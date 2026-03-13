Богатырев - Религии и идеологии

Книга философа и религиоведа Дмитрий Кириллович Богатырев посвящена исследованию взаимосвязи религии и идеологических систем, которые формируют мировоззрение общества.

Автор рассматривает религию как одну из фундаментальных форм духовной жизни человека и сопоставляет её с различными идеологиями — политическими, социальными и культурными. В книге анализируется, каким образом идеологии могут заимствовать религиозные формы, символы и структуры, превращаясь в своего рода «светские религии», претендующие на объяснение смысла истории и жизни человека.

Особое внимание уделяется различию между подлинным религиозным опытом и идеологическими системами, которые могут использовать религиозную риторику для достижения политических или социальных целей. Автор показывает, что идеология часто стремится заменить религию, предлагая собственные ответы на вопросы о смысле жизни, ценностях и устройстве общества.

Книга представляет собой философско-религиоведческое исследование, раскрывающее природу идеологий, их связь с религиозным мышлением и влияние на духовную и общественную жизнь.

Второе издание. - СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2019. — 192 с.

ISBN 978-5-88812-936-4

Богатырев Дмитрий Кириллович - Религии и идеологии – Содержание

1. Общее понятие ценностей

2. Ценности и культура

3. Религии и идеологии

4. Ценности и идеологии

5. Духовный смысл Русской революции: столетняя ретроспектива

6. Три постизмерения современности: постхристианский мир, постсекулярное общество, постхристианская эпоха

