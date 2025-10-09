В предуведомлении к книге положено пытаться изъяснить её смысл. Ну что ж.

Этот текст писался долгое время, собираясь по частям из рассуждений в сети, общения с людьми и разговоров с самим собой — на весьма значимую для меня самого тему. Это попытка любительского исследования системы религиозных взглядов, которую на западе называют Devotional polytheism. На русский его можно ещё более неуклюже перевести как «многобожие почитания» или «политеизм верующих» — и это тоже не очень помогает.

Я предпочитаю называть эту странную веру греческим словом «эвсебейя» — его обычно переводят как «благочестие», но по смыслу будет куда точнее сказать «представление о правильном служении божествам». Суть этого учения чертовски проста. Оно предполагает возвращение к политеизму в его самой простой и «народной» античной форме. Оно полагает, что мир полон разнообразных сил — живых и существующих — в самом непосредственном смысле; что у мироздания есть иная сторона, а у неё есть своё население, большое и малое, и с ним можно поддерживать контакт и взаимодействовать. Оно отрицает отношение к богам как к архетипам, как к функциям от патриотической или моральной философии, как к явлениям нашего сознания, как к фрагментам кулыурного кода. Оно упрощает веру до её базовой основы: до опыта общения личности с сущностью, понятого мистически.

Неоязычество XX века прошло долгий путь. Оно начиналось как принципиальное отрицание христианского взгляда на политеизм — и ради этого сперва строило себя от национальной идеи, потом от эзотерики, от философии, от психоанализа — самым разным способом пытаясь доказать всему миру: «Нет, наша вера — это не примитивный “демонизм”, в котором нас обвиняют христианские апологеты, мы не поклоняемся каким-то там духам и тварям, мы ищем единения с народной душой, мы познаём сокрытые основы человеческого мышления, мы изучаем древние тайны живой природы, мы на самом деле НЕ ВЕРИМ ни в каких богов».

Колесо, однако, повернулось — и эвсебейя говорит о себе: «Да, мы — именно и конкретно тот “примитивный демонизм’’, то “варварское поклонение силам природы”, которое вы всё это время высмеивали. И что с того?»

За развитием этой идеи весьма интересно наблюдать; и наблюдая за этим, я задумался и о том, откуда и как вообще произошло современное язычество; какие факторы могли влиять на его возникновение; как устроено мышление политеиста и какие модели этики, логики мира, познания собственной мистической стороны можно применять в рамках этой религиозной концепции. Эти свои наблюдения я и попытался собрать воедино.

Александр Блехер - Эвсебейя - Архаичный политеизм и его возможное место в нашем мире

«Касталия», 2025. — 152 с.

ISBN 978-5-907969-52-0

Александр Блехер - Эвсебейя - Содержание