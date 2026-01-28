Бобринский Борис - Тайна Пресвятой Троицы

Книга Бориса Бобринского — это синтез классического догматизма и живого церковного опыта. Автор следует по стопам великих богословов русской эмиграции (В. Лосского, о. Г. Флоровского), ставя в центр внимания личностное общение между Богом и человеком.

Основная ценность курса заключается в том, что Троица здесь представлена не как отвлеченное философское понятие, а как источник жизни. Бобринский показывает, что всё в Церкви — от иерархического устройства до личной молитвы — имеет «тринитарный» характер. Это чтение требует определенной подготовки, но оно открывает читателю красоту и глубину православного вероучения, где тайна Бога раскрывается как бесконечный океан любви и света.

Протопресвитер Борис Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия

Авторизованный перевод с французского протопресвитера Б. Бобринского и Е. Ю. Бобринской

Перевод сделан по изданию:

Boris Bobrinskoy. Le Mystere de la Trinke. Cours de theologie orthodoxe. Paris: Les Editions du Cerf, 1986.

Протопресвитер Борис Бобринский. — 2-е изд., испр. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. - 325 с.

ISBN 978-5-7429-0825-8

Протопресвитер Борис Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия - Содержание

Предисловие к первому изданию

Общее введение

1. Бог есть Троица

2. Троичное богословие и троичное Домостроительство

3. Троичное измерение богословия

4. Откровение и познание троичной тайны

5. Богословское образование

Библейское богословие

I. Образы и прозрения Ветхого Завета

1. Библейский монотеизм

2. Образ ангела Господня в Ветхом Завете

3. Слово Божие и Дух Божий в Ветхом Завете

4. Премудрость Божия в Ветхом Завете

5. Тайна Божия и богопознание в Ветхом Завете

6. Божественные энергии как формы богооткровения, присутствия и освящения

Заключение

II. Откровение Пресвятой Троицы в Новом Завете

1. Общие соображения

2. Троичное Откровение в Евангелиях

3. Опыт троичной жизни в апостольских общинах ранней Церкви

Приложение. Икона Святой Троицы

1. Гостеприимство Авраама

2. Христологическое и троичное истолкование

3. Икона «Троицы» Рублева

4. Современность иконы

Литургическое и сакраментальное богословие

I. Богословие и Литургия

II. Богослужение и Таинства

1. Церковное славословие Пресвятой Троицы

2. Христологическая перспектива богослужения

3. Тайна Христова

4. Пневматологическое измерение богослужения

5. Отец

III. Троичное благочестие

1. Святитель Григорий Богослов, певец Пресвятой Троицы

2. Развитие троичного благочестия

IV. Пресвятая Троица и Крещение

1. Общие соображения

2. Вера в Пресвятую Троицу и чин Крещения

3. Крещение во Имя Иисуса Христа в Новом Завете

4. Развитие чина освящения воды

5. Христологическое содержание Крещения

6. Пневматологическое измерение Крещения. Миропомазание

V. Евхаристия и Пресвятая Троица

1. Предварительные замечания

2. Благословенно Царство Пресвятой Троицы

3. Таинство Слова

4. Троичная структура Евхаристической молитвы

5. Евхаристическое приобщение к Пресвятой Троице

6. Заключение

Троичное богословие святых отцов и Вселенских соборов

I. Введение

II. Доникейский период

1. Общие замечания

2. Богословие Логоса у апологетов

3. Учение о Троице у священномученика Иринея Лионского

4. Троичное учение и мистика Оригена

5. Монархианство и модализм

III. Троичные споры IV века

1. Арианство

2. Никейский собор и термин

3. Святитель Афанасий Александрийский

4. Арианские споры между Никейским и Константинопольским соборами

5. Святитель Иларий Пиктавийский

6. Троичное богословие святителя Василия Великого

7. Святой Дух в учении святителя Василия Великого

8. Святитель Григорий Богослов

9. Итог троичного творчества каппадокийцев

10. Константинопольский собор (381)

11. Святитель Иоанн Златоуст

'12. Святитель Кирилл Александрийский

13. Христологические споры о Пресвятой Троице

Вероучительный синтез

I. Ипостасные свойства Божественных Лиц

1. Введение

2. Отец

3. Сын

4. Дух Святой

II. Спор о filioque

1. Исторические данные

2. Исхождение Святого Духа по учению святых отцов

3. Filioque и современное православное богословие

4. Вероучительный синтез: исхождение Святого Духа в православном Предании

5. Положительные стороны и изъяны filioque

III. Тайна Троицы. Апофатическое и катафатическое богословие

1. Троичный путь богословия

2. В Библии

3. У святых отцов

4. Несколько слов в заключение

Примечания

Библиография

Библейское богословие

Литургия и Таинства

Исследования Б. Бобринского о тринитарной перспективе культа

Троичное богословие святых отцов и Вселенских соборов

Вероучительный синтез

Именной указатель