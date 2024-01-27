Бланшард Джон - Оправдан перед Богом

Это были вполне обычные молодые ребята, веселившиеся в молодежном клубе. Вообще-то место здесь было шумное, оживленное, в зале постоянно играла музыка. Но вот проигрыватель выключили, и гул затих. По мере того, как я говорил им о необходимости личной веры в Бога, эти ребята становились все более и более серьезными. Освоившись, наконец, они стали задавать вопросы.

— Я хочу кое о чем спросить,— начал лидер клуба,— но сначала разрешите мне уточнить некоторые вещи. Я не христианин. Во всяком случае, я себя им не считаю. Но я человек искренне ищущий...

Теперь я уже не помню, о чем он тогда спрашивал. Но я отчетливо помню облик этого мыслящего юноши, достаточно честного, чтобы сформулировать свое отношение к религии вообще и к христианству в частности. Он назвал себя «человеком искренне ищущим».

Я думаю, читатель, что ты тоже человек ищущий!

В конце концов, ты, может быть, и не дочитал бы до этих строк, если бы тебя не интересовали ответы на очень важные вопросы: о Боге, о жизни, о религии и о вере.

Быть может, ты никогда не был религиозным человеком, но состояние сегодняшнего мира, события в твоей семье или в личной жизни побудили тебя начать размышлять о Боге.

Быть может, раньше ты ходил в церковь или в воскресную школу, а потом перестал, и вот теперь ты стал думать: а был ли в этом какой-то смысл вообще?

Быть может, ты продолжаешь ходить в церковь, но это не приносит тебе радости и не имеет никакого значения для твоей реальной жизни. В таком случае это только формальность, от которой ты не получаешь никакого удовлетворения.

Джон Бланшард - Оправдан перед Богом - Книга предназначена в помощь тем, кто стремится обрести личную веру в Бога

Издательство «Христианское просвещение», 1993. – 155 с.

Джон Бланшард - Оправдан перед Богом – Содержание

Введение

1. Истина

Библия до конца истинна

Библия во всякое время истинна

2. Проблема

Кто такой Бог?

Человек Кто Он?

3. Тупик

Надежда на происхождение

Надежда на соблюдение обрядов

Надежда на религиозность

Надежда на благочестие

4. Выход есть!

Ветхий Завет

Новый Завет

5. Необходимые требования

Тебе необходимо родиться свыше

...Тебе_ необходимо обращение

6. Новый путь