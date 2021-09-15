Светлана Владимировна Близнюк - Короли Кипра в эпоху крестовых походов

Настоящая работа призвана хотя бы в малой степени удовлетворить интерес читателя к истории крестоносного движения и познакомить его с малоизученной в отечественной историографии эпохой поздних крестовых походов, которая приходится на конец XIII—XVI вв. Работа представляет собой как научное исследование эпохи крестовых походов и роли в ней королей Кипра, так и содержит учебный материал, необходимый прежде всего для студентов.

Работа состоит из введения, в котором дана общая характеристика эпохи крестовых походов, и очерка, посвященного истории королевской династии Лузиньянов на Кипре от Ги де Лузиньяна — основателя королевства, до ее последнего представителя Жака II, вскоре после смерти которого последовала аннексия острова Венецией.

Особенно подробно мы остановились на личностях двух наиболее выдающихся королей — Гуго IV и Пьера I Лузиньянов, — сыгравших (каждый по-своему), наиболее заметную роль в истории крестоносного движения позднего Средневековья. Для того чтобы почувствовать дух эпохи поздних крестовых походов, ощутить отношение современников к деяниям кипрских королей-крестоносцев, мы обратились к сочинению самого известного кипрского хрониста Леонтия Махеры «Повести о сладкой земле Кипр». Это один из самых интересных источников по истории средневекового Кипра. Через призму видения и ощущений Леонтия Махеры зримо раскрываются и личности кипрских правителей, и события, связанные с их деятельностью. Крестоносная активность кипрских королей приходится на XIII—XIV вв. В связи с этим мы сочли необходимым поместить в приложении полный перевод как первой, так и второй книг источника.

Полного перевода «Повести», написанной на кипрском диалекте среднегреческого языка, на русский язык не существует. В учебном пособии «Крестоносцы позднего средневековья: король Кипра Пьер I Лузи- ньян», изданного нами в 1998 г., был представлен перевод второй книги хроники, посвященной царствованию этого монарха. Настоящая работа прямо продолжает предыдущую, благодаря переводу первой книги хроники. Вместе с тем, не только продолжает: переработана, значительно расширена и дополнена вводная часть. Как и прежде, работа предназначена для проведения семинарских занятий и подготовки лекционных курсов по истории средних веков. Однако при использовании представляемой работы возможности освещения и анализа событий крестоносного движения и истории государств крестоносцев, существовавших на Востоке, существенно увеличиваются. Материал хроники Леонтия Махеры может быть использован студентами для написания докладов и курсовых работ по истории одного из самых крупных и сильных государств крестоносцев, созданных на Востоке — королевства Кипр. В этой связи работа может служить учебным пособием.

Светлана Владимировна Близнюк - Короли Кипра в эпоху крестовых походов

Санкт-Петербург: Алетейя, 2014. - 280 с.

ISBN 978-5-91419-947-7

Светлана Владимировна Близнюк - Короли Кипра в эпоху крестовых походов – Содержание

Предисловие

Введение. Крестоносцы и их эпоха

Глава 1. От Ги де Лузиньяна — короля Иерусалима, до Генриха II — короля Иерусалима и Кипра (1192-1324)

Глава 2. Гуго IV Лузиньян (1324-1359) — новый крестоносец «нового» Средневековья

Глава 3. Король-крестоносец Пьер I Лузиньян (1359-1369)

Глава 4. Жизнь после смерти: Кипр после Пьера I Лузиньяна (1369-1489)

Приложения

Леонтий Махера и его хроника «Повесть о сладкой земле Кипр»

Леонтий Махера. «ПОВЕСТЬ О СЛАДКОЙ ЗЕМЛЕ КИПР»

Книга I

Книга II. Король Пьер I Лузиньян

Обобщающие работы по истории крестовых походов

Источники и литература

Указатель имен и геграфических названий