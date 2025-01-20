Андрей Блинков - Путешествие по Библии - Новый Завет

Цель земной жизни человека – обрести вечную жизнь по вере в Иисуса Христа. Вера же стоит на двух основаниях. Прежде всего, это откровение о Христе, как о единственном Спасителе и Господе жизни. Второе откровение: Библия – это истинное Слово Божье. Только на этих истинах можно построить здоровую, благодатную духовную жизнь и служить Богу Живому. В результате грехопадения мир людей оказался буквально пропитан разными формами лжи. «Всякий человек лжив» (Рим. 3:4). Таков печальный диагноз, поставленный каждому человеку. Фактически, ложь является главным корнем всех наших грехов и проблем, которых много у каждого из нас. Слава Богу, что из этого печального состояния есть выход через веру во Христа и любовь к Слову Божьему, которое есть истина. Апостол Павел, пророчески смотря в будущее, говорил, что будут люди, которые «отвергли любовь к истине, благодаря которой они были бы спасены. И потому Бог дает им подпасть под власть обмана, чтобы все те, кто не поверил истине и выбрал зло, верили лжи» (2Фес. 2:10-12 РБО).

Сохрани нас Господь от веры в ложь! Поэтому нам так важно культивировать любовь к истине, помня обещание Спасителя: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мат. 5:6). Невозможно переоценить Слово Божье! Это и средство познания Бога, и инструмент для духовного назидания, и средство исполнения Духом Святым (Еф.5:18-21), и возможность слышать голос Божий, и лекарство для исцеления духа, души и тела. Слово Божье наполнено Его благодатью, поэтому те, кто любят Библию – люди благодати и мира. Самое высокое предназначение Св. Писания – дать нам способность полюбить Господа Иисуса всем сердцем, душой и разумением. Цель этой книги – практически помочь верующим людям в их молитвочтении Библии. По опыту я хорошо знаю, что очень важно изучать все книги Библии одну за другой, поскольку иначе не избежать однобокости и тенденциозности, которые могут привести к слабой вере. При этом в процессе изучения разных библейских книг ученики Господа часто нуждаются в помощи. Иногда люди упираются в сложный текст и начинают «буксовать», иногда могут «заблудиться в трёх соснах» и теряют интерес к дальнейшему изучению. Если же ученик знает общий замысел послания, понимает его главные темы, имеет общее представление об авторе и адресатах, тогда преодолеть трудности значительно легче. Если увидеть картину целиком, намного проще понять её детали. Конечно, главным помощником в толковании Св. Писания для нас является Дух Святой. Впрочем, я верю, что Он также помогал при составлении данной книги. Обзоры всех книг Нового Завета выполнены в форме короткого пасторского учения-проповеди. Материал дан конспективно, библейские цитаты главным образом приводятся целиком.

Андрей Блинков - Путешествие по Библии - Новый Завет

«ЛитРес: Самиздат», 2020

ISBN 978-5-532-03716-8

Андрей Блинков - Путешествие по Библии - Новый Завет - Содержание

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Вступление

Красная нить Библии

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния Апостолов

Послание ап. Иакова

1-е Послание ап. Петра

1-е Послание ап. Иоанна

2-е Послание ап. Иоанна

3-е Послание ап. Иоанна

Послание ап. Иуды

Послание к Римлянам

1-е послание к Коринфянам

2-е послание к Коринфянам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

1-е Послание к Фессалоникийцам

2-е Послание к Фессалоникийцам

1-е Послание к Тимофею

2-е Послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Откровение ап. Иоанна

Приложение 1. Хронологическая таблица Нового Завета

Приложение 2. Библия в миниатюре

Приложение 3. Миссионерские путешествия ап. Павла

Приложение 4. Молитва о прощении грехов и возрождении духа

Книги пастора Андрея Блинкова