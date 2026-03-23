Бивер - Умножайте данный Богом потенциал

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Эта история произошла в 2012 году. Я должен был проповедовать в одной церкви в районе Лос-Анджелеса на богослужениях в выходные. Обычно я прилетаю ближе к вечеру в субботу, провожу вечернее субботнее служение и утреннее воскресное и возвращаюсь домой в воскресенье днем. На этот раз в моем распорядке намечались перемены.

Один из партнеров нашего служения, назову его Стэн, узнав, что я буду в Лос-Анджелесе, позвонил мне и спросил, не хотел бы я поиграть в гольф в известном загородном клубе «Ривьера». Мне не нужно было долго раздумывать, потому что я давно мечтал поиграть на поле этого клуба. Я воодушевленно ответил: «Конечно да, с удовольствием!»

Дело в том, что за более чем тридцать пять лет поездок и проповеди Слова Божьего время от времени в моих посланиях я вскользь упоминаю о моей любви к гольфу. За эти годы незапланированным, но приятным последствием этого было несколько предложений поиграть в лучших гольф-клубах мира. Безусловно, это был один из подобных случаев.

Это приглашение было особенным. «Ривьера» — престижный частный клуб, в который очень трудно попасть. Каждый год на поле этого клуба проводится чемпионат по гольфу PGA, который называется Genesis Invitational (в прошлом «Открытый чемпионат Лос-Анджелеса»). В этом клубе проводились и другие крупные турниры — несколько открытых чемпионатов США, чемпионаты Ассоциации профессиональных игроков гольфа, чемпионатов США среди любителей и другие известные турниры.

Стэн заехал за мной рано утром в субботу на раунд мечты. Этот день был особенно приятен мне еще и потому, что один из моих близких друзей, Аарон Баддели, выиграл открытый чемпионат Лос-Анджелеса всего годом ранее. Я предвкушал эту игру, мысленно воспроизводя некоторые из его выдающихся ударов, которые принесли ему победу в 2011 году!

Я прошел первые четыре лунки, отставая на три удара (нервы взяли вверх), но завершил раунд, опережая на два удара. Стэн и я замечательно провели время; это утро хорошо запомнилось нам.

Джон Бивер – Умножайте данный Богом потенциал

Messenger International, 2021. – 360 с.

ISBN: 978-1-937558-25-3

Джон Бивер – Умножайте данный Богом потенциал - Содержание

Об этой книге

  • 1. Введение

  • 2. Дарованные способности

  • 3. Честная самооценка

  • 4. Управление

  • 5. Верность

  • 6. Усердие и умножение

  • 7. Великое умножение

  • 8. Стратегические идеи

  • 9. Вложение

  • 10. Стимул

  • 11. Подражание

  • 12. Препятствия к умножению. Часть I

  • 13. Препятствия к умножению. Часть II

  • 14. Раскрытие и развитие даров

  • 15. Помазание

Приложение

Слова благодарности

Примечания

Added 23.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

