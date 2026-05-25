Бланшар - Секрет – Что знают и делают великие лидеры
Книга раскрывает «секрет» великих лидеров через историю молодой руководительницы Дебби, которая сталкивается с падением результатов команды и начинает путь наставничества. В центре повествования — вопрос о том, что такое подлинное лидерство и почему оно не сводится к должности, власти или формальному управлению.
Авторы показывают лидерство как служение: великий лидер прежде всего служит людям, развивает характер и навыки, помогает команде двигаться к цели, добиваться результатов и расти. Книга написана в форме деловой притчи и предназначена для тех, кто хочет практически применять принципы лидерства в работе и жизни.
Бланшар Кен, Миллер Марк – Секрет – Что знают и делают великие лидеры
Бланшар Кен, Миллер Марк. Секрет: что знают и делают великие лидеры / пер. Александра Соловьева; предисл. Джона Максвелла. – ООО Издательский дом «Рифформа», 2012. – 119 с.
ISBN 978-5-905145-06-3
Бланшар Кен, Миллер Марк – Секрет – Содержание
Предисловие Джона Максвелла
Возможность
Встреча
Секрет
Куда вы движетесь?
Что важнее всего?
Озарение и импульс
Что и как можно улучшить?
Что такое успех?
Насколько вам доверяют?
Лидеры, которые служат
Повторение пройденного
Передача эстафеты
Благодарственное слово
Об авторах
No comments yet. Be the first!