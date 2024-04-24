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Бобжиньский - История Польши - Том I-II

Бобжиньский Михал - История Польши - Том I - От зарождения государства до разделов Речи Посполитой
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, **History of GDL and Slavs
Два предшествовавших нам поколения соорудили себе некий своеобразный образ нашей истории. Причем каждое из них создавало такое представление о прошлом Польши, на какое хватало его интеллектуальных и моральных ресурсов и какое отвечало его устремлениям и убеждениям. Каждое из этих двух поколений имело свою историческую школу, работавшую с уверенностью в своей правоте, правильности применявшихся ею методов и выбранных направлений. И если для поколения времен Станислава, пережившего еще Великое Герцогство Варшавское и Царство Польское, такие методы и направления выработал Адам Нарушевич, то для последующего поколения, отдавая должное романтическому направлению в политике и литературе, их разработал Иоахим Лелевель.
Первым, кто нашу историю рассматривал в процессе ее развития на основе чужих исследований без самостоятельной обработки источников с начала XVI столетия, был Нарушевич (1733—1796). Его несомненной заслугой является уже то, что он обратился к источникам, вытащил их из забвения и именно на них основывал свой труд. В его произведениях четко просматривается попытка подняться до уровня критического анализа и определения истинной истории, очистив ее от нагромождавшихся веками ошибок и разных небылиц. Достойно, наконец, похвалы и то, что он обратил внимание на деяния народа внутри страны, на его социальные и политические учреждения. Однако Нарушевич заслуживает и серьезной критики за отсутствие убежденности и точности. Так, утверждения историка XV века Длугоша6 служат ему основанием для вычеркивания исследователей времен династии Пяста, то есть более надежных источников, среди которых нельзя не упомянуть Галлуса и Кадлубека. И сделано это только для опровержения утверждений Длугоша.
Нарушевич знаком лишь с малой частью источников, а те из них, которые были ему доступны, не имеют ни критически составленного текста, ни необходимых подготовительных разработок. Воспитанный на трудах римских историков и следующий по пути современной ему французской исторической школы, он также цепляется за голые факты, забывая об их внутренних причинно-следственных связях или их внешней образной стороне. Историчность в его понимании служит лишь задаче описания крупных событий и деяний прошлого, а также напоминания о былой славе для пробуждения благородных чувств в народе. При этом основы исторических суждений, которые у Нарушевича местами все же отчетливо просматриваются (а именно в описании жизни Ходкевича), строятся только на тех политических новостях, которые в силу своего высокого положения он смог практически усвоить. Не различает также первый наш историк разные эпохи исторического развития. Зато оценивает и описывает все несчастные случаи в современном ему обществе.

Бобжиньский Михал - История Польши - Том I - От зарождения государства до разделов Речи Посполитой. X—XVIII вв.

Пер. с польск. С. Ю. Чупрова
М.: Центрполиграф, 2024, 687 с.
ISBN 978-5-227-10532-5

