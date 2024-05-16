Блуштейн – По следам Иисуса Христа
Наш дорогой отец, Блуштейн Владимир Михайлович, родился в 1887 году в семье евреев-аристократов, исповедующих ортодоксальный иудаизм. Закончил гимназию. Владел немецким, французским, английским языками. Изучал древнееврейский. Так как родился он в Бесарабии, то неплохо знал русский и украинский.
Отец был высокого роста, крупного телосложения. Его действительно можно было назвать красивым: густые черные волосы, выразительные добрые глаза, открытая сердечная улыбка...
Путь к познанию истины 19-летнему Володе Блу- штейну открыл один немец, Шетлер, который был сапожником. Однажды отец шел по улице Пушкинской, и вдруг увидел, что на одной туфле у него стерся каблук. Неподалеку он заметил сапожную мастерскую и зашел туда, чтобы починить туфель. Мастер, делая свое дело, заговорил с отцом, затем перешел на тему спасения души, заговорил о Боге, Иисусе Христе. Отец заинтересовался этим разговором, который длился около 2-х часов. Сапожник оставил отцу адрес церкви, где собирались евангельские христиане. В ближайшее воскресенье он пошел на служение, а потом стал посещать его постоянно. С того времени он искренне, всем сердцем, глубоко и сознательно уверовал в Иисуса Христа как обетованного евреям Мессию и своего личного Спасителя. И сразу же стал свидетельствовать об Иисусе другим.
В то время верующие-христиане часто собирались для изучения Библии. Разборы Слова проводил благословенный проповедник Евангелия Леон Розенберг — дед известной христианской поэтессы Веры Кушнир. Он стал для Володи Блуштейна духовным наставником, молодой христианин часто бывал в доме у Розенбергов. В 1906 году в Одессе через святое водное крещение Володя Блуштейн присоединился к общине Евангельских христиан. Крещение преподавал брат Леон Розенберг. После крещения Володя стал петь в церковном хоре, в котором трудилась мама Веры Кушнир — Евгения Львовна.
Там же, в Одессе, юноша познакомился с очаровательной девушкой — Ириной Станиславской. Наша дорогая мама, Ирина Михайловна, родилась в 1893 году недалеко от Одессы. В юном возрасте она переехала в Одессу, где окончила гимназию и работала. Она была образованной, хорошо воспитанной и очень красивой девушкой. Длинные темные волосы подчеркивали белизну кожи ее лица. Под тонкими дугами бровей прятались большие умные глаза. И поэтому наш отец просто не мог не обратить на неё внимания.
Познакомившись с ней, он пригласил её на евангельское собрание, где ей очень понравилось. Она стала регулярно посещать служения. И вскоре приняла Иисуса Христа в своё сердце. Через святое водное крещение вступила в Одесскую церковь Евангельских христиан.
Всеволод Блуштейн – По следам Иисуса Христа
Sacramento, CA, USA, 2001. – Минск: «ПРИНТКОРП», 1999. – 211 с.
Всеволод Блуштейн – По следам Иисуса Христа – Содержание
Часть первая. Иго империи
- Юность родителей
- Арест
- В тюрьме
- Служение Господу во Владивостоке
- Переезд в Петропавловск-Камчатский
- Возвращение во Владивосток. Арест отца
- В Хабаровске
- Расставание с отцом.
- Спасибо Богу за маму
- Случай в лесу
- Рождественский подарок
- Как мы выживали
- В Слободке
- Служба Павла
- Служба Сергея
- Мы рано взрослели
- Память о родителях
Часть вторая. Жизнь с Богом
- Практика на заводе
- Как я работал шофёром на автобусе
- Четверо суток испытаний в тайге
- Преодоление трудностей
- Наш завет с Господом
- Работа продавцом
- Служба в армии
- Соревнование на выносливость
- Переезд семьи на Украину
- Моя командировка в Курск
- На побывку в Одессу
- Смерть мамы
- О моих братьях
- Моя демобилизация
- Как мы помогали друг другу строить дома
- Из жизни моей семьи
- Напоминание о прошлой жизни
- Как я отказался от должности директора
- Малый исход
- Прощание
- В Австрии
- В Италии
Часть третья. Америка
- Переезд в Америку
- Встречи в Лос*Анджелесе
- Учеба и работа на заводе
- Новая жизнь
- Покупка домов
- На лечебном озере
- Поездка в Австралию
- Возвращение в США
- Путешествие на Ближний восток
- В Одессе
Вместо эпилога
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