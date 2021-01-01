Жерар Бийон, Филип Грюзон - Как читать Ветхий Завет - Первый Завет - анализ текстов

Нигде в Библии вы не найдете само слово «Библия» . Вместе с тем, часто можно встретить такие термины, как Слово Божие, Священное Писание, Книга Закона, Книга Завета, Книги наших отцов и т.д.

Большинство книг иудейской Библии подверглись редакции между VII и I веками до Р.Х. В начале III века до Р.Х. они были переведены на греческий язык (так называемый перевод Семидесяти, см. стр. 158). В конце I века раввины установили свой канон, иными словами, нормативный перечень, состоящий из 24 книг, написанных на и врите и разделенных на три части (см. стр. 1 4).

Во II и III веках христиане составили собственный канон, отличный от иудейского, поделив его на две части : Ветхий и Новый Завет. « Ветхий» означает в данном случае «первый». Слово «завет», по-латински testaтentит, значит «Союз» . В христианском понимании союз между Богом и человечеством - это состоящая из двух периодов история: первого, или Ветхого, Завета с израильским народом, и Нового 3авета, заключенного во Христе.