Богатырев - Религии и идеологии

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Educational, Religious Studies Atheism

Книга философа и религиоведа Дмитрий Кириллович Богатырев посвящена исследованию взаимосвязи религии и идеологических систем, которые формируют мировоззрение общества.

Автор рассматривает религию как одну из фундаментальных форм духовной жизни человека и сопоставляет её с различными идеологиями — политическими, социальными и культурными. В книге анализируется, каким образом идеологии могут заимствовать религиозные формы, символы и структуры, превращаясь в своего рода «светские религии», претендующие на объяснение смысла истории и жизни человека.

Особое внимание уделяется различию между подлинным религиозным опытом и идеологическими системами, которые могут использовать религиозную риторику для достижения политических или социальных целей. Автор показывает, что идеология часто стремится заменить религию, предлагая собственные ответы на вопросы о смысле жизни, ценностях и устройстве общества.

Книга представляет собой философско-религиоведческое исследование, раскрывающее природу идеологий, их связь с религиозным мышлением и влияние на духовную и общественную жизнь.

Богатырев Дмитрий Кириллович - Религии и идеологии

Второе издание. - СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2019. — 192 с.

ISBN 978-5-88812-936-4

Богатырев Дмитрий Кириллович - Религии и идеологии – Содержание

  • 1. Общее понятие ценностей

  • 2. Ценности и культура

  • 3. Религии и идеологии

  • 4. Ценности и идеологии

  • 5. Духовный смысл Русской революции: столетняя ретроспектива

  • 6. Три постизмерения современности: постхристианский мир, постсекулярное общество, постхристианская эпоха

Литература

Views 59
Rating 5.0 / 5
Added 13.03.2026
Author brat lexmak
