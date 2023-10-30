Каждый человек, перешагивающий порог православного храма, оказывается в особой атмосфере. Лики икон, слова молитв, голоса хора, исполняющего богослужебные песнопения, — все уводит человека от повседневных житейских забот. В Церкви человек одновременно находится в двух реальностях: благодаря молитве и участию в таинствах он духом пребывает в беспредельно-вечном Царстве Небесном, в непосредственном общении с Богом, а телом продолжает оставаться частью физического мира, имеющего пространственные и временные границы.

Человеческую историю и ее закономерности изучают при помощи разных научных методологий. Одни ученые описывали ушедшие эпохи как процесс возникновения, развития и упадка цивилизаций (Н. Я. Данилевский, А. Тойнби) или культур (О. Шпенглер); другие воспринимали историю как процесс классовой борьбы и смену общественно-экономических формаций (К. Маркс, Ф. Энгельс); третьи понимали ход истории как продвижение от традиционного общества к постиндустриальному (Д. Белл, Э. Тоффлер). Во второй половине XX в. появились трактовки истории как процесса, охватывающего все человечество и образующего общее социальное пространство.

Церковная история понимается гораздо шире, чем история общества. Это вытекает из многогранного содержания понятия «Церковь» (греч. ἐκκλησία — «собрание») в рамках православного вероучения. Прежде всего Церковь определяется как мистическое духовное Тело Христово; Глава Церкви — Сам Господь Иисус Христос (Еф 1. 22–23; 5. 23). Во-вторых, Церковь представляет общину верующих людей, в каком бы государстве и в какую бы историческую эпоху они ни проживали, соборно (в совокупности и единомыслии) соединенных любовью Христовой и благодатью Святого Духа1. В-третьих, Церковь — земное воплощение Царства Небесного; особый благодатный организм, несущий Евангельское слово и спасительную миссию людям через таинства, богослужение и различные формы деятельности (просветительскую, миссионерскую, социальную, культурную).

Владимир Сергеевич Блохин - История поместных Православных Церквей

Учебник. — Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2022. — 642 с.

ISBN 978-5-6046937-4-2

Владимир Сергеевич Блохин - История поместных Православных Церквей - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Методологические основы и историография учебного курса «История поместных Православных Церквей»

Глава 2. Феномен поместных (автокефальных) Церквей в Православии. Этапы развития поместных Церквей: от апостольских времен до современности

РАЗДЕЛ I. ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ ВОСТОЧНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И ЗАКАВКАЗЬЯ: ОТ ОСНОВАНИЯ ДО НАЧАЛА VII в.

Глава 3. Апостольские кафедры Востока

Глава 4. Обстоятельства возникновения Константинопольской и Грузинской Православных Церквей

РАЗДЕЛ II. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, КАВКАЗА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В VII–XV вв.

Глава 5. Восточные Православные Патриархаты и Кипрская Православная Церковь в эпоху правления средневековых мусульманских династий и крестовых походов. Православие на Кавказе

Глава 6. Православная миссия Византии и образование поместных Церквей на юго-востоке Европы

РАЗДЕЛ III. ПОМЕСТНЫЕ ЦЕРКВИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV — НАЧАЛЕ XX в.: ПРАВОСЛАВНЫЕ ОСТРОВА В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Глава 7. Православные Церкви Ближнего Востока в условиях османского завоевания

Глава 8. Православные народы Юго-Восточной Европы под турецким владычеством: трудный путь к церковным автокефалиям и национальной независимости

РАЗДЕЛ IV. ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕШСКИХ, СЛОВАЦКИХ И ПОЛЬСКИХ ЗЕМЛЯХ. ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ НА ГРАНИЦАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Глава 9. Истоки Православия у западных славян

Глава 10. Имперский охват российского Православия: Закавказье и Северная Америка

РАЗДЕЛ V. ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР В XX — НАЧАЛЕ XXI вв.

Глава 11. Поместные Православные Церкви Ближнего Востока и Кавказа

Глава 12. Поместные Православные Церкви Юго-Восточной Европы

Глава 13. Православные Церкви в Восточной Европе и Америке: три новейших автокефалии

Глава 14. Святая Гора Афон и автономные Православные Церкви

Глава 15. Современный православный мир: опыт, надежды и новые вызовы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