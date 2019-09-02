«Испытавши все плохое, надо людям помогать. Я знаю вкус горя, учился сочувствовать ближним, понимать чужую скорбь. В скорбях — нынешних и грядущих — надо особенно учиться любить ближних», — пишет 82-летний протоиерей Валентин Бирюков из г. Бердска Новосибирской области в своей книге “На земле мы только учимся жить ”. Он сам перенес такие скорби, которые не каждому выпадут. И теперь хочет подставить пастырское плечо спотыкающимся, неуверенным, унывающим, немощным в вере, угадать душевную скорбь и облегчить ее.

Почти 30 лет служит священником протоиерей Валентин Бирюков. Родом из Алтайского села Колыванское, он ребенком пережил раскулачивание, когда сотни семей были брошены на заведомую погибель в глухую тайгу без всяких средств к жизни. Фронтовик, защитник Ленинграда, награжденный боевыми орденами и медалями, он знает цену труда с малых лет. Труда земного и труда духовного. Он взрастил достойный плод — вырастил троих сыновей-свя- щенников. Отец Валентин Бирюков и в преклонных годах сохранил детскую веру, остался открыт чистым сердцем и Богу, и людям. «Милые детки, милые люди Божии, будьте солдатами, защищайте любовь небесную, правду вечную», — эти слова отца Валентина, обращенные ко всем нам, я бы поставил эпиграфом к его книге.

Архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова монастыря г. Москвы

протоиерей Бирюков Валентин - На земле мы только учимся жить

Непридуманные рассказы

М.: Даниловский благовестник, 2009. 136 с.

ISBN 978-5-89101-340-7

протоиерей Бирюков Валентин - На земле мы только учимся жить - Содержание

Архимандрит Алексий (ПОЛИКАРПОВ) «В СКОРБЯХ... НАДО УЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО»

Вместо предисловия СВЕТ СОСТРАДАНИЯ

СИЛА ДУХА

ГОСПОДИ, ПРОСТИ ИХ!

«СЧАСТЛИВЫЕ ВЫ, ЧТО У ВАС ВСЕ ОТОБРАЛИ...»

«ТЕПЕРЬ Я ДОМА...»

«НА БОЖЬЮ ВОЛЮ!..»

НАКАЗАНИЕ БОЖИЕ

СНОВА-В КОЛХОЗ?

«ГДЕ ВАШ ОТЕЦ?!»

ТРАВЯНОЙ ХЛЕБ

ОБЕТ ДРУЗЕЙ

«ГОСПОДЬ ПОДСКАЗАЛ: УБЕРИ СОЛДАТ...»

«ТАКОЙ РАДОСТИ В МОЕЙ ЖИЗНИ БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО»

«РУССКАЯ МАДОННА»

ДОКУМЕНТЫ ВЕРЫ

УРОКИ ОТЦА ПИМЕНА

«РУЖЬЕ УМНЕЕ МЕНЯ!..»

ТАЙНЫЙ ПОДВИГ МОНАХА ЛЕОНТИЯ

КАК ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ХРАМ ОТКРЫЛ

«ВОТ КАКАЯ РУССКАЯ ВЕРА!»

«СИЛА БОЖИЯ В НЕМОЩИ СОВЕРШАЕТСЯ»

«ДУША ХОДИЛА»

ПОСЛЕДНЯЯ СОЛОМИНКА

В ГОРАХ ПОД СУХУМИ

НЕБЕСНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

ВЕСТНИК

«СЕЙЧАС НУЖНЫ ЛЮДИ ВЕРУЮЩИЕ...»

«Я НЕ ИМЕЛА ВЕРЫ, А ГОСПОДЬ МЕНЯ ПОЖАЛЕЛ...»

К КОМУ ПОЙДЕМ ЗА ПОМОЩЬЮ?

БЕСОВСКОЕ «ЛЕКАРСТВО»

«ПАСПОРТ» ВЕРЫ

ВОТ КАК СМЕЯТЬСЯ НАД СВЯТОСТЬЮ!

БОЖИЯ ШКОЛА

КАК ЛУКАВЫЙ ГНАЛ МЕНЯ ИЗ ЦЕРКВИ

ИСКУШЕНИЕ ВЕРБОВКОЙ

«НАМ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ!..»

ДЕДУШКИНО НАСЛЕДСТВО

ИКОНА - ЗТО ПРОПОВЕДЬ ДЛА НАС

«СЛАВЬТЕ МОЕГО СЫНА...»

КАК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ АТЕИСТОМ РАБОТАЛ

КАК ИКОНЕ ГЛАЗА ЗАВЯЗАЛИ

«НЕ МОГУ ЗАЙТИ В ЦЕРКОВЬ!..»

