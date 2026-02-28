Блейн Дженни - Девять Миров магии сейда

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Shamanism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

В этом исследовании шаманской практики Северной Европы, или сейда, изучается способ, которым древние системы верований, упоминаемые в исландских сагах и Эддах, были заново открыты и изобретены в Европе и Северной Америке. В книге исследуется феномен измененного сознания и взаимодействия практикующих сейд, или шаманов, с их духовными мирами. Написанная последовательницей сейда, книга посвящена новым сообществам, вовлеченным в постмодернистские поиски духовного смысла.

Доктор Дженни Блейн, родом из Шотландии, жила и работала лекторкой в Канаде и Великобритании. Она является авторкой книг и многочисленных академических статей о язычестве, сейде, предках и существах, а в последнее время — о шотландской идентичности.

Дженни Блейн - Девять Миров магии сейда - Транс и неошаманизм в североевропейском язычестве

М: «Касталия», 2021. — 268 с.

ISBN 978-5-521-16192-8

Дженни Блейн - Девять Миров магии сейда - Транс и неошаманизм в североевропейском язычестве - Содержание

Предисловие

Глава 1. Знакомство с шаманизмом и сейдом

Глава 2. Изречение Норн

  • Источник Вирда

  • Ритуал и сообщество

  • Космология, божества и "предания"

  • Сейд или спа

  • Сейд и шаманизм

  • Перфоманс или совершение

  • Сейд и антрополог

Глава 3. Гренладнские провидицы: сейд как шаманская практика

  • Провидица Торбьорг

  • Сейд в современной языческой практике

  • Путь в реальность Хель

  • Неошаманский сейд

Глава 4. Приближаясь к духам

  • Провидец/провидица как практик шаманизма

  • Достижение транса

  • Сейд — черная магия

  • Под плащом

  • Приближаясь к духам

  • Сейд как оспариваемая практика

Глава 5. Путешествие в курган

  • Повествовать

  • Переживать опыт

  • Видеть

  • Встречать

  • Говорить

  • Слушать

  • Вспоминать

Глава 6. Переоценка королевы-ведьмы

  • Женщины из саг

  • Прошлое и настоящее: оценка сейд-женщин

  • Хейд, дискурс и интерпретация

  • Женщины и магия — постоянная практика

Глава 7. Ergi seiðmen — квир-трансформация

  • Шаманизм и сопротивление

  • Свидетельства саг

  • Мужчины и сейд в наши дни

  • Множество гендеров или "меняющиеся гендеры"

  • Сейд — заимствование у саамов

  • Квир-теория и ergi seiðman

Глава 8. Танец предков

  • Резюмируя сейд

  • Дискурсы спорной практики

  • Изобретение Вирда заново

  • Шаманы и антропологи

