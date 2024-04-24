Бобжиньский Михал - История Польши - Том I - От зарождения государства до разделов Речи Посполитой

Бобжиньский - История Польши - Том I-II
Два предшествовавших нам поколения соорудили себе некий своеобразный образ нашей истории. Причем каждое из них создавало такое представление о прошлом Польши, на какое хватало его интеллектуальных и моральных ресурсов и какое отвечало его устремлениям и убеждениям. Каждое из этих двух поколений имело свою историческую школу, работавшую с уверенностью в своей правоте, правильности применявшихся ею методов и выбранных направлений. И если для поколения времен Станислава, пережившего еще Великое Герцогство Варшавское и Царство Польское, такие методы и направления выработал Адам Нарушевич, то для последующего поколения, отдавая должное романтическому направлению в политике и литературе, их разработал Иоахим Лелевель.
Первым, кто нашу историю рассматривал в процессе ее развития на основе чужих исследований без самостоятельной обработки источников с начала XVI столетия, был Нарушевич (1733—1796). Его несомненной заслугой является уже то, что он обратился к источникам, вытащил их из забвения и именно на них основывал свой труд. В его произведениях четко просматривается попытка подняться до уровня критического анализа и определения истинной истории, очистив ее от нагромождавшихся веками ошибок и разных небылиц. Достойно, наконец, похвалы и то, что он обратил внимание на деяния народа внутри страны, на его социальные и политические учреждения. Однако Нарушевич заслуживает и серьезной критики за отсутствие убежденности и точности. Так, утверждения историка XV века Длугоша6 служат ему основанием для вычеркивания исследователей времен династии Пяста, то есть более надежных источников, среди которых нельзя не упомянуть Галлуса и Кадлубека. И сделано это только для опровержения утверждений Длугоша.
Нарушевич знаком лишь с малой частью источников, а те из них, которые были ему доступны, не имеют ни критически составленного текста, ни необходимых подготовительных разработок. Воспитанный на трудах римских историков и следующий по пути современной ему французской исторической школы, он также цепляется за голые факты, забывая об их внутренних причинно-следственных связях или их внешней образной стороне. Историчность в его понимании служит лишь задаче описания крупных событий и деяний прошлого, а также напоминания о былой славе для пробуждения благородных чувств в народе. При этом основы исторических суждений, которые у Нарушевича местами все же отчетливо просматриваются (а именно в описании жизни Ходкевича), строятся только на тех политических новостях, которые в силу своего высокого положения он смог практически усвоить. Не различает также первый наш историк разные эпохи исторического развития. Зато оценивает и описывает все несчастные случаи в современном ему обществе.
Бобжиньский Михал - История Польши - Том I - От зарождения государства до разделов Речи Посполитой. X—XVIII вв.
Пер. с польск. С. Ю. Чупрова
М.: Центрполиграф, 2024, 687 с.
ISBN 978-5-227-10532-5
Бобжиньский Михал - История Польши - Том I - От зарождения государства до разделов Речи Посполитой. X—XVIII вв. - Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
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Глава I. О ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯХ
- Историческая школа Нарушевича
- Историческая школа Лелевеля
- Историческая школа современности
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Глава II. ПЕРИОДЫ ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ
- Первый период
- Второй период
- Третий период
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Глава III. СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ И ПЛЕМЕНА
- Индоевропейские племена
- Славяне
- Русичи и болгары
- Чехи
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Глава IV. ИСТОКИ ПОЛЬШИ
- Территория
- Хозяйство
- Семейные, родовые и народные связи
- Религия. Племена
- Характеристика основных племен
- Возникновение польского государства
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД — С X ВЕКА ДО СЕРЕДИНЫ XIII ВЕКА. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОЛЬША
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Глава V. ОСНОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА МЕШКО I И БОЛЕСЛАВОМ I ХРАБРЫМ (960—1025)
- Мешко I (960—992). Принятие христианства
- Болеслав I Храбрый (992—1025). Построение государства
- Борьба с соседями
- Устройство первоначального польского государства
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Глава VI. ДЕЛО ОСНОВАТЕЛЕЙ ДИНАСТИИ ПЯСТОВ ПОШАТНУЛОСЬ (1025—1102)
- Смерть Болеслава I Храброго
- Мешко II (1025—1034)
- Смута (1034—1040)
- Казимир I Восстановитель (1040—1058)
- Болеслав II Смелый (1058—1080)
- Владислав I Герман (1080—1102)
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Глава VII. БОЛЕСЛАВ III КРИВОУСТЫЙ КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ДЕЛА БОЛЕСЛАВА I ХРАБРОГО (1102—1139)
- Гражданская война
- Внешние войны
- Возврат Поморья и проповедь в нем христианства
- Внутренние отношения
- Завещание Болеслава III Кривоустого
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Глава VIII. БОРЬБА ЗА ТРОН МЕЖДУ СЫНОВЬЯМИ БОЛЕСЛАВА III КРИВОУСТОГО
- Владислав II (умер в 1159 г.) и Болеслав IV Кудрявый (умер в 1173 г.)
