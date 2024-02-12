Бивен Эдвин Роберт - Царство селевкидов - Величайшее наследие Александра Македонского

Часто мы слышим расхожую фразу — «неизменный Восток». Но тем не менее ничто так не поражает мыслящего путешественника на Востоке, как контраст между настоящим и намного более великим прошлым, следы которого мы видим на каждом шагу. Кажется, что ты ступаешь по огромному кладбищу. Везде гробницы — могилы в одиноких холмах, где уже нет живущих, могилы не только людей, но и целых городов — или же встречаются и непогребенные города, останки которых одиноко торчат над землей, словно кости позабытого скелета. Рядом с убогими городками, хижинами кочевников, заброшенными полями наших дней — остатки имперской роскоши, дворцов и храмов, театров и колоннад, следы бесчисленных людей. Этот древний мир так окончательно погиб и умер, а современность кажется такой чуждой, что путешественник уже готов задаться вопросом: может быть, тот мир уже никак не связан с нынешним, может, то, другое племя отрезано от тех людей, что он видит сейчас, каким-то всеразрушающим потопом.

Однако именно своеобразие этих чувств, которые должны охватывать европейского путешественника при виде всего этого, заставляет его понять, что существует некая более близкая связь между ним и некоторыми из этих обрывков древности — более близкая, нежели между ним и живыми людьми в этой стране. Руины, на которые он смотрит, не являются отражением какого-то странного и загадочного ума, как у египтян или жителей древней Мексики: это знакомые классические формы, к которым взгляд его привык уже в родной стране; в его сознании они связываются с цивилизацией, из которой родилась его собственная. Что же они делают здесь, среди людей, которым дух, вырастивший и сформировавший все это, абсолютно неведом? Европейский путешественник, наверное, начнет догадываться, что история, которая скрывается за этими памятниками, представляет особый интерес для него лично. Часть этой истории — труд, свершенный династией Селев-кидов в бурную переходную эпоху на сцене мира две тысячи лет назад, — и должна прояснить данная книга.

Дом Селевкидов особенно интересен не характерами самих царей. Интересны обстоятельства, в которых они оказались. Все эти цари были (со всех сторон и во всех отношениях) царями греческими, но сферой их империи стала Азия. Они оказались призваны руководить процессом, посредством которого эллинизм проник в чуждый мир, приходя в контакт с другими традициями, изменяя их и изменяясь при этом сам. И этот процесс зависел от них.

Бивен Эдвин Роберт - Царство селевкидов - Величайшее наследие Александра Македонского

Пер Н. Ю. Живловой

М.: Центрполиграф, 2023, 607 с.

Великие империи мира

ISBN 978-5-227-10204-1

Бивен Эдвин Роберт - Царство селевкидов - Величайшее наследие Александра Македонского - Оглавление

Книга первая

Глава 1. Эллинизм на Востоке

Глава 2. Природная среда

Глава 3. Пердикка

Глава 4. События на Востоке, 321—316 гг. до н. э.

Глава 5. Селевк завоевывает Восток

Глава 6. От Ипса до смерти Селевка

Глава 7. Проблемы Малой Азии

Глава 8. Антиох I (Сотер)

Глава 9. Антиох II (Теос)

Глава 10. Селевк II (Каллиник) и Селевк III (Сотер)

Глава 11. Сирия

Глава 12. Вавилония

Глава 13. Иран

Глава 14. Индия

Глава 15. Первые годы правления Антиоха III (223—216 до н. э.)

Приложения

Книга вторая

Глава 16. Ахей

Глава 17. Возвращение Востока

Глава 18. Завоевание Палестины

Глава 19. Наступление на Запад

Глава 20. Война в Греции

Глава 21. Война в Ази

Глава 22. Мирный промежуток

Глава 23. Антиох IV и завоевание Египта

Глава 24. Антиох — явление божества

Глава 25. Антиох и евреи

Глава 26. Антиох V Евпатор и управление Лисия

Глава 27. Деметрий Сотер

Глава 28. Александр I и восхождение Птолемеев

Глава 29. Критская тирания

Глава 30. Антиох Сидет

Глава 31. Последняя агония

Глава 32. Правительство, двор и армия

Приложения

Примечания