Бивен Эдвин Роберт - Царство селевкидов - Величайшее наследие Александра Македонского

Бивен - Царство селевкидов
Часто мы слышим расхожую фразу — «неизменный Восток». Но тем не менее ничто так не поражает мыслящего путешественника на Востоке, как контраст между настоящим и намного более великим прошлым, следы которого мы видим на каждом шагу. Кажется, что ты ступаешь по огромному кладбищу. Везде гробницы — могилы в одиноких холмах, где уже нет живущих, могилы не только людей, но и целых городов — или же встречаются и непогребенные города, останки которых одиноко торчат над землей, словно кости позабытого скелета. Рядом с убогими городками, хижинами кочевников, заброшенными полями наших дней — остатки имперской роскоши, дворцов и храмов, театров и колоннад, следы бесчисленных людей. Этот древний мир так окончательно погиб и умер, а современность кажется такой чуждой, что путешественник уже готов задаться вопросом: может быть, тот мир уже никак не связан с нынешним, может, то, другое племя отрезано от тех людей, что он видит сейчас, каким-то всеразрушающим потопом.
Однако именно своеобразие этих чувств, которые должны охватывать европейского путешественника при виде всего этого, заставляет его понять, что существует некая более близкая связь между ним и некоторыми из этих обрывков древности — более близкая, нежели между ним и живыми людьми в этой стране. Руины, на которые он смотрит, не являются отражением какого-то странного и загадочного ума, как у египтян или жителей древней Мексики: это знакомые классические формы, к которым взгляд его привык уже в родной стране; в его сознании они связываются с цивилизацией, из которой родилась его собственная. Что же они делают здесь, среди людей, которым дух, вырастивший и сформировавший все это, абсолютно неведом? Европейский путешественник, наверное, начнет догадываться, что история, которая скрывается за этими памятниками, представляет особый интерес для него лично. Часть этой истории — труд, свершенный династией Селев-кидов в бурную переходную эпоху на сцене мира две тысячи лет назад, — и должна прояснить данная книга.
Дом Селевкидов особенно интересен не характерами самих царей. Интересны обстоятельства, в которых они оказались. Все эти цари были (со всех сторон и во всех отношениях) царями греческими, но сферой их империи стала Азия. Они оказались призваны руководить процессом, посредством которого эллинизм проник в чуждый мир, приходя в контакт с другими традициями, изменяя их и изменяясь при этом сам. И этот процесс зависел от них.
Бивен Эдвин Роберт - Царство селевкидов - Величайшее наследие Александра Македонского
Пер Н. Ю. Живловой
М.: Центрполиграф, 2023, 607 с.
Великие империи мира
ISBN 978-5-227-10204-1
Бивен Эдвин Роберт - Царство селевкидов - Величайшее наследие Александра Македонского - Оглавление
Книга первая
- Глава 1. Эллинизм на Востоке
- Глава 2. Природная среда
- Глава 3. Пердикка
- Глава 4. События на Востоке, 321—316 гг. до н. э.
- Глава 5. Селевк завоевывает Восток
- Глава 6. От Ипса до смерти Селевка
- Глава 7. Проблемы Малой Азии
- Глава 8. Антиох I (Сотер)
- Глава 9. Антиох II (Теос)
- Глава 10. Селевк II (Каллиник) и Селевк III (Сотер)
- Глава 11. Сирия
- Глава 12. Вавилония
- Глава 13. Иран
- Глава 14. Индия
- Глава 15. Первые годы правления Антиоха III (223—216 до н. э.)
- Приложения
Книга вторая
- Глава 16. Ахей
- Глава 17. Возвращение Востока
- Глава 18. Завоевание Палестины
- Глава 19. Наступление на Запад
- Глава 20. Война в Греции
- Глава 21. Война в Ази
- Глава 22. Мирный промежуток
- Глава 23. Антиох IV и завоевание Египта
- Глава 24. Антиох — явление божества
- Глава 25. Антиох и евреи
- Глава 26. Антиох V Евпатор и управление Лисия
- Глава 27. Деметрий Сотер
- Глава 28. Александр I и восхождение Птолемеев
- Глава 29. Критская тирания
- Глава 30. Антиох Сидет
- Глава 31. Последняя агония
- Глава 32. Правительство, двор и армия
- Приложения
Примечания
Эх, вот мне бы все это в молодости, когда я с увлечением занмался эллинизмом! Но тогда о Селевкидаъ была только очень хорошая книга Бикермана, я ее смог купить в СПб...