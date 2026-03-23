Бивер - Вне конкуренции

У вас когда-нибудь были соперники? Я не имею в виду простые дружественные соревнования в спорте. И не имею в виду младенцев, борющихся за внимание и нежность своих родителей. Мне представляется соперник более серьезного порядка. Это противник, который вовсе не похож на друга или члена семьи.

На поле сражения он преследует цель не просто победить, а вовсе избавиться от конкурента. Но что, если бы вы обнаружили, что жизнь, о которой вы всегда мечтали, лежит за пределами этого соперничества? Что, если бы вы узнали, что вам нет нужды проигрывать, чтобы выйти из игры? Что, если бы вы обнаружили, что вы вообще не можете проиграть? Что, если бы вы не только думали нестандартно, но еще и жили нестандартно? Много лет назад я читала книгу, в которой автор предпо- лагал, что конец света, который, как мы знаем, непременно настанет, придет через повсеместное отчуждение (а не вторжение пришельцев). В книге говорилось, что придет время, когда мир разделится на два противоборствующих лагеря или школы мысли. В таком климате повсеместного разделения ничего не стоит натравить враждующие группы друг на друга, чтобы они воевали до тех пор, пока не наступит полный апокалипсис.

Любое систематическое разделение такого масштаба начнется в гораздо более узком кругу. Оно может начаться с домов, когда израненные люди с разбитыми сердцами будут создавать разбитые семьи. Существуют очень реальные силы, которые сеют ложные истины, терзая ум, волю и эмоции человека, чтобы заставить его наброситься сначала на себя, затем на остальных. Трудно избежать людей, которые говорят, что мы недостаточно хороши, недостаточно молоды, умны, быстры и богаты. Нас атакуют, ожидая, что мы смиримся и подчиним себя их ожиданиям. Но природа человека такова, что он стремится уклониться от этого бесконечного измывательства над собой, заставляющего поверить, что ему всего недостаточно. Когда измывательство достигает критической точки, некоторые идут на уступки, начинают подстраиваться, копировать, другие занимают оборонительную позицию и начинают метать тветные обвинения. Мы судим других, когда чувствуем осуждение. Мы позорим других, когда позорят нас. Мы ненавидим других, когда не любим себя. Мы недалеки от желания грабить других, когда чувствуем, что грабят нас.

Лиза Бивер - Вне конкуренции

Прими себя, уникальную и неповторимую, и исполни свою цель в век смуты и уподобления

М., Золотые страницы, 255 с.

ISBN: 978-5-919-4305-06

Лиза Бивер - Вне конкуренции – Содержание

Личность вне конкуренции Наш Бог вне конкуренции Наше обетование вне конкуренции Не смейте сравнивать! Когда на вас смотрят как на соперницу Пол вне конкуренции Конкуренция между страхом и любовью Глубокие колодцы и колодцы желаний Дочь вне конкуренции Жизнь вне конкуренции

