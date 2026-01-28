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Бобринский Борис - Тайна Пресвятой Троицы

Бобринский Борис - Тайна Пресвятой Троицы
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Книга Бориса Бобринского — это синтез классического догматизма и живого церковного опыта. Автор следует по стопам великих богословов русской эмиграции (В. Лосского, о. Г. Флоровского), ставя в центр внимания личностное общение между Богом и человеком.

Основная ценность курса заключается в том, что Троица здесь представлена не как отвлеченное философское понятие, а как источник жизни. Бобринский показывает, что всё в Церкви — от иерархического устройства до личной молитвы — имеет «тринитарный» характер. Это чтение требует определенной подготовки, но оно открывает читателю красоту и глубину православного вероучения, где тайна Бога раскрывается как бесконечный океан любви и света.

Протопресвитер Борис Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия

Авторизованный перевод с французского протопресвитера Б. Бобринского и Е. Ю. Бобринской

Перевод сделан по изданию:

Boris Bobrinskoy. Le Mystere de la Trinke. Cours de theologie orthodoxe. Paris: Les Editions du Cerf, 1986.

Протопресвитер Борис Бобринский. — 2-е изд., испр. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. - 325 с.

ISBN 978-5-7429-0825-8

Протопресвитер Борис Бобринский - Тайна Пресвятой Троицы - Курс догматического богословия - Содержание

Предисловие к первому изданию

Общее введение

  • 1. Бог есть Троица

  • 2. Троичное богословие и троичное Домостроительство

  • 3. Троичное измерение богословия

  • 4. Откровение и познание троичной тайны

  • 5. Богословское образование

Библейское богословие

I. Образы и прозрения Ветхого Завета

  • 1. Библейский монотеизм

  • 2. Образ ангела Господня в Ветхом Завете

  • 3. Слово Божие и Дух Божий в Ветхом Завете

  • 4. Премудрость Божия в Ветхом Завете

  • 5. Тайна Божия и богопознание в Ветхом Завете

  • 6. Божественные энергии как формы богооткровения, присутствия и освящения

Заключение

II. Откровение Пресвятой Троицы в Новом Завете

  • 1. Общие соображения

  • 2. Троичное Откровение в Евангелиях

  • 3. Опыт троичной жизни в апостольских общинах ранней Церкви

Приложение. Икона Святой Троицы

  • 1. Гостеприимство Авраама

  • 2. Христологическое и троичное истолкование

  • 3. Икона «Троицы» Рублева

  • 4. Современность иконы

Литургическое и сакраментальное богословие

I. Богословие и Литургия

II. Богослужение и Таинства

  • 1. Церковное славословие Пресвятой Троицы

  • 2. Христологическая перспектива богослужения

  • 3. Тайна Христова

  • 4. Пневматологическое измерение богослужения

  • 5. Отец

III. Троичное благочестие

  • 1. Святитель Григорий Богослов, певец Пресвятой Троицы

  • 2. Развитие троичного благочестия

IV. Пресвятая Троица и Крещение

  • 1. Общие соображения

  • 2. Вера в Пресвятую Троицу и чин Крещения

  • 3. Крещение во Имя Иисуса Христа в Новом Завете

  • 4. Развитие чина освящения воды

  • 5. Христологическое содержание Крещения

  • 6. Пневматологическое измерение Крещения. Миропомазание

V. Евхаристия и Пресвятая Троица

  • 1. Предварительные замечания

  • 2. Благословенно Царство Пресвятой Троицы

  • 3. Таинство Слова

  • 4. Троичная структура Евхаристической молитвы

  • 5. Евхаристическое приобщение к Пресвятой Троице

  • 6. Заключение

Троичное богословие святых отцов и Вселенских соборов

I. Введение

II. Доникейский период

  • 1. Общие замечания

  • 2. Богословие Логоса у апологетов

  • 3. Учение о Троице у священномученика Иринея Лионского

  • 4. Троичное учение и мистика Оригена

  • 5. Монархианство и модализм

III. Троичные споры IV века

  • 1. Арианство

  • 2. Никейский собор и термин

  • 3. Святитель Афанасий Александрийский

  • 4. Арианские споры между Никейским и Константинопольским соборами

  • 5. Святитель Иларий Пиктавийский

  • 6. Троичное богословие святителя Василия Великого

  • 7. Святой Дух в учении святителя Василия Великого

  • 8. Святитель Григорий Богослов

  • 9. Итог троичного творчества каппадокийцев

  • 10. Константинопольский собор (381)

  • 11. Святитель Иоанн Златоуст

  • '12. Святитель Кирилл Александрийский

  • 13. Христологические споры о Пресвятой Троице

Вероучительный синтез

I. Ипостасные свойства Божественных Лиц

  • 1. Введение

  • 2. Отец

  • 3. Сын

  • 4. Дух Святой

II. Спор о filioque

  • 1. Исторические данные

  • 2. Исхождение Святого Духа по учению святых отцов

  • 3. Filioque и современное православное богословие

  • 4. Вероучительный синтез: исхождение Святого Духа в православном Предании

  • 5. Положительные стороны и изъяны filioque

III. Тайна Троицы. Апофатическое и катафатическое богословие

  • 1. Троичный путь богословия

  • 2. В Библии

  • 3. У святых отцов

  • 4. Несколько слов в заключение

Примечания

Библиография

Библейское богословие

Литургия и Таинства

Исследования Б. Бобринского о тринитарной перспективе культа

Троичное богословие святых отцов и Вселенских соборов

Вероучительный синтез

Именной указатель

Views 316
Rating 5.0 / 5
Added 28.01.2026
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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