ПРИМИРЕНИЕ С НЕБОМ

ИВЕРСКАЯ ВЕРНУЛАСЬ!

СОВРЕМЕННЫЕ ИКОНОБОРЦЫ

ОРУЖИЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

«КОММУНИСТ, ДАЙ НАМ ХЛЕБУШКА!..»

«СНИМИ КРЕСТИК!..»

«ТЫ ОПОЗОРИЛ НАС...»

«ЧТО ВАШ КРЕСТ СО МНОЙ СДЕЛАЕТ?!»

Послесловие «ЗАЩИЩАЙТЕ ЛЮБОВЬ НЕБЕСНУЮ»

протоиерей Бирюков Валентин - На земле мы только учимся жить - Вместо предисловия - Свет сострадания

Все мы живем по различным законам. Душевное, материальное правило — оно простое, очевидное. Букву пропустили — смысл слова меняется, цифру пропустили — расчеты неверные получаются, вот вам и авария. А если нарушается закон духовный ? Тут такая «авария» может произойти — настоящая духовная катастрофа! Хотя последствия попрания духовных законов не для всех так ясны, как следствия нарушений законов земных... Вся наша настоящая жизнь обличает нас в том, что все мы — преступники Закона Божиего. Заповеди нарушаем, а исправиться не хотим. Не видим, не ощущаем своей личной вины, как будто творящееся вокруг беззаконие нас не касается. В Бердске, где я живу и служу Господу, например, то и дело встречаю девочек, без всякого стеснения курящих прямо на улице. Подхожу к ним:

— Здравствуйте, девочки. Почему вы курите ? Как вам родители разрешают это?

— А папа и мама сами курят...

Вот вам и исток нынешнего разврата — от самих родителей. Если они не запрещают своим чадам смотреть скверные передачи по телевизору, потому что «детям нравится» или потому что «все смотрят», — сколько горя, сколько несчастья бывает посеяно таким равнодушием! И дети нам не скажут доброго слова за эти нарушения нравственного закона. Сами родители не хотят понимать духовного — вот и горе, вот и несчастье, вот и «авария»: детки малые, девочки прямо на уроках скверные слова говорят...

Я помню, когда мы учились, у нас и понятия не было о хульном слове. Мы никогда не думали, чтобы обидеть кого-то или чужое взять. Не потому, что мы какие-то особенные были, — просто понятие о послушании, о правде все-таки еще не было разрушено, несмотря на господство безбожной власти. А сейчас вместо христианской нравственности — разруха и обман. Вот потому и скорбей так много. Но и скорби, попущенные Богом для исцеления души, часто вызывают у нас ожесточение. Появляется озлобление на всех и вся — бывает, готовы все керосином облить, спичку поднести, пусть все сгорит. Так действует скорбь в иных людях. Это потому, что враг, сатана, разжигает в нас зависть, покушаясь на Промысел Божий, на Небеса. Он сам не может терпеть чужой радости и благоденствия, так как в нем нет любви и даже малейшего терпения, он должен только мстить — и нас в такое состояние затягивает. Но забудем ли, что скорбь Христова каждого христианина касается, забудем ли, как Христос говорил, что скорбями и болезнями будут спасаться души наши? За свою жизнь я много встречал людей, страдавших ради Христа. И не только мучеников за веру. А и тех, кто принял житейское, земное страдание как дар Божий для спасения души, кто через свою скорбь начал жалеть и понимать всех несчастных, страждущих. Чтобы понимать горе другого, чтобы любить, чтобы помочь, человек должен сам испытать искушение — как говорит Христос.

Кто знает вкус этого горя, этого страдания, тот сожалеет о боли другого, понимает его скорбь, сочувствует — ведь у него свое воспоминание о такой же боли, он знает, как это тяжело. Когда человек прошел скорбь, он будет обязательно любить, жалеть, помогать, сострадать, переживать, он ближнему никогда не сделает плохого. Даже врагу, которого он будет понимать и прощать. Ведь даже в пот момент, когда нас обижают, — обидчик тожерасстраивается, и в голове у него стучит, и сердце стучит, и давление поднимается, и плохо спится, и таблетки не помогают. Сказать-то о многом бы надо. Но не знаю, будет ли кому польза от этого, научат ли кого истории, собранные в той книге. Я не собирался их публиковать, только рассказы- юл людям Божиим для спасения души — за мной записали ти рассказы. Не дерзаю оценивать их. Только бы помочь деток спасти от одичания души. И понять всем нам, что среди беззаконий наша задача — защищать правду, любовь, Закон Небесный. Это Евангелие. Это Небесное Письмо, Господом для нас написанное, это источник нашей благодатной жизни. Это путь во Царствие Небесное.