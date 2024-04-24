Бобжиньский Михал - История Польши - Том I - От зарождения государства до разделов Речи Посполитой

Два предшествовавших нам поколения соорудили себе некий своеобразный образ нашей истории. Причем каждое из них создавало такое представление о прошлом Польши, на какое хватало его интеллектуальных и моральных ресурсов и какое отвечало его устремлениям и убеждениям. Каждое из этих двух поколений имело свою историческую школу, работавшую с уверенностью в своей правоте, правильности применявшихся ею методов и выбранных направлений. И если для поколения времен Станислава, пережившего еще Великое Герцогство Варшавское и Царство Польское, такие методы и направления выработал Адам Нарушевич, то для последующего поколения, отдавая должное романтическому направлению в политике и литературе, их разработал Иоахим Лелевель.

Первым, кто нашу историю рассматривал в процессе ее развития на основе чужих исследований без самостоятельной обработки источников с начала XVI столетия, был Нарушевич (1733—1796). Его несомненной заслугой является уже то, что он обратился к источникам, вытащил их из забвения и именно на них основывал свой труд. В его произведениях четко просматривается попытка подняться до уровня критического анализа и определения истинной истории, очистив ее от нагромождавшихся веками ошибок и разных небылиц. Достойно, наконец, похвалы и то, что он обратил внимание на деяния народа внутри страны, на его социальные и политические учреждения. Однако Нарушевич заслуживает и серьезной критики за отсутствие убежденности и точности. Так, утверждения историка XV века Длугоша6 служат ему основанием для вычеркивания исследователей времен династии Пяста, то есть более надежных источников, среди которых нельзя не упомянуть Галлуса и Кадлубека. И сделано это только для опровержения утверждений Длугоша.

Нарушевич знаком лишь с малой частью источников, а те из них, которые были ему доступны, не имеют ни критически составленного текста, ни необходимых подготовительных разработок. Воспитанный на трудах римских историков и следующий по пути современной ему французской исторической школы, он также цепляется за голые факты, забывая об их внутренних причинно-следственных связях или их внешней образной стороне. Историчность в его понимании служит лишь задаче описания крупных событий и деяний прошлого, а также напоминания о былой славе для пробуждения благородных чувств в народе. При этом основы исторических суждений, которые у Нарушевича местами все же отчетливо просматриваются (а именно в описании жизни Ходкевича), строятся только на тех политических новостях, которые в силу своего высокого положения он смог практически усвоить. Не различает также первый наш историк разные эпохи исторического развития. Зато оценивает и описывает все несчастные случаи в современном ему обществе.

Бобжиньский Михал - История Польши - Том I - От зарождения государства до разделов Речи Посполитой. X—XVIII вв.

Пер. с польск. С. Ю. Чупрова

М.: Центрполиграф, 2024, 687 с.

ISBN 978-5-227-10532-5

Бобжиньский Михал - История Польши - Том I - От зарождения государства до разделов Речи Посполитой. X—XVIII вв. - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. О ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯХ Историческая школа Нарушевича Историческая школа Лелевеля Историческая школа современности

Глава II. ПЕРИОДЫ ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИИ Первый период Второй период Третий период

Глава III. СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ И ПЛЕМЕНА Индоевропейские племена Славяне Русичи и болгары Чехи

Глава IV. ИСТОКИ ПОЛЬШИ Территория Хозяйство Семейные, родовые и народные связи Религия. Племена Характеристика основных племен

Возникновение польского государства

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД — С X ВЕКА ДО СЕРЕДИНЫ XIII ВЕКА. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОЛЬША

Глава V. ОСНОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА МЕШКО I И БОЛЕСЛАВОМ I ХРАБРЫМ (960—1025) Мешко I (960—992). Принятие христианства Болеслав I Храбрый (992—1025). Построение государства Борьба с соседями Устройство первоначального польского государства

Глава VI. ДЕЛО ОСНОВАТЕЛЕЙ ДИНАСТИИ ПЯСТОВ ПОШАТНУЛОСЬ (1025—1102) Смерть Болеслава I Храброго Мешко II (1025—1034) Смута (1034—1040) Казимир I Восстановитель (1040—1058) Болеслав II Смелый (1058—1080) Владислав I Герман (1080—1102)

Глава VII. БОЛЕСЛАВ III КРИВОУСТЫЙ КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ДЕЛА БОЛЕСЛАВА I ХРАБРОГО (1102—1139) Гражданская война Внешние войны Возврат Поморья и проповедь в нем христианства Внутренние отношения Завещание Болеслава III Кривоустого

Глава VIII. БОРЬБА ЗА ТРОН МЕЖДУ СЫНОВЬЯМИ БОЛЕСЛАВА III КРИВОУСТОГО Владислав II (умер в 1159 г.) и Болеслав IV Кудрявый (умер в 1173 г.) Мешко III Старый (умер в 1202 г.) и Казимир II Справедливый (умер в 1194 г.) Обрушение границ

Глава IX. НАЧАЛО УПАДКА ПОЛЬШИ ПОД НАТИСКОМ МОНГОЛОВ (1201—1241) Продолжение борьбы за трон Тевтонский орден в Пруссии Венгры в Галицкой Руси Генрих I Бородатый Нападение монголов в 1241 году



ВТОРОЙ ПЕРИОД — СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIII ВЕКА ДО КОНЦА XV ВЕКА. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЛЬША

Глава X. ИЗМЕНЕНИЕ УКЛАДА В ПОЛЬШЕ В ПЕРИОД ЕЕ УПАДКА (1241—1306) Картина разрушений Немецкая колонизация Привилегии Католической Церкви Привилегии землевладельцам Государство и его правитель Чешское владычество (в 1291—1306 гг.)

