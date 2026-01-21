Блюм - Психоаналитические теории личности

Монография профессора Мичиганского университета Джералда Блюма «Психоаналитические теории личности» представляет собой всестороннее сопоставление достоинств и недостатков различных ответвлений психоанализа. Автор настаивает на тщательной проверке каждой психоаналитической концепции со всей строгостью, предъявляемой к доказательству теорий. На основании сотен экспериментальных психологических исследований и работ антропологов Блюм показывает высокие требования к научной теории. Структура изложения материала делает монографию хорошим учебником.

Блюм Дж. – Психоаналитические теории личности

Пер. с англ. – М.: Академический проект, 2020. – (Психотерапевтические технологии.)

ISBN 978-5-8291-2696-4

Блюм Дж. – Психоаналитические теории личности – Содержание

О парадоксах отношения к психоанализу и почему актуальна книга Дж. Блюма. (А.Б. Хавин)

ПРЕДИСЛОВИЕ (А.Б. ХАВИН)

ГЛАВА I. ВЛИЯНИЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ПЕРИОДА И РОДОВ

ГЛАВА II. ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО

ГЛАВА III. ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

ГЛАВА IV. ПЕРИОД ОТ ОДНОГО ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ

ГЛАВА V. ПЕРИОД ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ ЛЕТ

ГЛАВА VI. ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД (От пяти лет до препубертатного возраста)

ГЛАВА VII. ПРЕПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД И ЮНОСТЬ

ГЛАВА VIII. СТРУКТУРА ХАРАКТЕРА У ВЗРОСЛЫХ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