничего не ест до полудня,считая,что в противном случае распустит себя и обленится.Два других брата были слабоумны на почве атеросклероза,и,в конце концов,оба умерли от инсульта.Отец отца (т.е.дед) как говорили,был весьма ограниченным автократом,тогда как мать отца,в противоположность супругу,по натуре была нежной,всегда умиротворяющей и у нее бывали «тихие недели»,во время которых она не говорила ни слова и сидела неподвижно на одном месте.Как говорили,все это с возрастом усилилось.
Мать бабушки — т.е.прабабушка пациентки со стороны отца тяжело страдала от маниакально- депрессивных состояний.Она происходила из семьи,которая дала много выдающихся одаренных людей,но также и много психотиков,одного из которых я лечил (известный ученый).

Бинсвангер Л. - Два случая - Эллен Вест и Лола Фосс

Пер.с англ.— М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер»,2024.— 339 с.— (Методы психотерапии).
ISBN 978-5-904994-40-2

Бинсвангер Л. - Два случая – Содержание

Вадим Руднев.ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ ИДЕАЛ ЛЮДВИГА БИНСВАНГЕРА
Людвиг Бинсвангер.ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ (пер.В.Хомик)
Примечания
Людвиг Бинсвангер. СЛУЧАЙ ЭЛЛЕН ВЕСТ. Антропологическо-клиническое исследование
  • I.История случая
    • Наследственность
    • Жизнь-история и течение болезни
    • Пребывание в Крейцлингенском санатории с 14 января по 30 марта 19__г.
    • Ее смерть
  • II.Экзистенциальный анализ
    • Введение
    • Мир
    • Смерть
    • Время
    • Темпоральность эфирного мира
    • Темпоральность мира-гробницы
    • Темпоральность мира практического действия
    • Ретроспектива и прогноз
    • Вечность
  • III.Экзистенциальный анализ и психоанализ
  • IV.Психопатологический клинический анализ
    • Случай Нади,описанный Жане,и случай Эллен Вест
    • Феномен стыда
    • Проблема стыда и шизофренический процесс
    • Дальнейшие наблюдения над обжорством
    • Эквивалент тревоги? Истерия?
    • Аддикция и экзистенциальная одержимость?
    • Компульсия,фобия?
    • Итак,можем ли мы определить «страх потолстения» как фобию?
    • Сверхценная идея? Бредовая идея?
    • Колебания настроения: шизофренический психоз или маниакально-депрессивный психоз?
    • Диагноз: развитие личности или шизофренический процесс?
    • Заключение
    • Примечания
Людвиг Бинсвангер.ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ЛОЛЫ ФОСС .
  • Отчет
  • Наследственность
  • Анамнез
  • Наблюдения,сделанные во время пребывания Лолы в санатории
  • Катамнез
  • Экзистенциальный анализ
  • Жуть Ужасного
  • Тайные действия врагов и Жуть Ужасного
  • Материальность «Мира»
  • Клинико-психопатологический анализ
  • Стадия суеверия: «навязчивое чтение» и «фобия одежды»
  • Аутизм и тревога
  • Проблема галлюцинаций
  • Примечания
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Людвиг Бинсвангер,Ролло Мэй,Карл Роджерс. ТРИ ВЗГЛЯДА НА СЛУЧАЙ ЭЛЛЕН ВЕСТ (пер.В.Н.Цапкина)
  • Литература
  • Людвиг Бинсвангер.СЛУЧАЙ ЭЛЛЕН ВЕСТ (пер. А.И.Сосланд)
  • Экзистенциальный анализ
  • Мир
  • Смерть
  • Время
  • Дазайн-анализ и психоанализ
  • Ролло Мэй.ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЯ ЭЛЛЕН ВЕСТ (пер.В.Н.Цапкина)
  • Литература
Карл Роджерс.ЭЛЛЕН ВЕСТ И ОДИНОЧЕСТВО (пер. В.Н.Цапкина)
Приводим список основных работ К.Роджерса
Views 318
Rating 5.0 / 5
Added 06.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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