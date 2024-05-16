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Блуштейн – По следам Иисуса Христа

Всеволод Блуштейн – По следам Иисуса Христа
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, *Biographies Memoirs
Наш дорогой отец, Блуштейн Владимир Михайлович, родился в 1887 году в семье евреев-аристократов, исповедующих ортодоксальный иудаизм. Закончил гимназию. Владел немецким, французским, английским языками. Изучал древнееврейский. Так как родился он в Бесарабии, то неплохо знал русский и украинский.
Отец был высокого роста, крупного телосложения. Его действительно можно было назвать красивым: густые черные волосы, выразительные добрые глаза, открытая сердечная улыбка...
Путь к познанию истины 19-летнему Володе Блу- штейну открыл один немец, Шетлер, который был сапожником. Однажды отец шел по улице Пушкинской, и вдруг увидел, что на одной туфле у него стерся каблук. Неподалеку он заметил сапожную мастерскую и зашел туда, чтобы починить туфель. Мастер, делая свое дело, заговорил с отцом, затем перешел на тему спасения души, заговорил о Боге, Иисусе Христе. Отец заинтересовался этим разговором, который длился около 2-х часов. Сапожник оставил отцу адрес церкви, где собирались евангельские христиане. В ближайшее воскресенье он пошел на служение, а потом стал посещать его постоянно. С того времени он искренне, всем сердцем, глубоко и сознательно уверовал в Иисуса Христа как обетованного евреям Мессию и своего личного Спасителя. И сразу же стал свидетельствовать об Иисусе другим.
В то время верующие-христиане часто собирались для изучения Библии. Разборы Слова проводил благословенный проповедник Евангелия Леон Розенберг — дед известной христианской поэтессы Веры Кушнир. Он стал для Володи Блуштейна духовным наставником, молодой христианин часто бывал в доме у Розенбергов. В 1906 году в Одессе через святое водное крещение Володя Блуштейн присоединился к общине Евангельских христиан. Крещение преподавал брат Леон Розенберг. После крещения Володя стал петь в церковном хоре, в котором трудилась мама Веры Кушнир — Евгения Львовна.
Там же, в Одессе, юноша познакомился с очаровательной девушкой — Ириной Станиславской. Наша дорогая мама, Ирина Михайловна, родилась в 1893 году недалеко от Одессы. В юном возрасте она переехала в Одессу, где окончила гимназию и работала. Она была образованной, хорошо воспитанной и очень красивой девушкой. Длинные темные волосы подчеркивали белизну кожи ее лица. Под тонкими дугами бровей прятались большие умные глаза. И поэтому наш отец просто не мог не обратить на неё внимания.
Познакомившись с ней, он пригласил её на евангельское собрание, где ей очень понравилось. Она стала регулярно посещать служения. И вскоре приняла Иисуса Христа в своё сердце. Через святое водное крещение вступила в Одесскую церковь Евангельских христиан.

Всеволод Блуштейн – По следам Иисуса Христа

Sacramento, CA, USA, 2001. – Минск: «ПРИНТКОРП», 1999. – 211 с.

Всеволод Блуштейн – По следам Иисуса Христа – Содержание

Часть первая. Иго империи
  • Юность родителей
  • Арест
  • В тюрьме
  • Служение Господу во Владивостоке
  • Переезд в Петропавловск-Камчатский
  • Возвращение во Владивосток. Арест отца
  • В Хабаровске
  • Расставание с отцом.
  • Спасибо Богу за маму
  • Случай в лесу
  • Рождественский подарок
  • Как мы выживали
  • В Слободке
  • Служба Павла
  • Служба Сергея
  • Мы рано взрослели
  • Память о родителях
Часть вторая. Жизнь с Богом
  • Практика на заводе
  • Как я работал шофёром на автобусе
  • Четверо суток испытаний в тайге
  • Преодоление трудностей
  • Наш завет с Господом
  • Работа продавцом
  • Служба в армии
  • Соревнование на выносливость
  • Переезд семьи на Украину
  • Моя командировка в Курск
  • На побывку в Одессу
  • Смерть мамы
  • О моих братьях
  • Моя демобилизация
  • Как мы помогали друг другу строить дома
  • Из жизни моей семьи
  • Напоминание о прошлой жизни
  • Как я отказался от должности директора
  • Малый исход
  • Прощание
  • В Австрии
  • В Италии
Часть третья. Америка
  • Переезд в Америку
  • Встречи в Лос*Анджелесе
  • Учеба и работа на заводе
  • Новая жизнь
  • Покупка домов
  • На лечебном озере
  • Поездка в Австралию
  • Возвращение в США
  • Путешествие на Ближний восток
  • В Одессе
Вместо эпилога
Views 258
Rating 5.0 / 5
Added 16.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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