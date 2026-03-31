Блодо - Римский престол и Восток (448–536)

Монография «Римский престол и Восток (448–536): Геоэкклезиологическое исследование» (2026) Филиппа Блодо предлагает принципиально новый взгляд на истоки разделения христианского мира. Вопреки распространенному мнению о том, что разрыв между Римом и Востоком оформился в эпоху Великого раскола XI века, автор доказывает: глубокое расхождение произошло гораздо раньше — в V–VI веках. В основе этого процесса лежали не только политические амбиции, но и фундаментальные христологические споры о воплощении Бога, которые вовлекли в орбиту конфликта всё население Византийской империи.

Блодо вводит понятие «геоэкклезиологии», анализируя отношения между пятью патриархатами (Римом, Константинополем, Александрией, Антиохией и Иерусалимом) как сложную систему координат. Римский престол в этот период (от начала евтихианских споров до эпохи Юстиниана) находился в уникальном положении: не будучи прямым административным подданным Восточной империи, он формировал свою самобытность в диалоге с сенатом, императорами и варварскими королями Равенны. Автор детально исследует «Акакианскую схизму» и «Формуляр Гормизда», показывая, как Рим пытался утвердить свой примат (principatus) в условиях, когда его влияние на народные массы Востока было ограничено языковым барьером и удаленностью.

Книга опирается на новейшие исторические данные и архивные источники, недоступные исследователям середины XX века. Она раскрывает механизмы римской дипломатии, использование поддельной корреспонденции и тактику взаимодействия пап с восточным монашеством. Издание под научной редакцией В. Лурье станет незаменимым пособием для историков, теологов и всех, кто интересуется трансформацией античного мира в средневековый христианский космос и истоками современной цивилизационной идентичности Запада и Востока.

Пер. с франц. Д. Прокофьева; науч. ред. В. Лурье. — СПб.: Нестор-История, 2026. — 400 с.

ISBN 978-5-4469-2293-2