- Мешко III Старый (умер в 1202 г.) и Казимир II Справедливый (умер в 1194 г.)
- Обрушение границ
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Глава IX. НАЧАЛО УПАДКА ПОЛЬШИ ПОД НАТИСКОМ МОНГОЛОВ (1201—1241)
- Продолжение борьбы за трон
- Тевтонский орден в Пруссии
- Венгры в Галицкой Руси
- Генрих I Бородатый
- Нападение монголов в 1241 году
ВТОРОЙ ПЕРИОД — СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIII ВЕКА ДО КОНЦА XV ВЕКА. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЛЬША
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Глава X. ИЗМЕНЕНИЕ УКЛАДА В ПОЛЬШЕ В ПЕРИОД ЕЕ УПАДКА (1241—1306)
- Картина разрушений
- Немецкая колонизация
- Привилегии Католической Церкви
- Привилегии землевладельцам
- Государство и его правитель
- Чешское владычество (в 1291—1306 гг.)
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Глава XI. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ПРИ ВЛАДИСЛАВЕ I ЛОКЕТЕКЕ И КАЗИМИРЕ III ВЕЛИКОМ (1306—1370)
- Правление Владислава I Локетека (1306—1333)
- Народная война с Тевтонским орденом
- Политика Казимира III Великого (1333—1370). Установление мира с орденом и чехами (1343)
- Присоединение Галицкой Руси в 1340 году
- Внутреннее развитие Польши
- Государственное устройство
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Глава XII. ОБЪЕДИНЕНИЕ С ЛИТВОЙ И РАЗГРОМ КРЕСТОНОСЦЕВ (1370—1423)
- Обеспечение преемственности после Пястов
- Правление панов от имени короля Людовика Венгерского (1370—1382)
- Призыв Ядвиги и Ягелло
- Обращение Литвы в христианство
- Разгром ордена
- Характер правления магнатов
- Церковная иерархия
-
Глава XIII. ИСКУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬШЕЙ ЗБИГНЕВОМ ОЛЕСНИЦКИМ (1423—1444)
- Гуситское движение в Польше
- Триумф Олесницкого в чешском и литовском вопросах
- Поход на Варну
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Глава XIV. КАЗИМИР IV ЯГЕЛЛОНЧИК (1444—1492)
- Борьба за объединение с Литвой
- Присоединение Пруссии и Поморья
- Ягеллоны на троне Чехии и Венгрии
- Слом привилегий
- Города и немецкий элемент
- Восточная граница
-
СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЛЬШИ
- Великая Польша
- Малая Польша
- Червонная Русь
- Пруссия — королевская или польская
- Мазовия
ТРЕТИЙ ПЕРИОД — С КОНЦА XV ВЕКА ДО ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА
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Глава XV. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЬШИ ЯНОМ I ОЛЬБРАХТОМ И АЛЕКСАНДРОМ С ПОМОЩЬЮ ШЛЯХТЫ (1492—1506)
- Великие планы Ольбрахта (1492—1501)
- Борьба Александра с магнатами (1501—1506)
- Преобразование государства
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Глава XVI. СИГИЗМУНД I. МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
- Первые реформы Сигизмунда
- Отказ от самостоятельной внешней политики
- Общественный перевес шляхты
- Новое движение шляхты
- Другие реформы Сигизмунда
- Правление Боны Сфорцы
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Глава XVII. БОРЬБА С АНАРХИЕЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1548—1575)
- Реформация в Польше
- Программа реформ Речи Посполитой
- Первый период борьбы за реформы Речи Посполитой (1548—1559)
- Война за Лифляндию
- Второй период борьбы за реформы Речи Посполитой (1562—1572)
- Третий период борьбы за реформы Речи Посполитой. Первое междуцарствие (1572—1574)
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Глава XVIII. О МОНАРХИИ (1575—1608)
- Избрание Стефана Батория. Его политика (1575—1586)
- Война 1577—1582 годов
- Иезуиты
- Внутренние реформы
- Замойский остается хозяином положения в годы междуцарствия (1587—1588)
- Политика Сигизмунда III
- Бунт Зебжидовского
- «Золотая вольность»
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Глава XIX. ВОЙНА НА ТРИ ФРОНТА (1608—1655)
- Войны Сигизмунда III
- Польша в годы Тридцатилетней войны
- Дальнейшее внутреннее расстройство
- Владислав IV (1632—1648) сохраняет нейтралитет Польши в годы Тридцатилетней войны
- Ян II Казимир (1648—1668). Казачьи войны
- Польша становится добычей Москвы и Швеции
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Глава XX. ПОПЫТКИ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ УПАДКА (1655—1717)
- Отражение нападений
- Провал в результате мятежа Любомирского первой попытки осуществления реформ, предпринятой французской партией
- На развалинах государства
- Избрание Михаила Вишневецкого (1669—1673). Второе поражение французской партии
- Ян III Собеский (1674—1698) не оправдывает надежд французской партии
- Союз с Австрией ломает Собескому планы проведения реформ
- Август II (1697—1733). Его планы государственного переворота в союзе с Россией (до 1717 г.)