Бобжиньский Михал - История Польши - Том I - От зарождения государства до разделов Речи Посполитой. X—XVIII вв. - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
  • Глава I. О ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯХ
    • Историческая школа Нарушевича
    • Историческая школа Лелевеля
    • Историческая школа современности
  • Глава II. ПЕРИОДЫ ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ
    • Первый период
    • Второй период
    • Третий период
  • Глава III. СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ И ПЛЕМЕНА
    • Индоевропейские племена
    • Славяне
    • Русичи и болгары
    • Чехи
  • Глава IV. ИСТОКИ ПОЛЬШИ
    • Территория
    • Хозяйство
    • Семейные, родовые и народные связи
    • Религия. Племена
    • Характеристика основных племен
  • Возникновение польского государства
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД — С X ВЕКА ДО СЕРЕДИНЫ XIII ВЕКА. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОЛЬША
  • Глава V. ОСНОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА МЕШКО I И БОЛЕСЛАВОМ I ХРАБРЫМ (960—1025)
    • Мешко I (960—992). Принятие христианства
    • Болеслав I Храбрый (992—1025). Построение государства
    • Борьба с соседями
    • Устройство первоначального польского государства
  • Глава VI. ДЕЛО ОСНОВАТЕЛЕЙ ДИНАСТИИ ПЯСТОВ ПОШАТНУЛОСЬ (1025—1102)
    • Смерть Болеслава I Храброго
    • Мешко II (1025—1034)
    • Смута (1034—1040)
    • Казимир I Восстановитель (1040—1058)
    • Болеслав II Смелый (1058—1080)
    • Владислав I Герман (1080—1102)
  • Глава VII. БОЛЕСЛАВ III КРИВОУСТЫЙ КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ДЕЛА БОЛЕСЛАВА I ХРАБРОГО (1102—1139)
    • Гражданская война
    • Внешние войны
    • Возврат Поморья и проповедь в нем христианства
    • Внутренние отношения
    • Завещание Болеслава III Кривоустого
  • Глава VIII. БОРЬБА ЗА ТРОН МЕЖДУ СЫНОВЬЯМИ БОЛЕСЛАВА III КРИВОУСТОГО
    • Владислав II (умер в 1159 г.) и Болеслав IV Кудрявый (умер в 1173 г.)
    • Мешко III Старый (умер в 1202 г.) и Казимир II Справедливый (умер в 1194 г.)
    • Обрушение границ
  • Глава IX. НАЧАЛО УПАДКА ПОЛЬШИ ПОД НАТИСКОМ МОНГОЛОВ (1201—1241)
    • Продолжение борьбы за трон
    • Тевтонский орден в Пруссии
    • Венгры в Галицкой Руси
    • Генрих I Бородатый
    • Нападение монголов в 1241 году
ВТОРОЙ ПЕРИОД — СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIII ВЕКА ДО КОНЦА XV ВЕКА. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЛЬША
  • Глава X. ИЗМЕНЕНИЕ УКЛАДА В ПОЛЬШЕ В ПЕРИОД ЕЕ УПАДКА (1241—1306)
    • Картина разрушений
    • Немецкая колонизация
    • Привилегии Католической Церкви
    • Привилегии землевладельцам
    • Государство и его правитель
    • Чешское владычество (в 1291—1306 гг.)
  • Глава XI. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ПРИ ВЛАДИСЛАВЕ I ЛОКЕТЕКЕ И КАЗИМИРЕ III ВЕЛИКОМ (1306—1370)
    • Правление Владислава I Локетека (1306—1333)
    • Народная война с Тевтонским орденом
    • Политика Казимира III Великого (1333—1370). Установление мира с орденом и чехами (1343)
    • Присоединение Галицкой Руси в 1340 году
    • Внутреннее развитие Польши
    • Государственное устройство
  • Глава XII. ОБЪЕДИНЕНИЕ С ЛИТВОЙ И РАЗГРОМ КРЕСТОНОСЦЕВ (1370—1423)
    • Обеспечение преемственности после Пястов
    • Правление панов от имени короля Людовика Венгерского (1370—1382)
    • Призыв Ядвиги и Ягелло
    • Обращение Литвы в христианство
    • Разгром ордена
    • Характер правления магнатов
    • Церковная иерархия
  • Глава XIII. ИСКУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬШЕЙ ЗБИГНЕВОМ ОЛЕСНИЦКИМ (1423—1444)
    • Гуситское движение в Польше
    • Триумф Олесницкого в чешском и литовском вопросах
    • Поход на Варну
  • Глава XIV. КАЗИМИР IV ЯГЕЛЛОНЧИК (1444—1492)
    • Борьба за объединение с Литвой
    • Присоединение Пруссии и Поморья
    • Ягеллоны на троне Чехии и Венгрии
    • Слом привилегий
    • Города и немецкий элемент
    • Восточная граница
  • СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЛЬШИ
    • Великая Польша
    • Малая Польша
    • Червонная Русь
    • Пруссия — королевская или польская
    • Мазовия
ТРЕТИЙ ПЕРИОД — С КОНЦА XV ВЕКА ДО ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА
  • Глава XV. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЬШИ ЯНОМ I ОЛЬБРАХТОМ И АЛЕКСАНДРОМ С ПОМОЩЬЮ ШЛЯХТЫ (1492—1506)
    • Великие планы Ольбрахта (1492—1501)
    • Борьба Александра с магнатами (1501—1506)
    • Преобразование государства
  • Глава XVI. СИГИЗМУНД I. МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
    • Первые реформы Сигизмунда
    • Отказ от самостоятельной внешней политики
    • Общественный перевес шляхты
    • Новое движение шляхты
    • Другие реформы Сигизмунда
    • Правление Боны Сфорцы
  • Глава XVII. БОРЬБА С АНАРХИЕЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1548—1575)
    • Реформация в Польше
    • Программа реформ Речи Посполитой
    • Первый период борьбы за реформы Речи Посполитой (1548—1559)
    • Война за Лифляндию
    • Второй период борьбы за реформы Речи Посполитой (1562—1572)
    • Третий период борьбы за реформы Речи Посполитой. Первое междуцарствие (1572—1574)
  • Глава XVIII. О МОНАРХИИ (1575—1608)
    • Избрание Стефана Батория. Его политика (1575—1586)
    • Война 1577—1582 годов
    • Иезуиты
    • Внутренние реформы
    • Замойский остается хозяином положения в годы междуцарствия (1587—1588)
    • Политика Сигизмунда III
    • Бунт Зебжидовского
    • «Золотая вольность»
  • Глава XIX. ВОЙНА НА ТРИ ФРОНТА (1608—1655)
    • Войны Сигизмунда III
    • Польша в годы Тридцатилетней войны
    • Дальнейшее внутреннее расстройство
    • Владислав IV (1632—1648) сохраняет нейтралитет Польши в годы Тридцатилетней войны
    • Ян II Казимир (1648—1668). Казачьи войны
    • Польша становится добычей Москвы и Швеции
  • Глава XX. ПОПЫТКИ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ УПАДКА (1655—1717)
    • Отражение нападений
    • Провал в результате мятежа Любомирского первой попытки осуществления реформ, предпринятой французской партией
    • На развалинах государства
    • Избрание Михаила Вишневецкого (1669—1673). Второе поражение французской партии
    • Ян III Собеский (1674—1698) не оправдывает надежд французской партии
    • Союз с Австрией ломает Собескому планы проведения реформ
    • Август II (1697—1733). Его планы государственного переворота в союзе с Россией (до 1717 г.)
  • Глава XXI. ПЕРЕВЕС РОССИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПЕРВЫМ РАЗДЕЛОМ СТРАНЫ (1720—1773)
    • Картина падения
    • Планы Потоцких
    • Попытка переворота Чарторыйскими
    • Первый раздел Польши 1773 года
  • Глава XXII. ВОЗРОЖДЕНИЕ В ПАДЕНИИ (1773—1795)
    • Постоянный совет
    • Эдукационная комиссия
    • Конституция от 3 мая 1791 года
    • Второй раздел Речи Посполитой в 1792—1793 годах
    • Восстание Костюшко
СВЕДЕНИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ПОЛЬШИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
  • Обзор литературы
  • Первые примечания
  • Новые примечания
  • Комментарии
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Польша в 1492 году
  • Польша в 1772 году
  • Генеалогическая таблица правителей династии Пястов
  • Генеалогическая таблица Ягеллонов
  • Генеалогическая таблица Рюриковичей, правивших в Киеве, а также в Галицком и Волынском княжествах
  • Генеалогическая таблица династии Ваза

