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Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Биобиблиографический словарь

Виктор Вячеславович Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.): Биобиблиографический словарь
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy, Reference
Эта книга ставит перед собой цель объединить и обобщить сведения о епископах Русской Православной старообрядческой Церкви советских лет. Что касается хронологических рамок, в качестве отправной точки взята осень 1917 г. — установление советской власти в результате Октябрьского переворота в Петрограде. Завершающий пункт — декабрь 1991 г., окончательный распад Советского Союза после т.н. Беловежских соглашений и последующей денонсации российским парламентом Договора об образовании СССР (12 декабря).
Перед нами, таким образом, немалый отрезок времени, семьдесят четыре года, жизнь нескольких поколений.
Другая задача — через призму отдельных людей, отвечавших за принятие решений, взглянуть и исследовать историю одной из самых многочисленных российских православных конфессий. Ее современное название — Русская Православная старообрядческая Церковь - было закреплено совсем недавно, в 1988 г., на Освященном Соборе, который был приурочен к торжественным дням 1000-летия Крещения Руси и проходил в Москве на Рогожском кладбище, в известном старообрядческом духовном центре. Тогда старообрядческая архиепископия Московская и всея Руси была преобразована в митрополию.

Виктор Вячеславович Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.): Биобиблиографический словарь

Москва: Вече, 2019 г. — 320 с.
ISBN 978-5-4484-0925-7

Виктор Вячеславович Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.): Биобиблиографический словарь - Содержание

От автора
ЕПИСКОПЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ (СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД, 1918-1991 гг.)
Биобиблиографический словарь
  • АЛЕКСАНДР (Алексей Прокофьевич Богатенков)
  • АЛЕКСАНДР (Алексей Петрович Чунин)
  • АЛИМПИЙ (Александр Капитонович Гусев)
  • АМФИЛОХИЙ (Афанасий Семенович Журавлев)
  • АНАСТАСИЙ (Антоний Федорович Кононов)
  • АНДРИАН (Андрей Яковлевич Бердышев)
  • АНТОНИЙ (Афанасий Паромов)
  • АРСЕНИЙ (Антоний Романович Давыдов)
  • АРСЕНИЙ (Анисим Филиппович Лысов)
  • АФАНАСИЙ (Амвросий Феофанович Федотов)
  • ВЕНИАМИН (Василий Федорович Агальцов)
  • ВИКЕНТИЙ (Василий Семенович Никитин)
  • ГЕННАДИЙ (Георгий Иванович Лакомкин)
  • ГЕРОНТИЙ (Григорий Иванович Лакомкин)
  • ГУРИЙ (Григорий Андреевич Спирин)
  • ЕВТИХИЙ (Евфимий Корнилович Кузьмин)
  • ИННОКЕНТИЙ (Иван Игнатьевич Силкин)
  • ИННОКЕНТИЙ (Иван Григорьевич Усов)
  • ИОАНН (Илия Викторович Витушкин)
  • ИОАННИКИЙ (Иоанн Иванович Иванов)
  • ИОАННИКИЙ (Иоанн Карпович Исаичев)
  • ИОАСАФ (Иоанн Семенович Журавлев)
  • ИОАСАФ (Иосиф Арсеньевич Карпов)
  • ИОСИФ (Иаков Исакович Антипин)
  • ИОСИФ (Иван Михайлович Моржаков)
  • ИПАТИЙ (Ипполит Ипполитович Басо-Скоков)
  • ИРИНАРХ(Иван Поликарпович Вологжанин)
  • ИРИНАРХ(Иван Васильевич Парфенов)
  • КАЛЛИСТ (Кирилл Ермилович Макаров)
  • КИРИЛЛ (Козма Политов)
  • КЛИМЕНТ (Карп Дмитриевич Логвинов)
  • КЛИМЕНТ (Козма Платонович Москвин)
  • ЛУКИАН (Лука Дмитриевич Абрамкин)
  • МЕЛЕТИЙ (Михаил Поликарпович Картушин)
  • МИХАИЛ (Макарий Варфоломеевич Захарьичев)
  • НИКОДИМ (Никита Тимофеевич Латышев)
  • ПАВЕЛ (Пармен Федорович Силаев)
  • ПАИСИЙ (Полиект Петрович Петров)
  • РАФАИЛ (Роман Александрович Воропаев)
  • САВВА (Семен Иванович Ананьев)
  • САВВАТИЙ (Симеон Никитин)
  • СЕРГИЙ
  • СЕРГИЙ (Симеон Ермолаевич Кулагин)
  • ТИМОН (Тихон Петрович Домашов)
  • ТИХОН (Трифон Григорьевич Сухов)
  • ФЕОДОСИЙ (Филипп Монаков)
  • ФИЛАРЕТ (Феодор Никандрович Паршиков)
  • ФЛАВИАН (Феодор Кузмич Разуваев)
  • ФЛАВИАН (Феофилакт Феофилактович Слесарев)
«ПРОТИВООКРУЖНИЧЕСКИЕ» ЕПИСКОПЫ, ДЕЙСТВОВАВШИЕ В 1920-1930-е гг.
  • Варсонофий 1
  • Варсонофий II (Василий Филимонович Колотов)
  • Вениамин
  • Виталий (Колотов)
  • Геннадий
  • Иоасаф
  • Иона (Иван Зубов)
  • Павел (Петр Иванович Туркин)
  • Папила
  • Петр (Порфирий Дмитриевич Глазов)
  • Савва (Софроний Иванович Суржиков)
  • Филагрий (Кизин)
  • Филарет

Виктор Вячеславович Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.): Биобиблиографический словарь - АЛЕКСАНДР (Алексей Прокофьевич Богатенков)

АЛЕКСАНДР (Алексей Прокофьевич Богатенков; 1853, посад Дубовка Саратовской губ. — 2 января 1928, Москва) - епископ Рязанский и Егорьевский.
Родился в семье потомственных старообрядцев. 2 октября 1874 г. в Покровском храме Астрахани обвенчался с девицей Пелагеей Максимовной Спеховой, дочерью мещанина Астраханской губ. К этому времени был приписан к мещанскому сословию. В браке имел двоих детей: сына и дочь. 9 сентября 1879 г. рукоположен еп. Амвросием (Гераськовым) Саратовским и Астраханским и временно Казанским в сан диакона. Некоторое время был секретарем еп. Пафнутия (Шикина) Казанского, возобновившего управление епархией, и жил в Казани. 14 октября 1891 г. архиеп. Савватием (Левшиным), временно управлявшим Казанской епархией, переведен в Москву к Покровскому храму в доме И.И. Шибаева на Немецком рынке, в Гавриковом переулке. 14 декабря 1898 г. определен в качестве секретаря и письмоводителя к архиеп. Иоанну (Кар- тушину) Московскому. В 1900 г. выпустил ценную книгу о степенях родства «К вопросу о брачном праве» (М.: С.А. Соколов, 1900). Каноническими вопросами начал заниматься, как только принял сан диакона. Сохранилась подготовленная им рукописная книга «О таинствах крещения и хиротонии, совершаемых у еретиков», датируемая 1878 г. (РГБ. Ф. 247. №428. Полуустав, 28 лл.). Собрал большую библиотеку, для которой его сын Яков сделал характерный штемпель с изображением руки, положенной на книгу, и надписью «Се мое».
Документальные данные о смерти супруги на данный момент не выявлены.
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Rating 5.0 / 5
Added 25.10.2019
Author professor Dmitry
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5.0/5 (3)

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