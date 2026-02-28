Блейн Дженни - Девять Миров магии сейда

В этом исследовании шаманской практики Северной Европы, или сейда, изучается способ, которым древние системы верований, упоминаемые в исландских сагах и Эддах, были заново открыты и изобретены в Европе и Северной Америке. В книге исследуется феномен измененного сознания и взаимодействия практикующих сейд, или шаманов, с их духовными мирами. Написанная последовательницей сейда, книга посвящена новым сообществам, вовлеченным в постмодернистские поиски духовного смысла.

Доктор Дженни Блейн, родом из Шотландии, жила и работала лекторкой в Канаде и Великобритании. Она является авторкой книг и многочисленных академических статей о язычестве, сейде, предках и существах, а в последнее время — о шотландской идентичности.

М: «Касталия», 2021. — 268 с.

ISBN 978-5-521-16192-8

Дженни Блейн - Девять Миров магии сейда - Транс и неошаманизм в североевропейском язычестве - Содержание

Предисловие

Глава 1. Знакомство с шаманизмом и сейдом

Глава 2. Изречение Норн

Источник Вирда

Ритуал и сообщество

Космология, божества и "предания"

Сейд или спа

Сейд и шаманизм

Перфоманс или совершение

Сейд и антрополог

Глава 3. Гренладнские провидицы: сейд как шаманская практика

Провидица Торбьорг

Сейд в современной языческой практике

Путь в реальность Хель

Неошаманский сейд

Глава 4. Приближаясь к духам

Провидец/провидица как практик шаманизма

Достижение транса

Сейд — черная магия

Под плащом

Приближаясь к духам

Сейд как оспариваемая практика

Глава 5. Путешествие в курган

Повествовать

Переживать опыт

Видеть

Встречать

Говорить

Слушать

Вспоминать

Глава 6. Переоценка королевы-ведьмы

Женщины из саг

Прошлое и настоящее: оценка сейд-женщин

Хейд, дискурс и интерпретация

Женщины и магия — постоянная практика

Глава 7. Ergi seiðmen — квир-трансформация

Шаманизм и сопротивление

Свидетельства саг

Мужчины и сейд в наши дни

Множество гендеров или "меняющиеся гендеры"

Сейд — заимствование у саамов

Квир-теория и ergi seiðman

Глава 8. Танец предков