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Бланшард - Куда смотрит Бог, когда творится зло?

Джон Бланшард - Куда смотрит Бог, когда творится зло?
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Утверждая возможность отношений человека и Бога, Библия открывает нам, что Бог захотел решить проблему человеческих страданий и невероятно высокой ценой уничтожил зло. Он добился этого в Иисусе Христе. В популярной рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» Мария Магдалина поет: «Он — человек, просто человек».

Вложив эти слова в уста своего персонажа, автор оперы был прав и неправ одновременно. Библия однозначно утверждает, что Иисус Христос был настоящим человеком, хотя по Своим словам и делам Он намного превосходил любого из шестидесяти миллиардов человек, живших когда-либо на земле. В детстве Его учили стоять, ходить, говорить и писать, кушать и одеваться. Он уставал, испытывал голод и жажду. Он «плакал», когда видел, что другие страдают (Лк. 19:41); Он «радовался», когда слышал хорошие новости (Лк. 10:21). Более того, Он был, «подобно нам, искушен во всем» (Евр. 4:15).

Джон Бланшард - Куда смотрит Бог, когда творится зло?

Пер. с англ. Е. Ф. Марчука

2-е изд.

Мн.: МФЦП, 2008. 48 с.

ISBN 978-985-454-414-4

Джон Бланшард - Куда смотрит Бог, когда творится зло? - Содержание

  • Бог на скамье подсудимых

  • Стихийные бедствия

  • Цунами

  • Болезни — часть замысла?

  • Несчастные случаи

  • Человек человеку волк

  • Вопросы

  • Неоспоримые факты

  • Библия говорит

  • Запятнанная планета

  • Почему Бог не вмешивается?

  • Досье на Бога

  • Рупор Божий

  • Человек, который был Богом

  • Страдающий Спаситель

  • Зло, страдания и ты

  • P. S

  • Пользуйтесь случаем

Джон Бланшард - Куда смотрит Бог, когда творится зло? - Пользуйтесь случаем

За день до теракта 11 сентября один пассажир самолета «Америкэн Эйрлайнз» заметил, как стюардесса пыталась разбить лед бутылкой. Он знал, что она может пораниться, и попытался остановить ее. Удивленная таким вниманием с его стороны, стюардесса разговорилась с ним, а после даже взяла у него христианскую брошюру. Она сказала, что за последние дни это уже шестая по счету брошюра, которая оказывается у нее в руках. «Что Бог от меня хочет?» — спросила стюардесса у заботливого пассажира. «Вашу жизнь», — ответил он и рассказал о том, как важно примириться с Богом. Не прошло и двадцати четырех часов, как девушка погибла — она летела на том самолете, который первым врезался в здание Мирового торгового центра. Прежде чем закрыть эту брошюру, подумайте вот о чем. Бог дает нам удивительное обещание: «И взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). Но Он не будет звать нас вечно: «Ищите Господа, когда можно найти Его\ призывайте Его, когда Он близко» (Ис. 55:6).

Стюардесса вряд ли думала, что Бог отвел ей на размышление всего лишь несколько часов. Ее история должна отрезвить нас и показать, что Божье терпение не бесконечно, что на приглашение надо откликаться сразу, а не ждать более удобного момента. Бог абсолютно свят, поэтому Он ненавидит грех. Но Он не хочет, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9), и потому милостиво дает Свою любовь тем, кто по-настоящему раскаивается. Пусть же ничто не сможет воспрепятствовать вам обратиться к Нему прямо сейчас. Просите Его простить вас, послать благодать, которая отвратит вас от греха. Отдайте себя Иисусу Христу, доверьтесь Ему как своему Спасителю, и тогда вы на собственном опыте убедитесь, что «дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23)!

Views 497
Rating 5.0 / 5
Added 18.06.2023
Author brat Andron
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5.0/5 (4)

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