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Глава XXI. ПЕРЕВЕС РОССИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПЕРВЫМ РАЗДЕЛОМ СТРАНЫ (1720—1773)
- Картина падения
- Планы Потоцких
- Попытка переворота Чарторыйскими
- Первый раздел Польши 1773 года
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Глава XXII. ВОЗРОЖДЕНИЕ В ПАДЕНИИ (1773—1795)
- Постоянный совет
- Эдукационная комиссия
- Конституция от 3 мая 1791 года
- Второй раздел Речи Посполитой в 1792—1793 годах
- Восстание Костюшко
СВЕДЕНИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ПОЛЬШИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
- Обзор литературы
- Первые примечания
- Новые примечания
- Комментарии
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Польша в 1492 году
- Польша в 1772 году
- Генеалогическая таблица правителей династии Пястов
- Генеалогическая таблица Ягеллонов
- Генеалогическая таблица Рюриковичей, правивших в Киеве, а также в Галицком и Волынском княжествах
- Генеалогическая таблица династии Ваза
Бобжиньский Михал - История Польши - Том II - Восстановление польского государства. XVIII—XX вв.
Пер. с польск. С.Ю. Чупрова
М.: Центрполиграф, 2024, 479 с.
ISBN 978-5-227-10533-2
Бобжиньский Михал - История Польши - Том II - Восстановление польского государства. XVIII—XX вв. - Оглавление
ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД — ОТ ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА ДО ВОЗРОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
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Глава I. ВОЕННЫЕ ВРЕМЕНА (1797—1832 ГОДЫ)
- Насилие со стороны захватчиков
- Крепостная зависимость крестьян
- Польское имя стерто
- Легионы
- Компромисс или борьба
- Великое герцогство Варшавское
- Конституция герцогства
- Кампания 1809 года
- 1812 год
- Венский конгресс
- Конституция Царства Польского
- Борьба за конституцию
- Реакция
- Просвещение
- Экономика
- Горькая крестьянская доля
- Свободное таинство
- Восстание
- Военная эпопея
- Крах
- Трагедия
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Глава II. ПОЛИТИКА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1831—1863 ГОДЫ)
- Расплата
- Эмиграция
- Система притеснения
- Великая народная поэзия
- Социальная борьба
- Народная весна
- Реакция и ее окончание
- На перепутье
- Политика Велепольского
- Восстание
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Глава III. ПОЛИТИКА ОРГАНИЧНОЙ РАБОТЫ (1864—1908 ГОДЫ)
- Русификация
- Автономия Галиции
- Церковная борьба в Великом герцогстве Познаньском
- Борьба с русификацией
- Политика органичной работы
- Последний проблеск романтизма
- Развитие Галиции
- Русинский вопрос
- Борьба за сохранение языка и землю
- Новые течения
- Революция 1905 года
- Политика Анджея Потоцкого
- Наука и поэзия
-
Глава IV. ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА (1914—1923 ГОДЫ)
- Накануне мировой войны
- Поражение России
- Поражение Германии
- Борьба за власть
- Единая и независимая Польша
- Комментарии
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Польша после третьего раздела
- Варшавское герцогство
- Царство Польское
- Восстановленное польское государство
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