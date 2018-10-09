Перевод избранных глав - A Response to Bart D. Ehrman M.F. Bird, C.A. Evans "How God Became Jesus" Начало — несомненно, один из важнейших моментов в любой истории. Что думали об Иисусе самые первые ученики, находившиеся у истоков Церкви? Это вопрос первостепенного значения для любого исследователя, в том числе и для Барта Эрмана, желающего рассказать убедительную историю воззрений христиан Древнего мира. Само заглавие его книги — «Как Иисус стал Богом» — уже указывает на то, что для Эрмана это своего рода сюжет с превращением по типу «Гадкого утёнка» или «Звуков музыки».

Главный герой — человек в самом обычном смысле этого слова, отвергнутый обществом и даже казнённый как политический преступник — однажды становится «Богом от Бога, Светом от Света», «единосущным Отцу» (см. Никейский Символ веры).



Майкл Бирд - Крейг Эванс и др. - Ответ Барту Эрману - Как Бог стал Иисусом - Реальные истоки веры в божественность Иисуса Христа

Электронное издание, Октябрь, 2018. Перевод осуществлен при финансовой поддержке православного миссионерского Апологетического центра «Ставрос» https://stavroskrest.ru/ Перевод избранных глав из книги «Как Бог стал Иисусом» : Петр Пашков (филолог классик, выпускник кафедры классической филологии МГУ.) Не для коммерческого использования. Майкл Бирд - Крейг Эванс и др. - Ответ Барту Эрману - Как Бог стал Иисусом - Реальные истоки веры в божественность Иисуса Христа - Содержание Глава 5 Что думали об Иисусе Христе первые христиане? - Саймон Гизеркоул

Глава 6 Проблемы с интерпретационными категориями у Эрмана - Крис Тиллинг

Глава 7 Неверное прочтение павловой христологии: Эрман и его проблемы с экзегетикой - Крис Тиллинг Майкл Бирд - Крейг Эванс и др. - Ответ Барту Эрману - Как Бог стал Иисусом - Реальные истоки веры в божественность Иисуса Христа - Что думали об Иисусе Христе первые христиане? - Саймон Гизеркоул



Эрман предполагает, что это превращение вовсе не было внезапным — напротив, оно протекало эволюционно на протяжении веков. Исследователь начинает свой отсчёт ещё до Рождества Христова и доводит его до Халкидонского Собора 451 года по Р.Х., но

самые важные события происходят всё же на ранних этапах этой истории. Ключевой момент здесь — это явления воскресшего Христа, поскольку именно по воскресении Иисус оказывается вознесён одесную Бога. Эти видения воскресшего Иисуса Эрман признаёт историческим фактом, вне связи с вопросом об историчности самого воскресения; он признает, по крайней мере, что некоторые ученики думали, что видят Иисуса. Эти видения совершенно изменили их отношение к Иисусу. Период, в который эти изменения происходили, называется учёными «переходным» и охватывает около двух десятков лет, прошедших между историческим Иисусом и появлением первых христианских текстов (т.е. ок. 30–50 гг. по Р.Х.)

Когда ученики уверились, что Иисус действительно воскрес из мёртвых, их взгляд на Его сущность поменялся радикальнейшим образом. Согласно упомянутой книге Эрмана, видения по воскресении привели учеников к вере в то, что Иисус был усыновлён Богом, стал Его Сыном и сделался — по крайней мере в каком-то отношении — божественным. В течение «переходного периода» Иисус постепенно становился в сознании христиан всё более значительным, так что в последующем стали полагать, что Он стал Сыном Бога даже раньше Своего воскресения. Одни относили Его «рождение от Бога» к моменту крещения, а другие шли ещё дальше, доходя до самого Рождества и даже зачатия. В толковании Эрмана Иисус, описанный в Павловых посланиях, предстаёт кем-то ангелоподобным, «предсуществующим»; выходит, что Иисус существовал еще до того, как стал человеком.

Главные термины, используемые Эрманом здесь и потому важные для нашей главы — это «христология возвышения» и «христология усыновления». Эта христология (то есть определённая система воззрений на Христа) берёт начало в представлении, что Иисус

был возвышен, вознесен и сел по правую руку Бога. Согласно книге Эрмана, вера древнейших учеников была следующей: после смерти Иисуса Бог вознёс Его, наделив высшей властью, и не просто наделив властью, но и «усыновив» Его, сделав Своим Сыном, пусть и не равным в божественности своему новообретённому Отцу. Но ранние христиане почитали Его даже несмотря на это неравенство, а поскольку они были иудеями, то Иисус почитался только вместе с Богом Отцом, а не как отдельное божество.

