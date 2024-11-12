"Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на ум человеку, что приготовил Бог тем, кто любит Его" ( 1 Кор. 2:9 ). Эти слова передают картину потрясающего, восхитительного существования, не поддающегося описанию, которая простирается далеко за пределы нашего представления о том, как может жить простой смертный. Возможно, вы раньше слышали это место Писания и думали, что оно относится только к небесной славе. Но на самом деле этот стих относится и к нашему времени! Далее, апостол Павел продолжает: «А мы знаем об этом, потому что нам Бог открыл [это] Духом Своим» (ст. 10).

Автор послания жил во времена зарождения церкви; благодаря этому человеку, Бог открыл нам то, что прежде было сокрыто от людских глаз, ушей и представления. Описывая данные ему полномочия, апостол написал следующие слова:

Моя задача состоит в том, чтобы открыть и сделать понятным всем то, что Бог, Сотворивший все в начале, тайно, скрывал от вечности. Через последователей Иисуса, таких, как мы, собранных в церквях, этот uсключительный Божий план становится известным, и о нем говорят даже ангелы! (Еф. 3:9, 10).

Есть Личность, Которая больше чем кто-либо хочет, чтобы вы жили исключительной выдающейся жизнью. Ваш Небесный Отец, который, как и любой земной, приходит в восторг, радуясь достижениям, успехам и счастью Своих детей. Его имя - Бог. И ничто на свете не доставляет Ему большую радость, чем видеть, как вы раскрываете свой потенциал.

Экстраординарный план Бога возможно осуществить, только если мы будем жить исключительной выдающейся жизнью. Давайте вместе предоставим ангелам тему для разговоров!

Джон Бивер - Экстраординарная жизнь