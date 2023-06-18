Утверждая возможность отношений человека и Бога, Библия открывает нам, что Бог захотел решить проблему человеческих страданий и невероятно высокой ценой уничтожил зло. Он добился этого в Иисусе Христе. В популярной рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» Мария Магдалина поет: «Он — человек, просто человек».

Вложив эти слова в уста своего персонажа, автор оперы был прав и неправ одновременно. Библия однозначно утверждает, что Иисус Христос был настоящим человеком, хотя по Своим словам и делам Он намного превосходил любого из шестидесяти миллиардов человек, живших когда-либо на земле. В детстве Его учили стоять, ходить, говорить и писать, кушать и одеваться. Он уставал, испытывал голод и жажду. Он «плакал», когда видел, что другие страдают (Лк. 19:41); Он «радовался», когда слышал хорошие новости (Лк. 10:21). Более того, Он был, «подобно нам, искушен во всем» (Евр. 4:15).

Джон Бланшард - Куда смотрит Бог, когда творится зло?

Пер. с англ. Е. Ф. Марчука

2-е изд.

Мн.: МФЦП, 2008. 48 с.

ISBN 978-985-454-414-4

Джон Бланшард - Куда смотрит Бог, когда творится зло? - Содержание

Бог на скамье подсудимых

Стихийные бедствия

Цунами

Болезни — часть замысла?

Несчастные случаи

Человек человеку волк

Вопросы

Неоспоримые факты

Библия говорит

Запятнанная планета

Почему Бог не вмешивается?

Досье на Бога

Рупор Божий

Человек, который был Богом

Страдающий Спаситель

Зло, страдания и ты

P. S

Пользуйтесь случаем

Джон Бланшард - Куда смотрит Бог, когда творится зло? - Пользуйтесь случаем

За день до теракта 11 сентября один пассажир самолета «Америкэн Эйрлайнз» заметил, как стюардесса пыталась разбить лед бутылкой. Он знал, что она может пораниться, и попытался остановить ее. Удивленная таким вниманием с его стороны, стюардесса разговорилась с ним, а после даже взяла у него христианскую брошюру. Она сказала, что за последние дни это уже шестая по счету брошюра, которая оказывается у нее в руках. «Что Бог от меня хочет?» — спросила стюардесса у заботливого пассажира. «Вашу жизнь», — ответил он и рассказал о том, как важно примириться с Богом. Не прошло и двадцати четырех часов, как девушка погибла — она летела на том самолете, который первым врезался в здание Мирового торгового центра. Прежде чем закрыть эту брошюру, подумайте вот о чем. Бог дает нам удивительное обещание: «И взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). Но Он не будет звать нас вечно: «Ищите Господа, когда можно найти Его\ призывайте Его, когда Он близко» (Ис. 55:6).

Стюардесса вряд ли думала, что Бог отвел ей на размышление всего лишь несколько часов. Ее история должна отрезвить нас и показать, что Божье терпение не бесконечно, что на приглашение надо откликаться сразу, а не ждать более удобного момента. Бог абсолютно свят, поэтому Он ненавидит грех. Но Он не хочет, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9), и потому милостиво дает Свою любовь тем, кто по-настоящему раскаивается. Пусть же ничто не сможет воспрепятствовать вам обратиться к Нему прямо сейчас. Просите Его простить вас, послать благодать, которая отвратит вас от греха. Отдайте себя Иисусу Христу, доверьтесь Ему как своему Спасителю, и тогда вы на собственном опыте убедитесь, что «дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23)!