Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Биобиблиографический словарь
Эта книга ставит перед собой цель объединить и обобщить сведения о епископах Русской Православной старообрядческой Церкви советских лет. Что касается хронологических рамок, в качестве отправной точки взята осень 1917 г. — установление советской власти в результате Октябрьского переворота в Петрограде. Завершающий пункт — декабрь 1991 г., окончательный распад Советского Союза после т.н. Беловежских соглашений и последующей денонсации российским парламентом Договора об образовании СССР (12 декабря).
Перед нами, таким образом, немалый отрезок времени, семьдесят четыре года, жизнь нескольких поколений.
Другая задача — через призму отдельных людей, отвечавших за принятие решений, взглянуть и исследовать историю одной из самых многочисленных российских православных конфессий. Ее современное название — Русская Православная старообрядческая Церковь - было закреплено совсем недавно, в 1988 г., на Освященном Соборе, который был приурочен к торжественным дням 1000-летия Крещения Руси и проходил в Москве на Рогожском кладбище, в известном старообрядческом духовном центре. Тогда старообрядческая архиепископия Московская и всея Руси была преобразована в митрополию.
Виктор Вячеславович Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.): Биобиблиографический словарь
Москва: Вече, 2019 г. — 320 с.
ISBN 978-5-4484-0925-7
Виктор Вячеславович Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.): Биобиблиографический словарь - Содержание
От автора
ЕПИСКОПЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ (СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД, 1918-1991 гг.)
Биобиблиографический словарь
- АЛЕКСАНДР (Алексей Прокофьевич Богатенков)
- АЛЕКСАНДР (Алексей Петрович Чунин)
- АЛИМПИЙ (Александр Капитонович Гусев)
- АМФИЛОХИЙ (Афанасий Семенович Журавлев)
- АНАСТАСИЙ (Антоний Федорович Кононов)
- АНДРИАН (Андрей Яковлевич Бердышев)
- АНТОНИЙ (Афанасий Паромов)
- АРСЕНИЙ (Антоний Романович Давыдов)
- АРСЕНИЙ (Анисим Филиппович Лысов)
- АФАНАСИЙ (Амвросий Феофанович Федотов)
- ВЕНИАМИН (Василий Федорович Агальцов)
- ВИКЕНТИЙ (Василий Семенович Никитин)
- ГЕННАДИЙ (Георгий Иванович Лакомкин)
- ГЕРОНТИЙ (Григорий Иванович Лакомкин)
- ГУРИЙ (Григорий Андреевич Спирин)
- ЕВТИХИЙ (Евфимий Корнилович Кузьмин)
- ИННОКЕНТИЙ (Иван Игнатьевич Силкин)
- ИННОКЕНТИЙ (Иван Григорьевич Усов)
- ИОАНН (Илия Викторович Витушкин)
- ИОАННИКИЙ (Иоанн Иванович Иванов)
- ИОАННИКИЙ (Иоанн Карпович Исаичев)
- ИОАСАФ (Иоанн Семенович Журавлев)
- ИОАСАФ (Иосиф Арсеньевич Карпов)
- ИОСИФ (Иаков Исакович Антипин)
- ИОСИФ (Иван Михайлович Моржаков)
- ИПАТИЙ (Ипполит Ипполитович Басо-Скоков)
- ИРИНАРХ(Иван Поликарпович Вологжанин)
- ИРИНАРХ(Иван Васильевич Парфенов)
- КАЛЛИСТ (Кирилл Ермилович Макаров)
- КИРИЛЛ (Козма Политов)
- КЛИМЕНТ (Карп Дмитриевич Логвинов)
- КЛИМЕНТ (Козма Платонович Москвин)
- ЛУКИАН (Лука Дмитриевич Абрамкин)
- МЕЛЕТИЙ (Михаил Поликарпович Картушин)
- МИХАИЛ (Макарий Варфоломеевич Захарьичев)
- НИКОДИМ (Никита Тимофеевич Латышев)
- ПАВЕЛ (Пармен Федорович Силаев)
- ПАИСИЙ (Полиект Петрович Петров)
- РАФАИЛ (Роман Александрович Воропаев)
- САВВА (Семен Иванович Ананьев)
- САВВАТИЙ (Симеон Никитин)
- СЕРГИЙ
- СЕРГИЙ (Симеон Ермолаевич Кулагин)
- ТИМОН (Тихон Петрович Домашов)
- ТИХОН (Трифон Григорьевич Сухов)
- ФЕОДОСИЙ (Филипп Монаков)
- ФИЛАРЕТ (Феодор Никандрович Паршиков)
- ФЛАВИАН (Феодор Кузмич Разуваев)
- ФЛАВИАН (Феофилакт Феофилактович Слесарев)
«ПРОТИВООКРУЖНИЧЕСКИЕ» ЕПИСКОПЫ, ДЕЙСТВОВАВШИЕ В 1920-1930-е гг.
- Варсонофий 1
- Варсонофий II (Василий Филимонович Колотов)
- Вениамин
- Виталий (Колотов)
- Геннадий
- Иоасаф
- Иона (Иван Зубов)
- Павел (Петр Иванович Туркин)
- Папила
- Петр (Порфирий Дмитриевич Глазов)
- Савва (Софроний Иванович Суржиков)
- Филагрий (Кизин)
- Филарет
Виктор Вячеславович Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.): Биобиблиографический словарь - АЛЕКСАНДР (Алексей Прокофьевич Богатенков)
АЛЕКСАНДР (Алексей Прокофьевич Богатенков; 1853, посад Дубовка Саратовской губ. — 2 января 1928, Москва) - епископ Рязанский и Егорьевский.
Родился в семье потомственных старообрядцев. 2 октября 1874 г. в Покровском храме Астрахани обвенчался с девицей Пелагеей Максимовной Спеховой, дочерью мещанина Астраханской губ. К этому времени был приписан к мещанскому сословию. В браке имел двоих детей: сына и дочь. 9 сентября 1879 г. рукоположен еп. Амвросием (Гераськовым) Саратовским и Астраханским и временно Казанским в сан диакона. Некоторое время был секретарем еп. Пафнутия (Шикина) Казанского, возобновившего управление епархией, и жил в Казани. 14 октября 1891 г. архиеп. Савватием (Левшиным), временно управлявшим Казанской епархией, переведен в Москву к Покровскому храму в доме И.И. Шибаева на Немецком рынке, в Гавриковом переулке. 14 декабря 1898 г. определен в качестве секретаря и письмоводителя к архиеп. Иоанну (Кар- тушину) Московскому. В 1900 г. выпустил ценную книгу о степенях родства «К вопросу о брачном праве» (М.: С.А. Соколов, 1900). Каноническими вопросами начал заниматься, как только принял сан диакона. Сохранилась подготовленная им рукописная книга «О таинствах крещения и хиротонии, совершаемых у еретиков», датируемая 1878 г. (РГБ. Ф. 247. №428. Полуустав, 28 лл.). Собрал большую библиотеку, для которой его сын Яков сделал характерный штемпель с изображением руки, положенной на книгу, и надписью «Се мое».
Документальные данные о смерти супруги на данный момент не выявлены.
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