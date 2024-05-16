Наш дорогой отец, Блуштейн Владимир Михайлович, родился в 1887 году в семье евреев-аристократов, исповедующих ортодоксальный иудаизм. Закончил гимназию. Владел немецким, французским, английским языками. Изучал древнееврейский. Так как родился он в Бесарабии, то неплохо знал русский и украинский.

Отец был высокого роста, крупного телосложения. Его действительно можно было назвать красивым: густые черные волосы, выразительные добрые глаза, открытая сердечная улыбка...

Путь к познанию истины 19-летнему Володе Блу- штейну открыл один немец, Шетлер, который был сапожником. Однажды отец шел по улице Пушкинской, и вдруг увидел, что на одной туфле у него стерся каблук. Неподалеку он заметил сапожную мастерскую и зашел туда, чтобы починить туфель. Мастер, делая свое дело, заговорил с отцом, затем перешел на тему спасения души, заговорил о Боге, Иисусе Христе. Отец заинтересовался этим разговором, который длился около 2-х часов. Сапожник оставил отцу адрес церкви, где собирались евангельские христиане. В ближайшее воскресенье он пошел на служение, а потом стал посещать его постоянно. С того времени он искренне, всем сердцем, глубоко и сознательно уверовал в Иисуса Христа как обетованного евреям Мессию и своего личного Спасителя. И сразу же стал свидетельствовать об Иисусе другим.

В то время верующие-христиане часто собирались для изучения Библии. Разборы Слова проводил благословенный проповедник Евангелия Леон Розенберг — дед известной христианской поэтессы Веры Кушнир. Он стал для Володи Блуштейна духовным наставником, молодой христианин часто бывал в доме у Розенбергов. В 1906 году в Одессе через святое водное крещение Володя Блуштейн присоединился к общине Евангельских христиан. Крещение преподавал брат Леон Розенберг. После крещения Володя стал петь в церковном хоре, в котором трудилась мама Веры Кушнир — Евгения Львовна.

Там же, в Одессе, юноша познакомился с очаровательной девушкой — Ириной Станиславской. Наша дорогая мама, Ирина Михайловна, родилась в 1893 году недалеко от Одессы. В юном возрасте она переехала в Одессу, где окончила гимназию и работала. Она была образованной, хорошо воспитанной и очень красивой девушкой. Длинные темные волосы подчеркивали белизну кожи ее лица. Под тонкими дугами бровей прятались большие умные глаза. И поэтому наш отец просто не мог не обратить на неё внимания.

Познакомившись с ней, он пригласил её на евангельское собрание, где ей очень понравилось. Она стала регулярно посещать служения. И вскоре приняла Иисуса Христа в своё сердце. Через святое водное крещение вступила в Одесскую церковь Евангельских христиан.

Всеволод Блуштейн – По следам Иисуса Христа

Sacramento, CA, USA, 2001. – Минск: «ПРИНТКОРП», 1999. – 211 с.

Всеволод Блуштейн – По следам Иисуса Христа – Содержание

Часть первая. Иго империи

Юность родителей

Арест

В тюрьме

Служение Господу во Владивостоке

Переезд в Петропавловск-Камчатский

Возвращение во Владивосток. Арест отца

В Хабаровске

Расставание с отцом.

Спасибо Богу за маму

Случай в лесу

Рождественский подарок

Как мы выживали

В Слободке

Служба Павла

Служба Сергея

Мы рано взрослели

Память о родителях

Часть вторая. Жизнь с Богом

Практика на заводе

Как я работал шофёром на автобусе

Четверо суток испытаний в тайге

Преодоление трудностей

Наш завет с Господом

Работа продавцом

Служба в армии

Соревнование на выносливость

Переезд семьи на Украину

Моя командировка в Курск

На побывку в Одессу

Смерть мамы

О моих братьях

Моя демобилизация

Как мы помогали друг другу строить дома

Из жизни моей семьи

Напоминание о прошлой жизни

Как я отказался от должности директора

Малый исход

Прощание

В Австрии

В Италии

Часть третья. Америка

Переезд в Америку

Встречи в Лос*Анджелесе

Учеба и работа на заводе

Новая жизнь

Покупка домов

На лечебном озере

Поездка в Австралию

Возвращение в США

Путешествие на Ближний восток

В Одессе

Вместо эпилога