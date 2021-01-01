Бийон, Грюзон - Как читать Ветхий Завет
Нигде в Библии вы не найдете само слово «Библия» . Вместе с тем, часто можно встретить такие термины, как Слово Божие, Священное Писание, Книга Закона, Книга Завета, Книги наших отцов и т.д.
Большинство книг иудейской Библии подверглись редакции между VII и I веками до Р.Х. В начале III века до Р.Х. они были переведены на греческий язык (так называемый перевод Семидесяти, см. стр. 158). В конце I века раввины установили свой канон, иными словами, нормативный перечень, состоящий из 24 книг, написанных на и врите и разделенных на три части (см. стр. 1 4).
Во II и III веках христиане составили собственный канон, отличный от иудейского, поделив его на две части : Ветхий и Новый Завет. « Ветхий» означает в данном случае «первый». Слово «завет», по-латински testaтentит, значит «Союз» . В христианском понимании союз между Богом и человечеством - это состоящая из двух периодов история: первого, или Ветхого, Завета с израильским народом, и Нового 3авета, заключенного во Христе.
Жерар Бийон, Филип Грюзон - Как читать Ветхий Завет - Первый Завет - анализ текстов
Санкт - Петербургский католический региональный Центр катехизации , 2010г. - 159 с.
ISBN: 978-5-94331-140-6
Жерар Бийон, Филип Грюзон - Как читать Ветхий Завет - Первый Завет - анализ текстов - Содержание
Первый Завет
Введение
Пятикнижие
- Бытие 1-11: Начала
- Бытие 12-50: Патриархи
- Исход, Левит, Числа
- Второзаконие
Пророки
- От Иисуса Навина до Давида
- От Соломона до Вавилонского плена
- Пророки VIll века
- Пророки VII века
- Книга Исайи
- Конец эпохи Пророков
Прочие Писания
- Псалтирь
- Книга Иова
- Премудрости, пять свитков
- Даниил, Ездра-Неемия, Паралипоменон
Второканонические книги
- Книги Маккавеев, Иудифи, Даниила и Есфири (дополнения)
- Книги Товита, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Премудрости Соломона, Баруха, Послание Иеремии
Жерар Бийон, Филип Грюзон - Как читать Ветхий Завет - Первый Завет - анализ текстов - Первый Завет
Первый Завет - это книга - вызов.
Несмотря на то что она стала источником вдохновения для художников, архитекторов, композиторов, поэтов и писателей , послужила предметом множества комментариев, мы почти ни чего не знаем о ней. Это руководство было разработано нами для того, чтобы лучше узнать эту книгу.
В отличие от пособия Этьена Шарпантье, увидевшего свет под этим же названием в 1980 году, данное руководство не стремится к исторической последовательности . Дело в том, что с того времени многие исторические факты относительно патриархов, исхода, израильских царей, периода пленения, и даже даты возникновения Библии были опровергнуты. Споры, подпитываемые археологическим и находкам и, изучением цивилизаций Древнего Востока, тщательным исследованием самих ветхозаветных текстов, не утихают по сей день.
В предложенном руководстве мы будем придерживаться литературной последовательности . Даже если нам неизвестна точная дата создания Ветхого Завета, эта книга, в первую очередь, удивляет своим и повествовательным и поэтическим и достоинствами , своим стилем , образами , своим взглядом на мир, суждениями о человеческом бытии и Боге . Ее ценность определяется не одним лишь историческим контекстом, в котором она была создана, но также чувствам и и мыслями, пробуждаемым и в читателе. После общего введения, где указаны также главные события истории Израиля , следуют шестнадцать глав, схематически разбитые на четыре части. Это деление соответствует экуменическому переводу Библии (ТОВ): Пятикнижие, Пророки, Письменность Мудрых Израиля, второканонические книги.
спасибо