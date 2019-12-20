Русские судьбы двадцатого века

Вот уже больше полувека, как нет со мною отца. И в то же время он постоянно со мною. Каждое утро повторяю я его любимую молитву: «Пресвятая Владычице моя Богородице, пречистыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиренныя и окаянныя рабы Твоея, уныние, забвение, неразумие, нерадение...» Каждое утро смотрят на меня иконы, которыми благословили его на брак.

Это иконы Спасителя и Божией Матери, которые когда-то были в детской спаленке в Николаевке. И маленькие бумажные иконки любимых его святых: преподобного Серафима Саровского, великомученика и целителя Пантелеймона, святителя Иоанна Златоустого, — иконки, подаренные ему, тоже стоят в нашем киоте. Хранится у меня и дароносица, принадлежавшая моему отцу: старинная, оригинальной формы, каких давно уже не делают; по всей вероятности, это тоже подарок от неизвестного мне его друга священнослужителя.

Записки священника Сергия Сидорова, с приложением жизнеописания, составленного его дочерью, В. С. Бобринской

2-е изд., исправл. и дополн.

М. : Издательство Православного Свято-Тихоновский гуманитарного университета, 2019. 494 с.: ил.

Русские судьбы двадцатого века

ISBN 978-5-7429-1288-0

Записки священника Сергия Сидорова, с приложением жизнеописания, составленного его дочерью, В. С. Бобринской - Содержание

ЗАПИСКИ СВЯЩЕННИКА СЕРГИЯ СИДОРОВА

В. С. Бобринская. Предисловие

ВСТРЕЧИ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ИЕРАРХАМИ И ПОДВИЖНИКАМИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

КИЕВСКОЕ ДУХОВЕНСТВО

Протоиерей Александр Глаголев

Отец Константин

Отец Михаил Едлинский

Архимандрит Николай (Дробязгин)

БАБУШКА АЛЕКСАНДРА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА

МОСКОВСКОЕ ДУХОВЕНСТВО

Отец Алексий Мечёв

Епископ Николай

Владыка Феодор

ПАТРИАРХ ТИХОН

Похороны Патриарха

ЗОСИМОВА ПУСТЫНЬ

Иеромонах Дионисий

Старец Досифей

Старец отец Алексий

ОТЕЦ ПАВЕЛ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

СХИМОНАХИНЯ ОЛИМПИАДА

ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Юродивый Гаврюша

Отец Нектарий

Архимандрит Феодосий

Архимандрит Агапит

О СТРАННИКАХ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Пути и причины подвига странничества

История странничества

Иисусова молитва

Русские странники XVIII-XX веков

Странники в Оптиной пустыни

Провидение будущего

Подвиг разрыва с прошлым

Странники и церковь

Странноприимцы

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тихий юродивый

Жизнь есть счастье

Обыденные храмы в Древней Руси

В. С. Бобринская ЖИЗНЬ СВЯЩЕННИКА СЕРГИЯ СИДОРОВА И ЕГО СЕМЬИ

Предисловие автора

Глава 1. Родители и родословие отца Сергия

Глава 2. Детство. Ни кол аевка

Глава 3. Юность 279

Глава 4. Революция. Рукоположение во священника

Глава 5. Первый приход отца Сергия: Почтовая Вита

Глава 6. Служение в Сергиеве

Глава 7. Приход в селе Волосове Владимирской области

Глава 8. Третий арест. В лагерях СИБЛАГА

Глава 9. Возвращение из лагерей. Приход в Дмитриевской слободе

Глава 10. Приход в селе Климове Муромского района

Глава 11. Последний арест

Эпилог

Записки священника Сергия Сидорова, с приложением жизнеописания, составленного его дочерью, В. С. Бобринской - Предисловие В. С. Бобринской

Служение отца моего священника Сергия Сидорова совпало с самым тяжелым временем для нашей Церкви: это были двадцатые и тридцатые годы... Преследования безбожной власти, которым подверглось духовенство, пришлось вынести и ему: четырежды его арестовывали, был он в сибирских лагерях на тяжелых работах, и наконец в 1937 году его приговорили к расстрелу. Когда писал отец Сергий свои записки? В основном в одинокие длинные вечера 1933-1936 годов, когда он после вечерней службы приходил в свой угол, где жил оторванный от семьи. Такой угол он снимал в Дмитриевской слободе города Мурома, такой же была и сторожка около храма в селе Климове. Небольшой деревянный стол, керосиновая лампа или свеча... На некоторых листках рукописи видны пятна воска. Писал он только по памяти, в рукописях почти нет ссылок на источники.

Почти все рукописи написаны на листках ученических тетрадей. Листки истрепались, концы их оборваны. Писал отец Сергий большей частью карандашом, чернильным или простым. Отдельные слова почти стерлись, что в соединении с неразборчивым мелким почерком делало весьма трудным переписывание его рукописей. К тому же многих листков недостает, отдельные записки не закончены, нумерация страниц неполная. В процессе редактирования мной была выполнена самая минимальная правка для логического соединения отдельных отрывков рукописи; к сожалению, не везде удалось расшифровать имена, приведенные в записках лишь в инициалах. Записки представляют большой интерес. Отец Сергий знал лично, любил и почитал многих выдающихся представителей духовенства, и они платили ему искренней приязнью. Отец Сергий писал начисто, лишь изредка переделывая слова и фразы, потому есть в его записках некоторые повторения и небрежность стиля. В целом же записки написаны вдохновенно, выразительно и имеют несомненные литературные достоинства.