Восстановление польского государстваБобжиньский Михал - История Польши - Том II - Восстановление польского государства. XVIII—XX вв.

Пер. с польск. С.Ю. Чупрова
М.: Центрполиграф, 2024, 479 с.
ISBN 978-5-227-10533-2

Бобжиньский Михал - История Польши - Том II - Восстановление польского государства. XVIII—XX вв. - Оглавление

ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД — ОТ ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА ДО ВОЗРОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
  • Глава I. ВОЕННЫЕ ВРЕМЕНА (1797—1832 ГОДЫ)
    • Насилие со стороны захватчиков
    • Крепостная зависимость крестьян
    • Польское имя стерто
    • Легионы
    • Компромисс или борьба
    • Великое герцогство Варшавское
    • Конституция герцогства
    • Кампания 1809 года
    • 1812 год
    • Венский конгресс
    • Конституция Царства Польского
    • Борьба за конституцию
    • Реакция
    • Просвещение
    • Экономика
    • Горькая крестьянская доля
    • Свободное таинство
    • Восстание
    • Военная эпопея
    • Крах
    • Трагедия
  • Глава II. ПОЛИТИКА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1831—1863 ГОДЫ)
    • Расплата
    • Эмиграция
    • Система притеснения
    • Великая народная поэзия
    • Социальная борьба
    • Народная весна
    • Реакция и ее окончание
    • На перепутье
    • Политика Велепольского
    • Восстание
  • Глава III. ПОЛИТИКА ОРГАНИЧНОЙ РАБОТЫ (1864—1908 ГОДЫ)
    • Русификация
    • Автономия Галиции
    • Церковная борьба в Великом герцогстве Познаньском
    • Борьба с русификацией
    • Политика органичной работы
    • Последний проблеск романтизма
    • Развитие Галиции
    • Русинский вопрос
    • Борьба за сохранение языка и землю
    • Новые течения
    • Революция 1905 года
    • Политика Анджея Потоцкого
    • Наука и поэзия
  • Глава IV. ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА (1914—1923 ГОДЫ)
    • Накануне мировой войны
    • Поражение России
    • Поражение Германии
    • Борьба за власть
    • Единая и независимая Польша
    • Комментарии
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Польша после третьего раздела
  • Варшавское герцогство
  • Царство Польское
  • Восстановленное польское государство
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Rating 5.0 / 5
Added 24.04.2024
Author brat Andron
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