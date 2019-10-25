Эта книга ставит перед собой цель объединить и обобщить сведения о епископах Русской Православной старообрядческой Церкви советских лет. Что касается хронологических рамок, в качестве отправной точки взята осень 1917 г. — установление советской власти в результате Октябрьского переворота в Петрограде. Завершающий пункт — декабрь 1991 г., окончательный распад Советского Союза после т.н. Беловежских соглашений и последующей денонсации российским парламентом Договора об образовании СССР (12 декабря).

Перед нами, таким образом, немалый отрезок времени, семьдесят четыре года, жизнь нескольких поколений.

Другая задача — через призму отдельных людей, отвечавших за принятие решений, взглянуть и исследовать историю одной из самых многочисленных российских православных конфессий. Ее современное название — Русская Православная старообрядческая Церковь - было закреплено совсем недавно, в 1988 г., на Освященном Соборе, который был приурочен к торжественным дням 1000-летия Крещения Руси и проходил в Москве на Рогожском кладбище, в известном старообрядческом духовном центре. Тогда старообрядческая архиепископия Московская и всея Руси была преобразована в митрополию.

Виктор Вячеславович Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.): Биобиблиографический словарь

Москва: Вече, 2019 г. — 320 с.

ISBN 978-5-4484-0925-7

Виктор Вячеславович Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.): Биобиблиографический словарь - Содержание

От автора

ЕПИСКОПЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ (СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД, 1918-1991 гг.)

Биобиблиографический словарь

АЛЕКСАНДР (Алексей Прокофьевич Богатенков)

АЛЕКСАНДР (Алексей Петрович Чунин)

АЛИМПИЙ (Александр Капитонович Гусев)

АМФИЛОХИЙ (Афанасий Семенович Журавлев)

АНАСТАСИЙ (Антоний Федорович Кононов)

АНДРИАН (Андрей Яковлевич Бердышев)

АНТОНИЙ (Афанасий Паромов)

АРСЕНИЙ (Антоний Романович Давыдов)

АРСЕНИЙ (Анисим Филиппович Лысов)

АФАНАСИЙ (Амвросий Феофанович Федотов)

ВЕНИАМИН (Василий Федорович Агальцов)

ВИКЕНТИЙ (Василий Семенович Никитин)

ГЕННАДИЙ (Георгий Иванович Лакомкин)

ГЕРОНТИЙ (Григорий Иванович Лакомкин)

ГУРИЙ (Григорий Андреевич Спирин)

ЕВТИХИЙ (Евфимий Корнилович Кузьмин)

ИННОКЕНТИЙ (Иван Игнатьевич Силкин)

ИННОКЕНТИЙ (Иван Григорьевич Усов)

ИОАНН (Илия Викторович Витушкин)

ИОАННИКИЙ (Иоанн Иванович Иванов)

ИОАННИКИЙ (Иоанн Карпович Исаичев)

ИОАСАФ (Иоанн Семенович Журавлев)

ИОАСАФ (Иосиф Арсеньевич Карпов)

ИОСИФ (Иаков Исакович Антипин)

ИОСИФ (Иван Михайлович Моржаков)

ИПАТИЙ (Ипполит Ипполитович Басо-Скоков)

ИРИНАРХ(Иван Поликарпович Вологжанин)

ИРИНАРХ(Иван Васильевич Парфенов)

КАЛЛИСТ (Кирилл Ермилович Макаров)

КИРИЛЛ (Козма Политов)

КЛИМЕНТ (Карп Дмитриевич Логвинов)

КЛИМЕНТ (Козма Платонович Москвин)

ЛУКИАН (Лука Дмитриевич Абрамкин)

МЕЛЕТИЙ (Михаил Поликарпович Картушин)

МИХАИЛ (Макарий Варфоломеевич Захарьичев)

НИКОДИМ (Никита Тимофеевич Латышев)

ПАВЕЛ (Пармен Федорович Силаев)

ПАИСИЙ (Полиект Петрович Петров)

РАФАИЛ (Роман Александрович Воропаев)

САВВА (Семен Иванович Ананьев)

САВВАТИЙ (Симеон Никитин)

СЕРГИЙ

СЕРГИЙ (Симеон Ермолаевич Кулагин)

ТИМОН (Тихон Петрович Домашов)

ТИХОН (Трифон Григорьевич Сухов)

ФЕОДОСИЙ (Филипп Монаков)

ФИЛАРЕТ (Феодор Никандрович Паршиков)

ФЛАВИАН (Феодор Кузмич Разуваев)

ФЛАВИАН (Феофилакт Феофилактович Слесарев)

«ПРОТИВООКРУЖНИЧЕСКИЕ» ЕПИСКОПЫ, ДЕЙСТВОВАВШИЕ В 1920-1930-е гг.

Варсонофий 1

Варсонофий II (Василий Филимонович Колотов)

Вениамин

Виталий (Колотов)

Геннадий

Иоасаф

Иона (Иван Зубов)

Павел (Петр Иванович Туркин)

Папила

Петр (Порфирий Дмитриевич Глазов)

Савва (Софроний Иванович Суржиков)

Филагрий (Кизин)

Филарет

Виктор Вячеславович Боченков - Старообрядчество советской эпохи. Епископы Русской Православной старообрядческой Церкви, советский период (1918-1991 гг.): Биобиблиографический словарь - АЛЕКСАНДР (Алексей Прокофьевич Богатенков)

АЛЕКСАНДР (Алексей Прокофьевич Богатенков; 1853, посад Дубовка Саратовской губ. — 2 января 1928, Москва) - епископ Рязанский и Егорьевский.

Родился в семье потомственных старообрядцев. 2 октября 1874 г. в Покровском храме Астрахани обвенчался с девицей Пелагеей Максимовной Спеховой, дочерью мещанина Астраханской губ. К этому времени был приписан к мещанскому сословию. В браке имел двоих детей: сына и дочь. 9 сентября 1879 г. рукоположен еп. Амвросием (Гераськовым) Саратовским и Астраханским и временно Казанским в сан диакона. Некоторое время был секретарем еп. Пафнутия (Шикина) Казанского, возобновившего управление епархией, и жил в Казани. 14 октября 1891 г. архиеп. Савватием (Левшиным), временно управлявшим Казанской епархией, переведен в Москву к Покровскому храму в доме И.И. Шибаева на Немецком рынке, в Гавриковом переулке. 14 декабря 1898 г. определен в качестве секретаря и письмоводителя к архиеп. Иоанну (Кар- тушину) Московскому. В 1900 г. выпустил ценную книгу о степенях родства «К вопросу о брачном праве» (М.: С.А. Соколов, 1900). Каноническими вопросами начал заниматься, как только принял сан диакона. Сохранилась подготовленная им рукописная книга «О таинствах крещения и хиротонии, совершаемых у еретиков», датируемая 1878 г. (РГБ. Ф. 247. №428. Полуустав, 28 лл.). Собрал большую библиотеку, для которой его сын Яков сделал характерный штемпель с изображением руки, положенной на книгу, и надписью «Се мое».

Документальные данные о смерти супруги на данный момент не выявлены.