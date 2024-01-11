Цифровой век радикально изменил наше общество. Цифровые технологии - персональные компьютеры, мобильные телефоны, интернет с социальными сетями, новыми медиа и пр. - стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Их влияние присутствует во всех ее сферах: работе, образовании, досуге, общении, творчестве. На наших глазах происходит радикальная трансформация общества и индивида.

Это эпохальное изменение не оставляет незатронутой и область религии и духовности. В традиционную религиозность постепенно проникают новые религиозные практики и способы богопочитания, испытывающие влияние цифрового века. И это касается не только чисто технических аспектов (мобильные приложения для молитвы, транслируемые в интернете проповеди, основанные на сетевой коммуникации общины и даже онлайновое причащение). Цифровой век меняет наши представления о нас самих, о мире и о Боге.

Современного человека все меньше удовлетворяют традиционные религиозные мифологии, образы и доктрины, как это можно было видеть уже в случае духовности «нью-эйдж», популярной во второй половине XX столетия. Цифровой век открывает новые возможности для религиозного воображения, а также пути для создания новых религиозных языков и практик, более подходящих для человека, живущего в XXI веке. В то же время не исключены и опасности для индивида и для общества, которые может нести в себе такая «цифровая духовность».

В 2022 году ББИ организовал две конференции: «Духовность в цифровом обществе» (27-30 сентября 2022 г., монастырь Бозе, Италия) и «Дух, цифра, общество» (12-13 декабря 2022 г., Москва). Целью этих конференций было богословское и философское осмысление аспектов цифрового общества (таких как виртуальная реальность, искусственный интеллект, цифровизация, а также новые формы общинности и церковности), которые оказывают или могут оказать значительное влияние на религию и духовность в современном обществе и в обществе будущего. В настоящем сборнике опубликованы избранные доклады из числа представленных на этих конференциях. В книгу также включены тексты некоторых известных современных мыслителей (Джордж Пэттисон, Иен Барбур), в которых обсуждаются упомянутые проблемы.

Религия в цифровом обществе - Под ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстолуженко

М.: Издательство ББИ, 2024. – viii + 248 с. - (Серия «Современное богословие»).

ISBN 978-5-89647-430-2

Религия в цифровом обществе – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Джордж Паттисон. БОГОСЛОВИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Олег Давыдов. ДАР ПРИСУТСТВИЯ: БОГОСЛОВСКАЯ МЕТАФИЗИКА ЯЗЫКА

Спиридон Мелас. НА ПУТИ К РАЗРАБОТКЕ АРЕОПАГИТСКОЙ И АКБАРИЙСКОЙ КИБЕРОНТОЛОГИИ

ЛИЧНОСТЬ

Сергей Чурсанов. ЛИЧНОСТЬ И МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ В ЦИФРОВОМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: БОГОСЛОВСКИЙ ВЗГЛЯД

Александра Семенова. ЧЕЛОВЕК, ЦИФРА, СМЫСЛ

ЦЕРКОВЬ

Павло Смыцнюк. ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ В ЦИФРОВОЙ ВЕК: КАК ВИРТУАЛЬНОСТЬ ВЛИЯЕТ НА НАШИ БОГОСЛОВСКИЕ ПОДХОДЫ К МЕСТНОМУ, УНИВЕРСАЛЬНОМУ И ОБЩИНЕ

Августинос Байрактарис. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ХРИСТИАН В СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ВЫЗОВЫ ПАНДЕМИИ

Элъвира Жейдс. ДУХ ЦИФРЫ В ЦЕРКВИ

ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Иен Барбур. КОМПЬЮТЕРЫ

Ганс Ульрих Гербер. ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ ИЛИ НОВОЕ РАБСТВО?

РЕЛИГИЯ И ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Джандоменико Боффи. НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНА ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Федор Редин. РЕЛИГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СЕТЕВОГО ЮМОРА

Сергей Кругликов. МЕДИАЛОГИЯ - АНГЕЛОЛОГИЯ - ИКОНОЛОГИЯ: БОГОСЛОВИЕ ЦИФРОВОЙ ГИГИЕНЫ

Сергей Лобанов. ЖУРНАЛ «ИНДУИЗМ СЕГОДНЯ» КАК ОСНОВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНДУИЗМА в СМИ

ОБ АВТОРАХ И РЕДАКТОРАХ