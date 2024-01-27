Бланшард Джон - Оправдан перед Богом
Это были вполне обычные молодые ребята, веселившиеся в молодежном клубе. Вообще-то место здесь было шумное, оживленное, в зале постоянно играла музыка. Но вот проигрыватель выключили, и гул затих. По мере того, как я говорил им о необходимости личной веры в Бога, эти ребята становились все более и более серьезными. Освоившись, наконец, они стали задавать вопросы.
— Я хочу кое о чем спросить,— начал лидер клуба,— но сначала разрешите мне уточнить некоторые вещи. Я не христианин. Во всяком случае, я себя им не считаю. Но я человек искренне ищущий...
Теперь я уже не помню, о чем он тогда спрашивал. Но я отчетливо помню облик этого мыслящего юноши, достаточно честного, чтобы сформулировать свое отношение к религии вообще и к христианству в частности. Он назвал себя «человеком искренне ищущим».
Я думаю, читатель, что ты тоже человек ищущий!
В конце концов, ты, может быть, и не дочитал бы до этих строк, если бы тебя не интересовали ответы на очень важные вопросы: о Боге, о жизни, о религии и о вере.
Быть может, ты никогда не был религиозным человеком, но состояние сегодняшнего мира, события в твоей семье или в личной жизни побудили тебя начать размышлять о Боге.
Быть может, раньше ты ходил в церковь или в воскресную школу, а потом перестал, и вот теперь ты стал думать: а был ли в этом какой-то смысл вообще?
Быть может, ты продолжаешь ходить в церковь, но это не приносит тебе радости и не имеет никакого значения для твоей реальной жизни. В таком случае это только формальность, от которой ты не получаешь никакого удовлетворения.
Джон Бланшард - Оправдан перед Богом - Книга предназначена в помощь тем, кто стремится обрести личную веру в Бога
Издательство «Христианское просвещение», 1993. – 155 с.
Джон Бланшард - Оправдан перед Богом – Содержание
Введение
1. Истина
- Библия до конца истинна
- Библия во всякое время истинна
2. Проблема
- Кто такой Бог?
- Человек Кто Он?
3. Тупик
- Надежда на происхождение
- Надежда на соблюдение обрядов
- Надежда на религиозность
- Надежда на благочестие
4. Выход есть!
- Ветхий Завет
- Новый Завет
5. Необходимые требования
- Тебе необходимо родиться свыше
- ...Тебе_ необходимо обращение
6. Новый путь
- Это путь открытый
- Это путь беспрекословного послушания
- Это путь огромных возможностей
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