Глава XI. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ПРИ ВЛАДИСЛАВЕ I ЛОКЕТЕКЕ И КАЗИМИРЕ III ВЕЛИКОМ (1306—1370) Правление Владислава I Локетека (1306—1333) Народная война с Тевтонским орденом Политика Казимира III Великого (1333—1370). Установление мира с орденом и чехами (1343) Присоединение Галицкой Руси в 1340 году Внутреннее развитие Польши Государственное устройство

Глава XII. ОБЪЕДИНЕНИЕ С ЛИТВОЙ И РАЗГРОМ КРЕСТОНОСЦЕВ (1370—1423) Обеспечение преемственности после Пястов Правление панов от имени короля Людовика Венгерского (1370—1382) Призыв Ядвиги и Ягелло Обращение Литвы в христианство Разгром ордена Характер правления магнатов Церковная иерархия

Глава XIII. ИСКУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬШЕЙ ЗБИГНЕВОМ ОЛЕСНИЦКИМ (1423—1444) Гуситское движение в Польше Триумф Олесницкого в чешском и литовском вопросах Поход на Варну

Глава XIV. КАЗИМИР IV ЯГЕЛЛОНЧИК (1444—1492) Борьба за объединение с Литвой Присоединение Пруссии и Поморья Ягеллоны на троне Чехии и Венгрии Слом привилегий Города и немецкий элемент Восточная граница

СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЛЬШИ Великая Польша Малая Польша Червонная Русь Пруссия — королевская или польская Мазовия



ТРЕТИЙ ПЕРИОД — С КОНЦА XV ВЕКА ДО ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА

Глава XV. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЬШИ ЯНОМ I ОЛЬБРАХТОМ И АЛЕКСАНДРОМ С ПОМОЩЬЮ ШЛЯХТЫ (1492—1506) Великие планы Ольбрахта (1492—1501) Борьба Александра с магнатами (1501—1506) Преобразование государства

Глава XVI. СИГИЗМУНД I. МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ Первые реформы Сигизмунда Отказ от самостоятельной внешней политики Общественный перевес шляхты Новое движение шляхты Другие реформы Сигизмунда Правление Боны Сфорцы

Глава XVII. БОРЬБА С АНАРХИЕЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1548—1575) Реформация в Польше Программа реформ Речи Посполитой Первый период борьбы за реформы Речи Посполитой (1548—1559) Война за Лифляндию Второй период борьбы за реформы Речи Посполитой (1562—1572) Третий период борьбы за реформы Речи Посполитой. Первое междуцарствие (1572—1574)

Глава XVIII. О МОНАРХИИ (1575—1608) Избрание Стефана Батория. Его политика (1575—1586) Война 1577—1582 годов Иезуиты Внутренние реформы Замойский остается хозяином положения в годы междуцарствия (1587—1588) Политика Сигизмунда III Бунт Зебжидовского «Золотая вольность»

Глава XIX. ВОЙНА НА ТРИ ФРОНТА (1608—1655) Войны Сигизмунда III Польша в годы Тридцатилетней войны Дальнейшее внутреннее расстройство Владислав IV (1632—1648) сохраняет нейтралитет Польши в годы Тридцатилетней войны Ян II Казимир (1648—1668). Казачьи войны Польша становится добычей Москвы и Швеции

Глава XX. ПОПЫТКИ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ УПАДКА (1655—1717) Отражение нападений Провал в результате мятежа Любомирского первой попытки осуществления реформ, предпринятой французской партией На развалинах государства Избрание Михаила Вишневецкого (1669—1673). Второе поражение французской партии Ян III Собеский (1674—1698) не оправдывает надежд французской партии Союз с Австрией ломает Собескому планы проведения реформ Август II (1697—1733). Его планы государственного переворота в союзе с Россией (до 1717 г.)

Глава XXI. ПЕРЕВЕС РОССИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПЕРВЫМ РАЗДЕЛОМ СТРАНЫ (1720—1773) Картина падения Планы Потоцких Попытка переворота Чарторыйскими Первый раздел Польши 1773 года

Глава XXII. ВОЗРОЖДЕНИЕ В ПАДЕНИИ (1773—1795) Постоянный совет Эдукационная комиссия Конституция от 3 мая 1791 года Второй раздел Речи Посполитой в 1792—1793 годах Восстание Костюшко



СВЕДЕНИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ПОЛЬШИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Обзор литературы

Первые примечания

Новые примечания

Комментарии

ПРИЛОЖЕНИЯ

Польша в 1492 году

Польша в 1772 году

Генеалогическая таблица правителей династии Пястов

Генеалогическая таблица Ягеллонов

Генеалогическая таблица Рюриковичей, правивших в Киеве, а также в Галицком и Волынском княжествах

Генеалогическая таблица династии Ваза