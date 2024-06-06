Бинсвангер - Два случая - Эллен Вест и Лола Фосс

Эллен Вест,не швейцарка,единственная дочь отца-еврея,к которому она испытывает безграничные любовь и преклонение.У нее есть два брата: один на четыре года старше ее,темноволосый и похожий на отца,и второй — младший,блондин.В то время как старший — «человек без нервов»,достаточно хорошо приспособленный к жизни и приветливый,младший — «комок нервов»,мягкий и женственный эстет.В 17 лет он на несколько недель попал в психиатрическую клинику в связи с психическим возбуждением с суицидальными идеями,после выписки из которой по-прежнему оставался легковозбудимым.В настоящий момент женат.

66-летний отец описывается ею как внешне очень сдержанный,довольно строгий и педантичный,очень замкнутый,волевой,человек действия; однако внутренне весьма мягкий4,чувствительный и страдающий от ночных депрессий и страхов,сопровождающихся приступами самоукоров подобно тому,как «захлестывает волна страха».Он плохо спит и во время утреннего пробуждения часто находится под впечатлением ночных страхов.

Сестра отца пережила психическое расстройство в день своей помолвки (?).Что касается его пяти братьев,то один застрелился в возрасте между 20 и 30 годами (подробности отсутствуют),второй покончил жизнь самоубийством,подобным образом,во время периода меланхолии,а третий — суровый аскет,просыпается очень рано и ничего не ест до полудня,считая,что в противном случае распустит себя и обленится.Два других брата были слабоумны на почве атеросклероза,и,в конце концов,оба умерли от инсульта.Отец отца (т.е.дед) как говорили,был весьма ограниченным автократом,тогда как мать отца,в противоположность супругу,по натуре была нежной,всегда умиротворяющей и у нее бывали «тихие недели»,во время которых она не говорила ни слова и сидела неподвижно на одном месте.Как говорили,все это с возрастом усилилось.

Мать бабушки — т.е.прабабушка пациентки со стороны отца тяжело страдала от маниакально- депрессивных состояний.Она происходила из семьи,которая дала много выдающихся одаренных людей,но также и много психотиков,одного из которых я лечил (известный ученый).

Бинсвангер Л. - Два случая - Эллен Вест и Лола Фосс

Пер.с англ.— М.: Издательская группа «Альма Матер»; Издательство «Альма Матер»,2024.— 339 с.— (Методы психотерапии).

ISBN 978-5-904994-40-2

Бинсвангер Л. - Два случая – Содержание

Вадим Руднев.ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ ИДЕАЛ ЛЮДВИГА БИНСВАНГЕРА

Людвиг Бинсвангер.ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ (пер.В.Хомик)

Примечания

Людвиг Бинсвангер. СЛУЧАЙ ЭЛЛЕН ВЕСТ. Антропологическо-клиническое исследование

I.История случая Наследственность Жизнь-история и течение болезни Пребывание в Крейцлингенском санатории с 14 января по 30 марта 19__г. Ее смерть

II.Экзистенциальный анализ Введение Мир Смерть Время Темпоральность эфирного мира Темпоральность мира-гробницы Темпоральность мира практического действия Ретроспектива и прогноз Вечность

III.Экзистенциальный анализ и психоанализ

IV.Психопатологический клинический анализ Случай Нади,описанный Жане,и случай Эллен Вест Феномен стыда Проблема стыда и шизофренический процесс Дальнейшие наблюдения над обжорством Эквивалент тревоги? Истерия? Аддикция и экзистенциальная одержимость? Компульсия,фобия? Итак,можем ли мы определить «страх потолстения» как фобию? Сверхценная идея? Бредовая идея? Колебания настроения: шизофренический психоз или маниакально-депрессивный психоз? Диагноз: развитие личности или шизофренический процесс? Заключение Примечания



Людвиг Бинсвангер.ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ЛОЛЫ ФОСС .

Отчет

Наследственность

Анамнез

Наблюдения,сделанные во время пребывания Лолы в санатории

Катамнез

Экзистенциальный анализ

Жуть Ужасного

Тайные действия врагов и Жуть Ужасного

Материальность «Мира»

Клинико-психопатологический анализ

Стадия суеверия: «навязчивое чтение» и «фобия одежды»

Аутизм и тревога

Проблема галлюцинаций

Примечания

ПРИЛОЖЕНИЯ

Людвиг Бинсвангер,Ролло Мэй,Карл Роджерс. ТРИ ВЗГЛЯДА НА СЛУЧАЙ ЭЛЛЕН ВЕСТ (пер.В.Н.Цапкина)

Литература

Людвиг Бинсвангер.СЛУЧАЙ ЭЛЛЕН ВЕСТ (пер. А.И.Сосланд)

Экзистенциальный анализ

Мир

Смерть

Время

Дазайн-анализ и психоанализ

Ролло Мэй.ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЯ ЭЛЛЕН ВЕСТ (пер.В.Н.Цапкина)

Литература

Карл Роджерс.ЭЛЛЕН ВЕСТ И ОДИНОЧЕСТВО (пер. В.Н.Цапкина)

Приводим список основных работ К.Роджерса